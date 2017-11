Dosja “Habilaj” i dorëzohet prokurorisë – së bashku me Tahirin janë nën hetim 40 persona

Dosja Sota bashkohet me atë “Tahiri”, Prokuroria do të hetojë edhe pasurinë e shoferit të ish-ministrit të Brendshëm

Ditën e hënë ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj deklaroi për mediat se kishte përfunduar përkthimi i 1800 faqeve që mban dosja “Habilaj” e dërguar nga Gjykata e Katanias dhe ku përmendet emri i ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Siç bën me dije “ABC News”, zyrtarisht dosja voluminoze e grupit kriminal “Habilaj” është dërguar ditën e djeshme te Prokuroria për Krimet e Rënda. Mësohet se nën hetim për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve janë të përfshirë rreth 40 persona, ndër të cilët edhe Saimir Tahiri. Fillimisht dosja ka kaluar për shqyrtim në Prokurorinë e Përgjithshme, ndërsa ky hetim po zhvillohet në të dy anët e Adriatikut. Më herët Gjykata e Katanias kishte lënë në masë sigurie arrest me burg, Moisi Habilaj, i cilësuar nga akuza si kreu i grupit kriminal, ndërsa për të njëjtën dosje qëndron pas hekurave në vendin tonë, financieri i Habilajve, Nezar Seitaj. Në qeli është edhe Armando Koçerri, të cilit iu gjetën në banesën, në Babicë të Vlorës rreth 4 ton kanabis, ndërsa policia vijon të jetë në kërkim të vëllait tjetër të Moisiut, Florian Habilaj.

Tahiri udhëtoi 6 herë drejt Italisë dhe Greqisë me Audin A8 që i dhuroi Habiljave/ Në dokumentet e përkthyera, ku pasyqrohen përgjimet që i janë bërë klanit të Habilajve, gjenden informacione që faktojnë edhe shumë udhëtime me automjetin e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, për të cilin ia pretendon se ia ka Habilajve, por pa realizuar aktin e shitblerjes. Sipas ABC News në përgjimet e kryera, rezulton se zyrtarisht Tahiri ka udhëtuar gjashtë herë jashtë vendit me Audin A8, ndërsa rasti më tipik i përgjimeve të tij është kur ish-ministri kthehet me ish-automjetin e tij nga Italia. Prej përgjimeve bie poshtë e gjithë alibia e Tahirit, se Habilajt i ka kushurinj të 10-të dhe nuk i ka takuar asnjëherë pasi, vërtetohet me fakte që deputeti e kishte marrë në kthim makinën tip Audi A8 në qytetin e Romës dhe automjetin ia kishte dërguar një nga pjesëtarët e grupit të Habiljave. Gjithashtu me provat që tregojnë udhëtimin e tij drejt Italisë me “Audi-n” që Habilajt përdorën për të transportuar drogë, rrëzohet edhe deklarata e Tahirit për mediat, ku shprehej se me ish-makinën e tij ka udhëtuar vetëm drejt Greqisë. Zhvillimet e ditëve të fundit, të cilat ndër të tjera flasin edhe për një anëtar të njohur të klanit të drogës që është penduar dhe po bashkëpunon me antimafian e Katanias, tregojnë se mbrojtja që Edi Rama po i bën Tahirit do të minohet herët a vonë dhe pafajësia e ish-ministrit të Brendshëm do të mbetet thjesht një përrallë, me të cilën Rilindja tentoi të gënjente popullin. Nëse shtetin shqiptar të së drejtës e pengoi me votë mazhoranca e lidhur me krimin e organizuar për të arrestuar Tahirin, si garantues i narko-republikës dhe përfitues i narko-parave nga trafiku i narkotikëve, drejtësinë italiane nuk e pengon askush që të gjunjëzojë ithtarin e shtetit kanabist. Fundi duket se do të jetë i hidhur jo vetëm për ish-ministrin me patenta të “kapitenit detar”, por edhe për kryebaronin Edi Rama, që do të bjerë në greminë së bashku me bandat e tij të krimit të organizuar.

