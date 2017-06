Edvini, nastradini i kohës tonë, kërkon të bëhet timonier  

-Të më bëni “nuse”, pa di unë si të nusëroj. -Me këto slogane mashtruese e filloi fushatën elektorale të vitit 2013 Edvin Rama. Shumëkush e mendoi si një “dervish teqeje” apo si një “famullitar” i kishave, si njeri i urtë që do të bënte mrekulli në këtë vend të varfër dhe të vuajtur. Sigurisht që djalli ishte transformuar, vetëm nuse nuk mundet që të ishte, me atë kokë të stërmadhe sa një babune dhe me ata sy të çakarritur që rrotullohen si të bufit në errësirën e natës. Herë me çitjane dhe herë me shallvare, duke bërë në mënyrën më të përsosur rolin e servilit ndaj Fatos Nanos që e kishte fort për zemër atë shishen e “Wiskit”, njeriu me poture na u bë Kryetar Bashkie në Tiranë. Vodhi e vodhi si njeri i babëzitur dhe të gjithë e njihnin me nofkën e “mister 20%”. Pasi u fry sa një kacek me paratë e vjedhura nga kartelet e ndërtimit, e bëri Tiranën beton e bunker. Dhe “jevgu” tani po kërkonte të bëhej “pasha”. Në vitin 2005 ja vuri syrin Partisë Socialiste dhe me ata “kongresmenët” e famshëm, për të cilët Ilir Meta tha se “një votë ishte blerë me një pallat”, Edvini u bë Kryetar. Shumë shpejt, Partinë Socialiste e transformoi në të ashtuquajturën “Rilindje”. U vuri fshesën të gjithë kontribuesve dhe themeluesve të kësaj force politike. Në zgjedhjet farsë të vitit 2013, Edvin Rama si Nastradini, e hapi thesin e gënjeshtrave dhe bashkë me gënjeshtrat hapi edhe thasët e parave. Tani i sëmuri mendor i “Rilindjes”, sipas raporteve të institucioneve ndërkombëtare që monitorojnë Shqipërinë në proceset demokratike, e kanë konsideruar si njeriu më i pasur i Ballkanit me nje pasuri të depozituar në kompanitë “offshore” që kapin shifrën e 200 milionë dollarëve. Dikund me mashtrim, dikund duke organizuar grupe bandash kriminale të trafikimi të lëndëve narkotike, duke ushtruar terror mbi masat e popullit të varfër, arritën që të blejnë votat e të varfërve. Dhe “kjo nusja gorillë”, tani në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, pas 4 viteve “nusërim”, lemerisi dynjanë. Shkoi në Amerikë deri në San Francisko dhe u bë “nusja” e një taksisti dhe vetëm për të bërë një foto me Presidentin Obama u paguan 80 mijë dollarë. Akoma deri më sot taksisti i mjerë është në burg në Amerikë dhe Edvini e mbyll gojën sikur asgjë nuk ka ndodhur. Me delirin e një skizofreni, ndërhyri në punët e brendshme te Amerikës, duke e sharë Presidentin Trump botërisht dhe paturpësisht, duke vënë në zgrip marrëdhëniet me partnerin tonë më të rëndësishëm. Por Amerika, di të dallojë popullin shqiptar me diktatorët që e kanë sunduar atë, si Enver Hoxha, si ky i sëmuri psiqik i “Rilindjes”. Me një retorikë bolshevike dhe mendësi diktatori, bëri planet që të përjashtonte opozitën nga zgjedhjet duke e shndërruar Shqipërinë në një neodiktaturë komuniste. Por e uli kokën si lepuri në kaçube kur shqiponja amerikane u shfaq në qiellin e Shqipërisë dhe lëshoi garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ky skizofreni i “Rilindjes”, ka filluar një fushatë propagandistike të tipit bolshevik me parimin “se duke gënjyer diçka do të mbetet”.

Por tani kjo nusja gorillë e vitit 2013 që nusëroi kaq “dhishëm” në këto 4 vite, kërkon që të bëhet timoniere. Po mendon se do t’u hidhte hi syve shqiptarëve sikur nuk kishte qeverisur për 4 vite një Shqipëri që e gremisi në zgripin e greminës, por ishte dikush tjetër. Absolutisht asnjë premtim i mbajtur. Të gjitha gënjeshtra. Në katër vite të qeverisjes së mbrapshtë të “Rilindjes”, 300 mijë shqiptarë kërkuan azil në Europën Perëndimore, duke zënë vendin e dytë pas sirianëve, anipse Siria është në luftë dhe ka një popullsi 6 herë më të madhe se Shqipëria. Për të dezinformuar opinionin, Edvin Rama ka uzurpuar më shumë se 90 % të mediave në Shqipëri për t’i vënë në funksion të fushatës propagandistike. Dhe sot Shqipëria është vendi më i varfër i Europës e qeverisur nga një shtet pa shtet. Po përse vallë në Kosovë dhe në Maqedoni, vende me nje demokraci të brishtë, nuk kultivohen dhe nuk trafikohen lëndë narkotike. Ku jemi katandisur! Dhe tani ky Nastradini i kohës tonë ngjan me atë fabulën që “shkoi në Shkodër Nastradini dhe u tha shkodranëve se kishte parë një lakër që bënin hije në fletët e saj 100 kokë dhen dhe mendoi se i gënjeu shkodranët. Të nesërmën u ngrit Nastradini duke parë teneqexhinj që po bënin si rëndom kova dhe kazanë të ndryshëm. -Çfarë po bëni o të uruar, i pyeti Nastradini. -Ja po bëjmë kazanë për të zier atë lakrën që ke parë ti,-i thane shkodranët. Dhe iku Nastradini. -Në Shkodër nuk mundet që gënjesh,-dhe iku për të mos u kthyer më. Edhe gënjeshtrat e Edvin Ramës tanimë janë sosur. Populli shqiptar jo vetëm që është i dëshpëruar, por ka akumuluar një urrejtje kundër qeverisjes së mbrapshtë dhe antikombëtare të Edvinit, si për një shëmtirë të neveritshme, si të një lugati komunist që është ngritur nga varri për t’i bërë gjëmën demokracisë. “Rilindja”është shkërmoqur në copa e grima. Edhe socialistët më të thekur janë të zhgënjyer duke ju bashkuar fraksioneve të tjera të majta që kan mbirë si kërpudhat pas shiut. Nga ana tjetër Partia Demokratike me Lulzim Bashën, pasi i rrëzoi Edvin Ramës gjysmën e qeverisë tani po përgatitet për të rrëzuar gjysmën tjetër si një mbeturinë e Republikës së vjetër, si një gardh i kalbur. Një alternativë e re po lind, është Republika e re. Edvini ka mbetur një ngordhësirë politike për ta hedhur në plehrat e historisë,që shumë të këqija i solli Shqipërisë me këtë qeverisje të mbrapsht dhe antikombëtare. Dhe brezat që do të vijnë do të pyesin,si është e mundur që shqiptarët u qeverisën nga një njeri i çmendur. Dhe ne, gjyshërit e tyre, do të ngremë supet. Ky aksident ndodhi. Ishte si një natë e zezë që e lamë pas.