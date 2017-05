Dita/Komisioni Ad Hoc, seanca dëgjimore me kandidatët për organet e Vettingut të gjyqtarëve e prokurorëve  

Pas miratimit të Vetting-ut në Kuvend në një seancë të jashtëzakonshme, ka nisur puna për implementimin e tij. Ditën e djeshme u zhvillua një dëgjesë që do të vazhdoj edhe gjatë ditës së sotme me kandidatët për Këshillin i Lartë i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve për organet e Vetting-ut. Ndërkohë, mësohet se ditën e enjte komisioni Ad Hoc duhet të ketë gati listën me kandidatët. Anëtari i këtij komision, deputeti i PD-së, Oerd Bylykbashi pohoi se nga delegacioni i BE në Tiranë ka ardhur një shkresë, ndërsa theksoi se kandidatët të njoftohen pse ONM nuk i ka kualifikuar. “Në vend të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit na ka ardhur një shkresë pa përgjigje nga delegacioni i BE në Tiranë. Kandidatët duhet të njihen me arsyet pse ONM nuk i ka kualifikuar që procesi të jetë inç drejtë”, tha Bylykbashi.