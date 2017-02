Edvini në Vlorë shpall strategjinë elektorale: Keqpërdorim i administratës, si e vetmja fushatë pro Partisë Socialiste

Ashtu siç është theksuar edhe më parë në një editorial mbi përplasjen Tahiri-Veliaj në gjirin e PS-së, lufta brenda llojit karakterizohet nga niveli i lartë i rrezikshmërisë dhe ashpërsisë, sepse gjithsecili synon përmbushjen e qëllimeve personale dhe kapiteni humbet autoritetin në anije. Ashpërsinë e saj dhe forcën shkatërruese po e ndjen këtë herë e majta shqiptare, e sidomos kryeministri Edi Rama i cili në Vlorë e ka kuptuar se beteja me deklarata në distancë me Ilir Metën dhe Koço Kokëdhimën po i bën keq partisë që drejton, por edhe se ai nuk shihet si timonieri i një anije ku mund të lundrojnë së bashku figurat që përfaqësojnë qëndrime të ndryshme brenda së majtës. Rama përveçse ka frikë nga rënia e popullaritetit të tij në radhët e shqiptarëve dhe teknologjia në zgjedhje, tashmë ka nisur të tmerrohet edhe nga e keqja që i vjen nga brenda së majtës, me Kokëdhimën që në Vlorë ka ndërtuar strukturat e veta paralele anti-kryeministër dhe Metën, i cili me qetësi dhe dashuri po i “vjedh “ elektoratin partisë mëmë. Pesë muaj përpara zgjedhjeve motorët janë ndezur me fuqi të plotë dhe betejat po zhvillohen në të gjitha frontet, ndaj kryeministri dështak në takimin e djeshëm me socialistët e Vlorës është rikthyer në origjinë duke përdorur gjuhën e arrogancës dhe fyerjeve ndaj drejtueseve më të lartë të partisë që ai drejton. Rënia e besimit të vlonjateve dhe gjithë shqiptarëve tek një qeveri, e cila në tre vite nuk bëri gjë tjetër veçse ushqeu kultivimin e kanabisit, korrupsionit, hajdutërisë, vjedhjes dhe krimit e ka vendosur Ramën me shpatulla pas murit, duke e detyruar që të kërkojë përdorjen e administratës për qëllime politike në zgjedhjet e 18 qershorit. Kështu kryeministri ka kërkuar më konkretisht që të përdoren punonjësit e OSSHE-së, arsimtarët dhe punonjësit e postës për të bindur votuesit, pra të dalin e të bëjnë fushatë hapur për Partinë Socialiste. Rama kërkon të luajë lojën e njëjtë si aleati i tij aktual në qeveri dhe në kuadër të kësaj strategjie i ka kërkuar përfaqësuesve të PS-së në Vlorë që të dalin në terren me parullën “Punë për të gjithë”, që praktikisht është një mashtrim që do të karakterizojë fushatën e kryeministrit. Mandati i dytë i duket Ramës më larg se më parë, ndaj për të arritur tek ai, kryeministri i premtimeve të pa mbajtura dhe gënjeshtrave me 300 mijë vende pune do të përdorë sërish kartën e punësimit, ku premtimet boshe do të vërshojnë lumë. Të gjithë mllefin dhe nervat i ka shfryrë ndaj LSI-së së Metës, prej së cilës ka kërkuar të “vidhet” edhe skema e punësimit, që do të thotë se kryeministri është i bindur se nëpërmjet punësimit të simpatizantëve, qoftë ky i përkohshëm apo i përhershëm mund të arrihet të fitohen zgjedhjet. Pra në zgjedhjet e 18 qershorit partia që fle nën ëndrrën se ruan ende vlerësimin e 2013-ës në mesin e shqiptarëve do të mashtrojë sërish, këtë herë me punësimin partiak të militantëve.