Edvini duhet të ulë kokën para ish-të përndjekurve, jo t’i provokojë

Duke luajtur parodinë e radhës, Kryeministri në një dalje publike përpara gazetarëve në Velipojë, nuk kurseu provokimet ndaj Ish-të Përndjekurve Politikë nga regjimi komunist, duke i quajtur “hipokrit” ata “Ish-të Përndjekur dhe spiunë të birucave të ish sigurimit”, që kanë marrë përsipër të kundërshtojnë Gramoz Ruçin të zgjidhet në krye të Kuvendit të Shqipërisë. Ai e quajti “marrëzi një histori me komunizëm dhe antikomunizëm, jemi në 2017 dhe ky është një budallallëk”, e mbylli me turp si me një kapak floriri monologun e tij një Kryeministër që e ka të humbur çdo arsyetim njerëzor deri në kufijtë e një skizofrenie të një sëmundje të rëndë psiqike. Ky është një provokim i radhës, i një urrejtje patologjike që Edvin Rama ka demonstruar si gjithnjë ndaj Ish-të Përndjekurve Politik nga regjimi komunist. Një fjalë e popullit thotë se “ta them sa nuk ma ke thënë”. Në vend që Rama të uli kokën përpara Ish-të Përndjekurve Politikë dhe të kërkojë falje për krimet e Babait të tij Kristaqit, që pa hezitim hodhi firmën për varjen në litarë të poetit të vargjeve të lirisë Havzi Nela, në pragun e lirisë me 10 Gusht 1988. Dhe në pozitën e Anëtarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe si bashkëpunëtor i ngushtë i Enver Hoxhës dhe Ramiz Alisë edhe krime të tjera me vdekje rëndojnë mbi Kristaq Ramën. Argumente të tjera po dalin në dritë që e akuzojnë Kristaq Ramën si njeriu më i besuar i Ramiz Alisë, kur ky kriminel ishte i ngarkuar që të shkonte në Ambasadën Italiane në vitin 1987 dhe t’i bënte presion familjes Popa që kishte hyrë në Ambasadë, duke kërkuar strehim politik dhe që ky veprim goditi shumë rëndë themelet e regjimit komunist që po përmbysej. Përkundrazi, janë Ish-të Përndjekurit Politikë që e akuzojnë Edvin Ramën, jo vetëm si bir krimineli, por edhe vetë personalisht si bashkëpunëtor të zellshëm të ish-sigurimit komunist në revistën famëkeqe “në shërbim të popullit”. Kryeministri duhet që të lajë gojën para se të akuzojë Ish-të Përndjekurit “si spiunë të birucave të ish-sigurimit”, përkundrazi, ata ishin heronj që me gjakun e tyre kanë larë birucat e ish-sigurimit nga torturat deri në vdekje të xhelatëve komunistë. Ata janë në të drejtën e tyre që të kundërshtojnë Gramoz Ruçin ish-Ministër i sigurimit komunist, që përgjaku Shkodrën me masakrën e 2 Prillit 1991, urdhëruesin e vrasjeve në kufi të atyre që kërkonin të iknin nga diktatura komuniste, kundërshtarin e egër të vendosjes së pluralizmit politik dhe të demokracisë në Shqipëri,që është person non grata në Amerikë, sot të zgjidhet në krye të Kuvendit të Shqipërisë.Kjo protestë nuk është “budallallëk”si e quan Edvin Rama dhe as “hipokrizi”.Ashtu sic shkruan At Shtjefën Gjeçovi se, “plagët që nuk janë shëruar ende, dhëmbin”. Janë më shumë se 6000 të zhdukur dhe të pushkatuar nga regjimi komunist,që varret nuk u gjendën akoma. Akoma në vitin 2017, me që e përmend Edvin Rama,njerëz me kazma në duar kërkojnë varret e të afërmve të tyre. Vendosin veshët në tokën që ka shumë për të thënë si dëshmitare e asaj tragjedie që i ka ndodhur Shqipërisë,por nuk flet,se ata heronj që kundërshtuan regjimin komunist duhët që të