Dinko e krahason Ramën me Bashar al Assadin – Taksisti tregon se si u godit nga ushtria e kryeministrit

Taksisti Niko Dinko nga Korça ka dëshmuar për mediet se si e rrahën gardistët që shoqëronin kryeministrin Edi Rama në Korçë vetëm për arsye se ai thirri “Poshtë Edi Rama, rroftë Ben Blushi. Blushi do të hajë kokën”

Dinko është rrëfyer para një kamera dhe ka treguar të gjithë ngjarjen dhe mënyrën se si është dhunuar fizikisht nga policia e shtetit dhe garda. Rama e goditi qytetarin e lirë me shpresën që ky i fundit të pushonte së foluri. Pavarësisht kësaj taksiste ka vazhduar të flasë me bindjen se ndaj tij është bërë padrejtësi e madhe, dhe se askush nuk ka të drejtë të dhunojë atë, pasi kështu kreu i qeverisë së bashku me ushtrinë tij ka shkelur të drejtat e njeriut dhe të sistemit demokratik, ku çdo individ është i lirshëm të shprehë atë që do. Gjatë rrëfimit Dinko e krahason kreun e qeverisë më të Presidentin e Sirisë, Bashar al-Assadin. Sipas tij kreu i qeverisë është kriminel pasi do të nënshtrojë të gjithë popullin shqiptarë, e kjo tregohet fare mirë me rastin e tij, ku ra në duart e policisë vetëm sepse thirri më zë atë që donte shpirti “ Poshtë Edi Rama”. Ndërkohë Policia e Shtetit ka reaguar përmes një deklarate, ku e mohon që të jetë ushtruar dhunë ndaj 53-vjeçarit nga Korça. Incidenti ndodhi gjatë vizitës së Ramës në Korçë, ku taksisti thirri “poshtë Edi Rama, rroftë Ben Blushi”.Nisur nga disa shkrime te publikuara në portalet online, ku pretendohet se një qytetar në qytetin e Korçës, është dhunuar e goditur në automjetin e Policisë nga Shefi i Seksionit të Rendit, në Komisariatin e Policisë Korçë, Mariglen Jaçellari, ju informojmë se: Më datë 24.12.2016, rreth orës 13:20, gjatë vizitës që Kryeministri ka kryer pranë “Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar” në qytetin e Korçës, një qytetar konkretisht shtetasi Niko Dinko nga ana tjetër e rrugës, (në trotuar) filloi të bërtasë e të përdorë fjalë fyese në drejtim të Kryeministrit, duke u bërë shqetësim për pjesëmarrësit e tjerë. Në këtë moment, drejt qytetarit janë afruar shërbimet e Policisë dhe shoqëruesit e Kryeministrit të cilët e kanë këshilluar qytetarin, që të mos vijonte me këtë sjellje e të mos bërtiste. Theksojmë se ky shtetas nuk është dhunuar nga asnjë punonjës Policie dhe as nuk është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Korçë”, thuhet në reagimin e policisë. Ky ishte dhe reagimi qesharak i policisë së shtetit, e cila ka demonstruar se di të mbulojë ngjarje më të rëndë se dhuna e ushtruar ndaj taksistit nga qyteti i Korçës. Policia e shtetit, në shumë raporte ndërkombëtare është akuzuar si bashkëpunëtorja kryesorë e mafies së drogës. Ku këta policë që godasin qytetarin vetëm sepse tha një fjali “fyese”, janë ata individë që ruajnë parcelat e drogës, roje e mafies.