Drejtori i Përgjithshëm për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit, Christian Danielsson vizitoi dje Tiranën, takime me liderët politikë

Danielsson: Përgëzime udhëheqësve politikë për shfaqjen e pjekurisë demokratike për zgjidhjen e ngërçit politik

Drejtori i Përgjithshëm për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit, Christian Danielsson vizitoi ditën e djeshme Tiranën, ku zhvilloi takimet me Ramën, kreun demokrat Basha, kreun e Kuvendit, Ilir Meta si dhe me ministrat Bushati dhe Gjosha. Sipas zyrës së shtypit të delegacionit të BE-së në Tiranë, ai përgëzoi udhëheqësit politikë për shfaqjen e pjekurisë demokratike me arritjen e një marrëveshjeje për zgjidhjen e ngërçit politik. Ai theksoi rëndësinë e zbatimit pa probleme të marrëveshjes. Zoti Danielsson përsëriti se fillimi i shpejtë i procesit të vetingut është tani kyç për rrugën e Shqipërisë drejt integrimit Evropian. Zoti Danielsson shkëmbeu gjithashtu mendime me autoritetet shqiptare për përgatitjet për Samitin e Triestes dhe në veçanti, për forcimin e mëtejshëm të integrimit ekonomik në rajon. U diskutua gjithashtu sesi të nxitet zbatimi i agjendës ndërlidhëse. Zoti Danielsson shprehu gjithashtu gatishmërinë e Komisionit për të mbështetur zbatimin e planit të veprimit të qeverisë për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të drogës. Zoti Danielsson përgëzoi Kreun e Kuvendit Meta për zgjedhjen e tij si President i Republikës.

Mogherini – Hahn: Marrëveshja hap vendimtar, tani vazhdoni me zgjedhjet dhe Veting-un/Shefja e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Federica Mogherini dhe Komisionieri për Zgjerimin në KE, Johannes Hahn, kanë përgëzuar partitë politike në Shqipëri për arritjen e marrëveshjes mbi zgjedhjet parlamentare dhe iu kanë kërkuar atyre që tani të përshpejtojnë hapat për të realizuar zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare dhe natyrisht, zbatuar siç duhet, procesin e Veting-ut. “Ne përgëzojmë partitë politike në Shqipëri për marrëveshjen e arritur, e cila do të çojë në mbajtjen e zgjedhjeve më 25 qershor 2017 me pjesëmarrjen e të gjitha partive. Liderët politikë iu përgjigjën shpresave të qytetarëve të tyre dhe treguan maturi politike.

Ky ishte një hap i parë vendimtar. Tani, kjo marrëveshje duhet të zbatohet me shpejtësi për të përgatitur zgjedhjet sipas standardeve ndërkombëtare. Pasi votimi i parlamentit për krijimin e organeve të Veting-ut është pjesë e marrëveshjes, ne përsërisim rëndësinë e zbatimit solid dhe të besueshëm të procesit të Veting-ut, i cili është çelësi për të përparuar drejt anëtarësimit në BE. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë dhe aspiratat legjitime të popullit shqiptar për një të ardhme më të mirë.

Kukan: Si Shqipëria, si Maqedonia, sërish në udhë drejt BE-së/ Eurodeputeti Eduard Kukan është shprehur i çliruar sot se më në fund dy vende të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria dhe Maqedonia, u rikthyen në rrugën e integrimit në BE pasi e kapërcyen krizën politike. “Vrulli nuk ka humbur, shkruan Kukan në Tëitter. – Shqipëria po shkon drejt zgjedhjeve, Maqedonia po formon qeverinë, thelbësore këto për t’u kthyer në udhën e duhur të anëtarësimit në BE.”

Ambasadori austriak: Marrëveshja PS-PD në favor të zgjedhjeve dhe reformës në drejtësi/ Marrëveshja e arritur midis Rames dhe krye opozitarit Basha është përshëndetur ditën e djeshme edhe nga ambasadori i Austrisë Johann Sattler, i cili e ka cilësuar shumë të rëndësishme për zbatimin e reformës në drejtësi. Sattler në një deklaratë të dhënë për mediat nga qytetit i Fierit u shpreh se zgjidhja e ngërçit përveç stabilitetit dhe mundësisë së zgjedhjes përmes votës nga ana e shqiptarëve, do të çojë para edhe reformën në drejtësi. Hyrja në zgjedhje e shumë forcave politike dhe hapja e rrugës për reformën në drejtësi shihen si shumë të rëndësishme nga diplomati austriak. “Zgjedhjet janë esenca e demokracisë dhe arritja e marrëveshjes mes dy partive të mëdha është kontribut me rëndësi. Shqiptarët meritojnë të kenë mundësi të gjerë zgjedhje mes forcave politike, Shqipërisë i nevojitet stabilitet, dhe arritja e marrëveshjes është një zgjidhje shumë e mirë për të arritur stabilitetin. Shqipëria ka shumë nevojë për reformën në drejtësi, dhe jam shumë i lumtur që kjo marrëveshje përmban dhe direktiva për të çuar para reformën në drejtësi”, u shpreh Sattler.