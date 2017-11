Duhet shpallur Rama në kërkim

Kur shembet piramida, gjithçka rrënohet në mënyrë karikatureske. I tmerruar nga paniku se bashkëpunëtorët do ta padisin, Edi Rama po lejon rrënimin e krejt Policisë së Shtetit. Bllokimi i fletë-arresteve për disa krerë policie, që të gjithë besnikë dhe të afërt të Saimir Tahirit, shenjë se Edi Rama s’e kupton se është demaskuar dhe është futur në qorrsokak. E vetmja mënyrë për të shpëtuar ç’mund të shpëtohet nga institucionet, është shpallja në kërkim e vetë Edi Ramës, si një mënyrë për ta detyuar kryeministrin në ikje të vihet në dispozicion të drejtësisë

Dekonspirimi i operacionit të kërkuar nga Prokuroria në lidhje me ish zyrtarët e lartë të Policisë si të implikuar në trafikun ndërkombëtar të drogës, po trondit opinionin. Qysh prej të mërkurës mbrëma kur u lëshua urdhër arresti nga Prokuroria për tre ish funksionarët e lartë të Policisë së Shtetit, kryebandit i shqiptarëve, personi përgjegjës për situatën e rëndë të krijuar në vend nuk ka folur gjysmë fjale, ndërsa këta ish funksionar sipas informacioneve të shpërndara në media janë ndihmuar të largohen nga vendi. Rama në fakt nuk kishte sesi t’i përgjigjej një operacioni të tillë të Prokurorisë, pasi me bekimin e tij lulëzoi aktiviteti kriminal deri në radhët e uniformave të policisë. Andaj ky veprim i tij është në vijim të mbrojtjes së bandave të drogës. Askush më mirë se Rama nuk e di se ku fshihen të kërkuarit nga Prokuroria. Rama me bashkëpunëtorët e tij janë vendosur në dispozicion të fshehjes së tyre, pasi kanë frikë se mos ndonjëri prej ish zyrtarëve do të flas dhe do të nxjerr në skenë emrin e Edvinit. Ndaj kryebaroni i Shqipërisë dekonspiroi edhe operacionin e Prokurorisë. Por, shqiptarët e dinë, që të gjithë të këqijat që kanë mbërthyer vendin vijnë prej kryeministrit kanabist. Me bekimin e tij dhe të ish ministrit të Brendshëm, drejtuesit më të lartë të policisë së vendit u shndërruan në garantues të mbarëvajtjes së fushatës së kanabisit, ndërsa vet siguronin 30%. Me urdhër të tij, pushteti iu shpërnda bandave, ndërsa iu dha liriveprimi të gjithë kastës së kriminelëve mëtë përlyer në afera banditeske,qe të merrnin vendin nën kontroll. E gjithë kjo organizatë kriminale që drejtohet prej Edi Ramës po vulos fatet e qytetarëve shqiptarë. Sot me bekimin e Edvinit, vendi rrezikohet nga destabiliteti i thellë. Me bllokimin e fletë-arresteve për këta krerë policie, që të gjithë besnikë dhe të afërt të Saimir Tahirit, Rama nuk po mbrohet, ai në fakt është demaskuar dhe futur në qorrsokak. Lufta kundër krimit, drogës, bandave mund të arrihet vetëm me pastrimin e Qeverisë, duke filluar nga baroni i kësaj qeverie. Përballjae Edvinit me drejtësinëështë rruga e vetme e shpëtimit për shqiptarët e zhytur në varfëri ekstreme.

