Eduard Shalësi premton në Maliq tharjen e Liqenit të Pogradecit  

Teksa janë ndezur motorrët e fushatës elektorale, kandidatët për deputet të Partisë Socialiste po i tejkalojnë parashikimet me premtimet përpara qytetarëve. Të etur pas karriges së pushtetit, këta rilindas janë duke i premtuar shqiptarëve se kanë si qëllim të vetëm veçse t’i zhvasin pasuritë dhe pronat e tyre. I tillë është Eduard Shalsi, hajduti më i madh në radhët e rilindjes. Ky thesaxhi, i futur kryekëput në klimën e fushatës zgjedhore ka premtuar në Maliq se do të punohet për tharjen e Liqenit të Pogradecit, me sa duket i frymëzuar nga tharja e dikurshme e kënetës. Pogradecarët janë trembur, pasi ai është njeri i fjalës së dhënë. Sapo përmend presonin Eduard Shalsi, s’ka si të mos kujtohet fjalia e famshme “Dhe mbi të gjitha, një premtim që mund ta bëjmë që tani: Nuk do vjedhim në mënyrë kaq flagrante saç kanë bërë këta, do vjedhim më bukur”. Kjo fjali e thënë aq hapur nga Shalsi është e vërteta e hidhur e vjedhjes nga ana e pushtetarëve të pangopur. Më 25 Qershor, shqiptarët nuk do të bëjnë betejë vetëm me një kryeministër që komandon jetën politike me kriminelë, por edhe me një bandë qeveritare që punon veç për xhepin e vet. Rezistenca për të mbajtur të paprekur deputetët e inkriminuar, si krahu i armatosur i një pushteti të paligjshëm, është e lidhur me vazhdimësinë e vjedhjeve me vendim qeverie, ndaj shqiptarët duhet t’i rrëzojnë me votë. Më 25 Qershor bashkimi i madh shqiptar do t’i jap goditjen finale këtij organizimi piramidal të ministrave, djemve, krushqve e oborrtarëve të partisë, për të përvetësuar pushtet pakufij.