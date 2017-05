Dita/Veliaj i zënë në fushatë me Ramën, transporti urban në Tiranë ku thërret qameti

Qytetarët e Tiranës vazhdojnë të kënë një transport publik në kushte tejet skandaloze, ndonëse shpesh kryebashkiaku Veliaj flet për modernizim dhe investime, ndërsa në jo pak raste shfaqet vetë nëpër autobusa thjesht sa për show. Siç shihet në fotot që sjell Lapsi.al në një prej stacioneve të Tiranës, njerëzit presin në radhë për minuta të tëra derisa të mbërrijë urbani. Dhe kur ai vjen, nuk ka se kush të futet më parë pasi s’ka vende mjaftueshëm. Shto këtu edhe temperaturat e larta, situata është vërtet alarmante, ndonëse është denoncuar me dhjetra herë në media. Veliaj në këtë kohë është i zënë me punë të fushatës pas kryeministrit Edi Rama, edhe pse do duhej të merrej më shumë me punët e Bashkisë Tiranë (lapsi.al).