Seanca gjyqësore për Orest Sotën që u zhvillua të hënën në ambientet e Gjykatës së Krimeve të Rënda, ku u vendos për lënien në qeli të biznesmenit 25 vjeçar, ka krijuar hipoteza të reja për lidhjen e tij me Saimir Tahirin. Prokurorët paraqitën përgjime ambientale, ku dilnin në pah biseda midis shoferit të biznesmenit, Leonard Almeta dhe atij të ish-ministrit, Gentian Ceka. Këto biseda përforzojnë edhe më tepër dyshimet e organit të akuzës për shumë prej 863 mijë euro të gjetur në makinë, që mund t’i përkasë Saimir Tahirit. Prokuroria e Krimeve të Rënda prej disa ditësh ka vendosur nën hetim pasuror ish-ministrin e Brendshëm, por tani do të përfshijë në këtë hetim edhe shoferin Gentian Ceka. Sipas Top Channel, pasuria dhe llogaritë bankare të Gentian Ceka do të verifikohen nga grupi i prokurorëve që kanë nën hetim prej muajit tetor dosjen “Habilaj – Tahiri”, që gjithashtu është edhe nën hetim pasuror së bashku me të afërmit e tij. Gentian Ceka, siç rezulton deri më tani, shfaqet jo vetëm në përgjimet telefonike, por edhe lakohet nga biznesmeni Orest Sota si njeriu që kishte harruar patentat e lundrimit në mjetin ku iu gjetën 863 mijë euro. Prokurorët nuk japin detaje se çfarë dyshimesh kanë ata përderisa e kanë përfshirë edhe Gentian Cekën në listën e të hetuarve, në një kohë që ai ka shpjeguar se patentat e ish-ministrit i kishte marrë në Durrës dhe i kishte harruar në kroskotin e makinës dy muaj më parë. Ndërkohë, për biznesmenët Sota, përveç hetimit pasuror dhe pasqyrimit të parave, Krimet e Rënda po gërmojnë edhe tenderat e fituara nga kompanitë e tyre gjatë viteve, përfshirë edhe rikonstruksionin e komisariatit të Kombinatit, një investim ky i Ministrisë së Brendshme, në kohën që drejtohej nga Tahiri dhe në inaugurimin e punimeve të së cilit dyshja e dyshuar për ortakëri është parë përkrah në një video. Pas përkthimit të dosjes “Habilaj” nga Ministria e Drejtësisë, prokurorët e Krimeve të Rënda kanë marrë në dorë dosjen “Habilaj”, që do të thotë se së shpejti ata do të kryejnë veprime të tjera, ndërsa për të hedhur dritë mbi dyshimet e tyre për mbjelljen e kanabisit, gjatë javës së kaluar grupi i hetimit ka marrë në pyetje një numër të madh zyrtarësh e ish-zyrtarësh të policive lokale, të cilët kanë shpjeguar planin e masave për operacionet antidrogë gjatë vitit 2016. Ndërkohë mësohet se Orest Sota, biznesmeni 25 vjecar i arrestuar në Elbasan me 863 mijë euro kesh dhe dy patenta për mjete lundrimi të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, prej sot e në vazhdim do të zhvillojë betejën e tij me drejtësinë në Gjykatën e Krimeve të Rënda. Gjykatë e Apelit Durrës i dha dje fund zinxhirit të proceseve në shkallët e ulta të sistemit dhe ia delegoi dosjen krimeve të Rënda, një ditë pasi kjo e fundit mori në shqyrtim çështjen dhe la në burg të riun. Kërkesa për procedurë e parashtruar nga Prokurori i çështjes gjeti dakordësinë e avokatit të 25 vjeçarit i cili vetë nuk u paraqit në sallë, ndërsa trupi gjykues me relator Petraq Dhimitrin, rrëzoi një kërkesë të mëhershme të mbrojtjes për ndryshimin e masës së sigurisë për Sotën. Ky vendim i gjykatës së Apelit Durrës, e kalon automatikisht dosjen e biznesmenit dhe të gjitha procedurat do të ndiqen tek Prokuroria dhe Gjykata e Krimeve të Rënda, të cilat ja kanë bashkangjitur dosjes së Tahirit. Çështja Sota është përmenduar edhe gjatë takimit të punës që kryeministri Edi Rama zhvilloi paraditen e djeshme me deputetët socialistë të Komisionit të Ligjeve. Ishte deputeti Bashkim Fino ai që ngriti shqetësimin për ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, duke thënë se është i shqetësuar. “E takova para dy ditësh dhe është i shqetësuar për zhvillimet e fundit të çështjes së Orest Sotës”, ka thënë Fino. Siç mësohet Finos i është përgjigjur Rama, duke e marrë në mbrojtje ish-benjamimin e tij Tahiri. Rama ka thënë se Tahiri nuk ka pse të shqetësohet sa i përket çështjes se patentave që u gjetën në makinë e Orest Sotës, pasi çdo kush mund t’i harrojë patentat në makinën e një tjetër personi. “Saimir nuk ka pse shqetësohet. Gjetja e patentës nuk e implikon asnjë njeri”, mësohet se ka thënë Edi Rama.