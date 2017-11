Edi Rama, si gomari që kërkon ëndrrën në gojë të ujkut

Ku ishin provat kur keni arrestuar 38 mijë shqiptarë për energjinë elektrike…për Tahirin “nuk ka prova”

Ky shtet ka marrë fund. Shqipëria sot nuk qeveriset dhe është në pragun e anarkisë. Kemi një Kryeministër të kapur nga kartelet e drogës dhe të korrupsionit që është shndërruar në sistem, që paturpësisht jargavitet në ekranet e TV se “po bën reforma”. I lutem lexuesit se nuk po gjej fabul tjetër krahasues vetëm atë “të gomarit që po e hante ujku dhe po shpresonte të ishte ëndërr”. Ngjashëm me Ramiz Alinë në vitin 1990 që përpiqej të gjente vrimën e miut për t’i shpëtuar urrejtjes mbarëpopullore, bënte llojlloj manovrash për t’u hedhur fajin bashkëpunëtorëve të tij, në grahmat e pushtetit komunist që ishte duke dhënë shpirt. Edvin Ramën “e ka ngrënë ujku”. Vet Zoti e ka ndëshkuar, e ka ndëshkuar ofshama e mijëra e mijëra fëmijëve të vegjël të mbetur pa bukën e gojës, por që baballarët e tyre ishin të burgosur se sipas Edvin Ramës “kishin vjedhur energjinë elektrike”. Shumë prej këtyre fakirëve kanë varur veten në qelitë e burgjeve, duke menduar se fëmijët e tyre i kishin të uritur, në të ftohtin e cikmës së egër të dimrit, nga ana tjetër është e rëndë akuza e padrejtë e hajdutërisë, që shqiptarët e kanë si fyerjen dhe poshtërimin më të turpshëm përpara shoqërisë dhe dinjitetit si njerëz. Vallë se i bëhej vonë Edvin Ramës në vilën e tij luksoze në Surrel, se qytetarët e vendit të tij po vrisnin vetën nga vuajtjet dhe varfëria ekstreme! Sot, këta njerëz dhe mijëra të tjerë shqiptarë të terrorizuar nga banditizmi i Edvin Ramës,duhët të ngrihën në protestë para Kryeministrisë dhe të mos e lënë Edvin Ramën që të hyjë në zyrën e tijë plot miza,ku shurra e breshkave të tijë të zë frymën.Në atë zyrë të mbushur me miza dhe breshka,Kryeministri i Shqipërisë ka pritur personalitete të Europës së qytetëruar dhe demokratike. Çfarë marrëzie!Ai ka humbur të drejtën dhe besimin që të qeverisë më tutje Shqipërinë. Do të ishte handicap i madh i çdo politikani apo gazetari që t’i kërkonte Edvin Ramës sot që të “korrigjonte gabimet në qeverisje”. Këto nuk janë gabime, janë faje të rënda. Ai duhet të përgjigjet përpara drejtësisë për bëmën dhe gjëmën që i ka bërë Shqipërisë gjatë këtyre viteve të një sundimi autaokratik komunist dhe Bolshevik kundër popullit. Të përgjigjet për kohën e humbur në rrugën e vështirë të demokracisë, për varfërinë ekstreme, papunësinë masive dhe eksodin biblik të shqiptarëve, për Shqipërinë që po zbrazet. Për 4 vite,Shqipëria ka patur një Kryeministër të tillë që as nuk ka parë dhe as nuk ka dëgjuar. Sytë dhe veshët ja ka zënë makutëria për të vjedhur së bashku me bandën e tijë kriminale që u ka zënë frymën shqiptarëve të varfër. Çdo shqiptarë sot është i habitur por edhe i revoltuar, se si është e mundur që Saimir Tahiri, benjamini i Edvin Ramës, ky ministri më i suksesshëm i qeverisë së “Rilindjes”, i përgjuar nga antimafia italiane për 4 vite me rradhë për lidhje me trafikimin e lëndëve narkotike në bashkëpunim me grupet kriminale të arrestuar në shtetin fqinj, “nuk pati prova për ta arrestuar”, duke