KRONIKA-Ish-drejtuesi i policisë: 3 urdhër-arrestet nuk do ekzekutohen, ata janë dërguar jashtë vendit/Arjan Hoxha, ish-drejtues i lartë policisë ka deklaruar se 3 urdhër- arrestet të lëshuara ndaj shefave të policisë nuk kanë për t’u ekzekutuar asnjëherë pasi ata janë ndihmuar nga shteti për të dalë jashtë vendit.“Kanë lejuar edhe trafikimin e drogave të rënda siç është heroina kokainë dhe trafikimin e armëve. Mes tyre ka edhe policisë që janë përjashtuar nga detyra. Pa vendim të gjykatës nuk mund të fajësohen ata.Kemi të bëjmë me një krim ndërkombëtar. I kemi denoncuar gjithmonë si të lidhur me krimin. Tahiri hoqi nga puna pa të drejtë gjithë ata punonjës policie dhe ata fituan të drejtën me gjykatë dhe ai ripranoj këta punonjës. Ish ministri bëri veprime në kundërshtim me ligjin. Pra është shkelja më flagrante në burimet njerëzore.Pra qëllimi ishte për ta bërë vendim në këtë gjendje që është sot. Si mund të thuhet se unë nuk ka adresat e këtyre personave ku unë u kam pasur në vëzhgim? Në analizën time policia ka funksionuar si një grup i strukturuar kriminal.Pa bekimin e drejtuesve dhe ministrit nuk mund të mbillej vendi i gjithë me drogë. Nga 1 mijë punonjës ti si ministër do të merresh vesh njëherë se ka drogë në vend se po mbillet për shembull në Shkodër. Ky vend ka më shumë parcela me drogë.Me aq përvojë sa kam unë ato urdhër-arreste nuk do të ekzekutohen pasi një oficer nuk mund të largohet pa lejen e drejtorit. Janë të ndihmuar për t’u larguar nga vendi dhe për të shpëtuar nga ky aktivitet kombëtar që është ai i kultivimit të drogës në vend”, u shpreh Hoxha gjatë një interviste në studion e televizionit FaxNeës.

Dosja ‘Habilaj’, shpallet në kërkim ish-zyrtari i 4 i policisë/ Pas debatit që ka shpërthyer për dekonspirimin e operacionit për arrestimin e 3 ish-zyrtarëve të lartë të policisë në rrethe, behët e ditur se një tjetër zyrtar policie është shpallur në kërkim si i lidhur me dosjen ‘Habilaj’. Sipas Fax Neës burime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda kanë bërë të ditur se është shpallur në kërkim edhe Enkeled Greko, ish-shefi i Postës Policore në Selenicë. Greko është zyrtari katërt i shpallur në kërkim nga prokuroria, pas Jaeld Çelës, Sokol Bodes dhe Gjergji Kohilës.

Edhe 8 drejtorë dhe ish-drejtorë policie në hetim për dosjen ‘Habilaj’/ Përveç tre ish-drejtuesve vendorë të policisë së Vlorës edhe 8 zyrtarë të tjerë, ish-drejtorë policie dhe shefa komisariatesh, të cilët kanë qenë në detyrë ose edhe që janë akoma të veshur me uniformën blu janë nën hetim për dosjen “Habilaj”. Prokuroria pritet të nxjerrë për ta urdhër-arrestet. Aktualisht janë nën hetim për trafik të lëndëve narkotike edhe 8 drejtorë dhe ish-drejtorë qarqesh të Policisë Vendore ose shefash komisariatesh por, për të ruajtuar sekretin hetimor zgjedh që ti mos i bëjë publike emrat e tyre. Kështu, hetimi për prangosjen e ish- funksionarëve të lartë të uniformave blu pritet të shtrihet në rrethet, Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastës, Durrës, Lezhë dhe Shkodër. Konkretisht, nga përgjimet e kryera prej palës Italiane në periudhën tetor 2013 e shtatori 2017, rezulton se edhe në kupolën e Policisë së shtetit pritet të ketë zhvillime të reja, përsa i përket prangosjeve. Pas urdhër ndalimit nga prokuroria e Krimeve të Rënda të 3 ish-drejtuesve të lartë të policisë vendore Vlorë, duket se hetimi për implikimin e zyrtarëve të tjerë të uniformave blu në trafikun e drogës vazhdon e rritet. Prokuroria i kishte prej kohësh nën përgjim Jeald Çelën, Sokol Boden dhe Gjergji Kohila. ish-drejtuesit e lartë të qarkut Vlorë të shpallur në kërkim për dosjen “Habilaj”, ishin implikuar një vit më parë në sasinë e rekord të drogës së sekuestruar në Vezhdanisht dhe Treblovë, ku u kapën 23 tonë kanabis.Sipas burimeve nga organi i akuzës, Jeald Çela ish-drejtori i qarkut Vlorë së bashku me dy vartësit e tij Gjergj Kohila dhe Sokol Bode ishin personat që kishin garantuar paprekshmërinë e grupit kriminal të drejtuar nga Moisi Habilaj. Edhe pse ishin nën përgjim, ata përsëri e ushtruan detyrën e tyre, deri në prill të 2017. Në atë kohë, pra në tetor të 2016, hetimet përfshijnë disa prej drejtuesve dhe shefin e zyrës së krimit ekonomik në policinë e Vlorës, Renaldo Avduli. Edhe oficeri i policisë është shpallur në kërkim dhe gjithashtu dyshohet se u njoftua nga kolegë të tij para se të arrestohet. Fillimi i Përgjimeve te Prokurorisë së Krimeve të Rënda, të nisura nga një raport i SHISH për zonat e kultivimit të lëndës narkotike dhe përfshirjen e policisë në trafik, zbuluan se oficeri i policisë mbante kontakte të ngushta me njërin prej drejtuesve të rrjetit, Taulant Haxhirajn. Ata komunikonin edhe për pazaret, për çmimin dhe mënyrën e vendin ku do të shisnin hashashin.