dënoheshin të mbetëshin edhe pa varr nga regjimi komunist.Por Edvin Ramës i duket “budallallëk”,se nuk i dhëmb zemra për gjakun e pafajshëm që u derdh si lumë,të atyre mijra fëmijve,të moshuarve që vdiçën nga vuajtjet dhe uria,se Edvin Rama është bir bllokmeni,i biri i një krimineli komunist.Nuk i shkon mëndja që të kërkojë falje për krimet e Babajt të tijë,apo edhe të tijat personalisht si bashkpuntor i ish sigurimit komunist në revistën famkeqe,se siç shkruan Kadareja, “kriminelët komunist janë krijesa të tilla që nuk i zen gjaku.Ata flejën me ndërgjegje të përgjakur”.Edhe një komision që ishte ngritur në Ministrinë e Brendëshme i drejtuar nga zv.ministri i brendshëm me detyrë për të gjetur varret e të zhdukurve nga regjimi komunist,sapo erdhi në pushtet Edvin Rama në vitin 2013 e çfuqizoj të ekzistuari.Ish të Përndjekurit Politik ata që akoma jetojnë,nuk mundet të pranojnë Gramoz Ruçin dhe as të gjith kastën kriminale me pinjoll të kastës së kuqe kriminale që ka mbledhur në stanin e tijë enverist Edvin Rama jo për të qeverisur ,por për të sunduar,vjedhur dhe varfëruar më tej Shqipërinë.Ata nuk mundet që të pranojnë një demokraci të dhunuar, vendosjen e një neokomunizmi të kamufluar të rrezikshëm për demokracinë. Në protestën e sotme përpara Kuvendit të Shqipërisë, ata do të ngrenë zërin e tyre që ta dëgjojë e gjithë bota, ta dëgjojnë edhe institucionet demokratike që monitorojnë Shqipërinë në proceset demokratike që duket se po flenë në gjumë nga draga e Edvin Ramës, se Shqipëria është në udhëkryq, ku demokracia është e kërcënuar në zgripin e humnerës. Për Edvin Ramën mundet që të jenë budallallëk edhe Rezolutat e Asamblesë Parlamentare të KE “për dënimin e krimeve të komunizmit” që nuk u implementuan asnjëherë në Shqipëri nga kundërshtimi i Partisë Socialiste ish-komuniste, një rast unikal ky në të gjitha vendet ish-komuniste të Europës Lindore. Dhe Shqipëria e mjerë po zhgrryhet tash 27 vite për jetë a për vdekje në batakun enverist. Ish-të Përndjekurit Politikë janë antikorpet që mbrojnë demokracinë. Ata e kanë mbrojtur demokracinë me gjak, me shumë sakrifica dhe mijëra dëshmorë të rënë në altarin e lirisë. Shqipëria po përjeton kohën më të zezë të një shteti policorë që dhunohet liria,e drejta për të shprehur votën e lirë. Shqipëria është në rrezikun e zbrazjes, po ikin intelektualët, po ikin rinia. Më kot Komisioneri Hann po u lutet shqiptarëve “që të mos ikin nga Shqipëria”. Amerika dhe Europa duhet që të vendosin gishtin në plagën që i dhëmb Shqipërisë, duhet që të shkatërrojnë kastën sllavo-bolshevike që ka marrë peng demokracinë në Shqipëri dhe po rrezikon destabilizimin e vendeve të rajonit dhe më gjerë në kahjen e interesave ruse dhe serbe në Ballkan. Dhe kur bëhet fjalë për të mbrojtur interesat kombëtare dhe demokracinë për të cilën Ish-të Përndjekurit Politik nga regjimi komunist kanë sakrifikuar rininë,jetën dhe të afërmit e tyre, ata janë shumë të ndjeshëm. Nuk është e largët dita që këta pinjollë të diktaturës që po përpiqen të vendosin një regjim policor neokomunist në Shqipëri, ta mbajnë Shqipërinë larg Europës në interesat ruso-serbe, të japin llogari. Dhe gjyqi i historisë është më i tmerrshmi, që i bën me turp, si tradhtarë.