kundërshtuar urdhër arrestin e prokurorisë. Po ata mijëra të arrestuar pa asnjë provë “për vjedhjen e energjisë elektrike”, vallë a ishin njerëz? Edvin Rama ka shkelur në radhë të parë Kushtetutën në “barazinë përpara ligjit”dhe Konventat Europiane për të drejtat e njeriut. Një faj të rëndë në këtë maskaradë të turpshme kanë edhe organet e drejtësisë që u shantazhaun nga Edvin Rama dhe u frikësuan. Dihet publikisht kërcënimi që i bëri Gjyqtares së Kukësit me telefon se “t’i pres këmbët në qoftë se nuk bën arrestime për energjinë elektrike në Kukës”. Në një vend demokratik,kjo do të mjaftonte që kryeministri i një vëndi të shkonte në gjyq dhe të dënohej për shantazh ndaj sistemit të drejtësisë.Por jemi në Shqipëri. Vetëm para pak ditëve, policia izraelite i bëri kontroll banese Kryeministrit Netanjahu i dyshuar për shkelje të ligjit dhe korrupsion. Kjo është demokracia dhe e drejta e qytetarëve para ligjit. Edvin Rama e mbrojti Sajmir Tahirin, se po të shkonte në burg njeriu i tij më i besuar,do të fliste për lidhjet e qeverisë dhe personalisht të Edvin Ramës me bandat kriminale të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike që tronditë Europën. A mundet që të ketë vallë shqiptarë që mundet të besojë gënjeshtrat e Edvin Ramës se “nuk ka patur dijeni për kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike”, kur me shitjen e drogës nëpërmjet bandave kriminale, i bëri sfidë të rëndë demokracisë duke blerë votat e shqiptarve të varfër. Ky është Kryeministri i Shqipërisë që kishte marrë përsipër një detyrë fort të vështirë,të qeveriste Shqipërinë në rrugën e prosperitetit për t’ju bashkuar familjes Europiane.Kjo ishte detyra e tijë dhe jo t’a mbushte me drogë vëndin në të katër anët e Shqipërisë të mbjellur me Kanabis.E frikshme kjo shifër me 219 mijë Ha.tokë të mbjellë në Shqipëri me Kanabis Sativa,ku shifra e përgjithshme e tokës bujqësore në vëndin tonë është pak më shumë se 500 mijë ha. Eshtë mbjellë drogë më shumë se është mbjellë misër dhe grurë të marrë së bashku. Po çfarë ka bërë ky Kryeministri ynë vallë? I ka rënë fyellit apo është engledisur me breshkat në zyrën e tij të bojatisur me mushkonja gjithfarësh në këto 4 vite të sundimit kundër popullit. Po kush vallë dekonspiroi urdhër-arrestet e prokurorisë për funksionarët e lartë të policisë të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike në bashkëpunim me bandat kriminale të Habilajve, të Sajmir Tahirit etj? Kush tjetër përveç Edvin Ramës? Ujku po përpiqet që të fshehë gjurmët, duke mbrojtur bashkëpunëtorët e tij në krim. Ky shtet ka pushuar ekzistencën e tij. Tani Edvin Rama nuk po njeh Europën dhe as Amerikën,nuk njeh institucionet që monitorojnë demokracinë në Shqipëri.Ky psikopat, nuk njeh as përfaqësuesin amerikan të OSBE në Vjenë që hapur foli për lidhjet e Sajmir Tahirit me krimin. Po siç thotë populli “kadal beg se ka hendek”. Edvin Rama nuk mundet që të vazhdojë më gjatë në maskaradën e tij kundër popullit dhe demokracisë. Opozita duhet që të ngrihet dhe të kërkojë jo qeveri tranzitore, por zgjedhje të lira të parakohshme,pas një hartimi të një kodi zgjedhor të monitoruar nga ndërkombëtarët. Me Edvin Ramën si Kryeministër,Shqipëria nuk ka për të parë asnjë ditë të bardhë.