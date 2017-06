E diela, dita e gjykimit për Ramën – ekonomia çështja për të cilën të votojmë

Me një tubim madhështor në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, opozita e bashkuar ka përmbyllur fushatën elektorale. Duke ju referuar historisë 26 vjeçare, Kreu Lulzim Basha kujtoi se kur PD bën një hap përpara, edhe Shqipëria bën një hap përpara, prandaj ishte i pashmangshëm takimi me ditën e nesërme, ditën e gjykimit popullor për qeverinë dhe Edi Ramën

Një ditë para heshtjes zgjedhore, Partia Demokratike ka zgjedhur kryeqytetin për të përmbyllur fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit. Thirrjen e fundit drejtuar votuesve demokratët zgjodhën ta përcjellin nga sheshi para Kryeministrisë ku protestuan për 3 muaj me radhë për kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kreu i PD-së Basha teksa u kujtoi mbështetësve fitoren e opozitës për kauzën e zgjedhjeve, deklaroi se kur PD bën një hap përpara edhe Shqipëria bën një hap përpara. Sipas Bashës, e diela është dita e gjykimit popullor për qeverinë dhe Edi Ramën. “1 muaj e 10 ditë më parë ishim mbledhur këtu në këtë shesh ku detyruam Republikën e vjetër të kapitullojë dhe të pranojë kushtet tona. Por unë 1 muaj më parë ju premtova se do të mblidhemi këtu për të thënë të vërtetën. Këtu në këtë shesh vendosim ti jepnim fund planit ogurzi të republikës së vjetër për të vjedhur zgjedhjet. 110 ditë më parë republika e vjetër krekosej për fatkeqësitë. 110 ditë më parë demokratët u ngritën u bashkuan dhe nisën një marshim, ku sot janë të bashkuar shumica dërrmuese e Shqipërisë. Me vendosmërinë totale për të bërë një hap përpara. Sa herë demokratët bëjnë një hap përpara Shqipëria bën një hap përpara. Kështu ka qenë kur PD i priu demokracisë, kur i priu anëtarësimit të NATO, kur liberalizuam vizat, dhe kështu do të jetë ditën e diel ku së bashku të themelojmë Republikën e re. Shqipëria na priste, Shqipëria na kërkonte, bota pret ndryshimin. A jeni gati? Ditën e diel bashkimi i shqiptarëve do ti jap fund me votë republikës së korrupsionit dhe krimit, njeriut që vuri timonin e tij mbi interesin e çdo shqiptari. Njeriu i cili për pushtetin e tij kriminalizoi shtetin e mbushi Shqipërinë me drogë, ky është kryeministri i 4 viteve që shkuan, kryeministri të cilin ju do ta largoni me votë ditën e diel. Rama erdhi në pushtet para 4 vitesh duke premtuar 300 mijë vende pune, shëndetësi fale, asnjë vend të ri pune nuk hapi dot, Shqipëria u bulua nga droga, Shëndetësia në kolaps, arsimi në kaos. Edi Rama pati në 4 vite, miliarda euro por i harxhoi ato për bandën e tij. Ditën e diel është dita për gjykimin popullor me votë. Kurrë më nuk do të keni kryeministra që krekosen mbi dinjitetin tuaj, deputetë që shkelin mbi djersën tuaj, ju meritoni dhe do të keni kryeministrin e qytetarëve dhe kryeministrin e ekonomisë. Ekonomia është çështja kryesore për të cilin vendosim ne çdo të diel”, tha Basha. Lideri i opozitës Lulzim Basha në mitingun madhështor të PD-së në Tiranë, ju ka bërë thirrje qytetarëve që të gjithë së bashku në 25 qershor të votojnë pasivisht për të larguar qeverinë e krimit dhe varfërisë, dhe për t’i hapur rrugën republikës së Re. Kreu i PD citoi në fjalën e tij shkrimtarin e madh Kim Mehmeti i cili tha: Se edhe kur hapim frigoriferin na del para Edi Rama. Basha ftoi qytetarët shqiptarë që në 25 qershor të votojnë për ekonominë e tyre dhe për të ardhmen e Shqipërisë. “Dita e diel vendos gjithçka. ne krenohemi Shqipërinë, të gjithë jemi shqiptarë. Ne jemi krenar me Ismail Qemalin dhe Skënderbeun, por ët dielën nuk votohen për Ismail Qemalin dhe Skënderbeun, por për ekonominë. Të dielën jeni para dy zgjidhjeve, me një njeri që për 4 vite nuk mbajti asnjë premtim, me taksa të larta. Mundësia e vetme që Rama ju dha shqiptarëve është ajo që 56% duan të largohen nga Shqipëria, këtu na çon Republika e vjetër. Dera tjetër që hapim bashkë me votën për numrin 6, është dera e planit ekonomik, të vetmit në këto zgjedhje, me ulje taksash. Ne do ti japim frymëmarrje ekonomisë tonë, vetëm taksat sigurojnë investime, vetëm investimet krijojnë vende pune që ju do t’i keni. Mëngjesi i parë i republikës së re nuk do ti gjejë të braktisur fermerët. Mëngjesi i parë i Republikës së re është i studentëve me një ligj të ri për arsimin, askush nuk do të mbesë jashtë universiteteve për shka të pamundësive ekonomike. Nuk ka të nesërme të sigurt pa ekonomi të fortë, nuk mund të ketë ekonomi të fortë me një kryeministër që ka prioritet pikturat, vizatimet dhe ndeshjet e futbollit. Këtu në këtë shesh shkrimtari madh Kim Mehmeti tha se edhe frigoriferin kur e hapim del Edi Rama. Në fakt ai ka të drejtë, Rama është në frigoriferët e zbrazur, të qytetarëve shqiptarë, dhe ai flet nga mëngjesi deri në darkë për çdo gjë përveç ekonomisë. Roli im si kryeministër do të jetë që frigoriferi jua, tavolinat tuaja, xhepat tuaj do të jenë plotë përsëri’, deklaroi Basha.