Krimet e Rënda zgjerojnë hetimet me 35 zyrtarë nga disa qarqe nën lupën e prokurorëve/ Skandalet e njëpasnjëshme që kanë shpërthyer në dyert e mazhorancës së majtë, ditën e djeshme kanë minuar të gjithë propagandën e “Policisë që duam” dhe “Bravo çunave”, në të cilën u investua ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri dhe kryeministri Edi Rama. Policia e “rilindur” në të vërtetë na paska qenë një mit dhe përveç emërimeve familjare në strukturën e policisë së shtetit, Saimir i partisë me sejmenët e tij na kishte organizuar të gjithë linjën e kultivimit, mbledhjes dhe transportimit të kanabisit. Prokuroria me 3 urdhër arrestet e shpallura mbrëmjen e djeshme zbuloi gjithë skemën kriminale me të cilën drejtohej dhe funksiononte policia e shtetit, por kjo histori duket se nuk do të mbyllet me kaq, pasi rreth 35 oficerë policie të niveleve të ndryshme, përfshi këtu edhe ish-drejtorë, janë duke u verifikuar nga prokurorët e Krimeve të Rënda në kuadër të hetimeve që kanë nisur për trafikun e drogës, pas përgjimeve të kryera nga antimafia italiane. Sipas Syri.net burime nga Prokuroria kanë bërë me dije se hetimet nuk po kryhen vetëm mbi dosjen “Habilaj”, për të cilën nën hetim është marrë edhe ish-ministri i Brendshëm, Sajmir Tahiri, por edhe për dy dosje të tjera që kanë lidhje me të njëjtën vepër penale, trafikimin e për trafikun e drogës, pas përgjimeve të kryera nga antimafia italiane. Sipas Syri.net burime nga Prokuroria kanë bërë me dije se hetimet nuk po kryhen vetëm mbi dosjen “Habilaj”, për të cilën nën hetim është marrë edhe ish-ministri i Brendshëm, Sajmir Tahiri, por edhe për dy dosje të tjera që kanë lidhje me të njëjtën vepër penale, trafikimin e drogës. Theksohet se ndërkohë që janë firmosur 3 fletë arrestet për zyrtarë të Policisë së Vlorës, prokurorët kanë përqendruar vëmendjen në Fier dhe Tepelenë, ku pritet të ketë zhvillime, të ngjashme me ato të Vlorës, edhe pse urdhrat e prokurorisë mbetën pa u zbatuar pasi asnjë nga personat e shpallur në kërkim prej 24 orësh nuk u gjet në banesat e kontrolluara nga SHKÇB. Prokuroria gjithashtu ka ngritur disa grupe hetimore që po kalojnë në sitë dosjet e disa zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të policisë në qarqet Lezhë, Shkodër, Berat, Durrës, Elbasan dhe Korçë. Mësohet se organi i akuzës po ballafaqon të dhënat e përfshira në raportin e SHISH, që i përket vitit 2016 mbi lidhjet e disa zyrtarëve të policisë me grupet e trafikantëve të drogës, si dhe denoncime publike që janë kryer qoftë nga opozita, qytetarët apo mediat.