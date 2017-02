Ditari i protestës/Rezistenca popullore, sinjali që fundi i Ramës është pranë  

Ora shënon 7:30 minuta. Një mëngjes pakëz i freskët ky i sotmi, por rrezet e para na lajmërojnë për ditë me diell e të ngrohtë. Është e mërkurë, kemi hyrë në ditën e pestë të rezistencës qytetare në ‘çadrën e lirisë’. Edhe pse mëngjes i hershëm, ajo shihet plot. Burra e gra, të rinj e të reja, partiak a jo të tillë. Të gjithë gjenden në të, me qëllimin e vetëm, rrëzimin e Edi Ramës nga pushteti. Që prej të shtunës, 18 shkurt, qytetarë të shumtë të shoqëruar nga deputetë dhe përfaqësues të opozitës janë “ngujuar” në çadrën e vendosur para kryeministrisë dhe lajmërojnë për rezistencë deri në momentin që zëri i tyre do të dëgjohet. Kreu i PD, Lulzim Basha është shprehur se nuk ka asnjë hap pas, për vendimin e marrë ditën e 18 shkurtit. “Zgjedhje me këtë kryeministër nuk ka,- thotë Basha”. Kjo fjali duartrokitet nga të pranishmit që duket se çdo ditë bëhen edhe më të shumtë. Ata janë plotësisht të bindur për të vazhduar protestën e tyre në kërkim të zgjedhjeve të lira dhe mbrojtjes së votës nga hienat e Edi Ramës, që synojnë të blejnë me para të pista një mandat të dytë qeverisës, ku Shqipëria do të uzurpohej nga kryekriminelët dhe banditët e veshur me pushtet. PD dhe grupi i saj parlamentar edhe sot nënvizuan me të fortë se do të jenë në shesh deri në arritjen e objektivave për një qeveri teknike që do të siguroj zgjedhje të lira e të ndershme. Teksa Basha dhe përfaqësuesit e opozitës lakonin këtë fjali, qytetarët e vrarë e të shtypur e duartrokisnin, duke i kërkuar që së bashku të luftojnë për të risjellë shpresën në vendin e nëpërkëmbur, të fyer e të shitur tek banditët e lidhur ngushtë me Edvinin. Zgjedhje të lira e të ndershme mund dhe do të ketë vetëm pa qeverinë e lidhur me krimin, pa qeverinë që kriminalizoi parlamentin, qeverinë që përbuzi dhe hodhi në rrugë burra e gra për t’u hapur rrugë dhunuesve,trafikantëve, kriminelëve. Ndaj qendresa e qytetarëve tregon gjithashtu se arritja e fitores është garancia, është domosdoshmëria, është vendimi që të gjithë së bashku kërkojnë t’i shkojnë deri në fund. Kjo lëvizje e madhe popullore duket se nuk do të përfundojë pa u siguruar që qeveria e ardhshme, prej ditës së parë deri ditën e fundit kur të vijë me zgjedhje të lira, i bindet vetëm vullnetit mbarë qytetar.