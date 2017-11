Edvini s’ka më kohë – investon “spiunë” perëndimorë për të kapur drejtësinë

Shtrëngimi i lakut rreth bashkëpunëtorëve të kryeministrit në narko-kanabizimin e vendit po detyron konsumimin e disa lëvizjeve antiinstitucionale. Investimi i ekspertëve të Euralius-it, nga ana e Komisionit të Ligjeve, është një lëvizje fatale që synon të përmbyllë pikëpyetjet e “reformës në drejtësi” me kapjen finale të prokurorit të përgjithshëm…dhe me të edhe të institucionit të akuzës. Investimi i “spiunëve” perëndimorë është një hap final drejt kapjes së sistemit të drejtësisë

Edi Rama është i vendosur të vendosë nën kontrollin e tij edhe postin e Prokurorit të Përgjithshëm. Për të realizuar këtë, ai ka nisur fushatën propagandistike në media që me përfundimin e mandatit të kryeprokurorit Adriatik Llalla, duhet të zgjidhet menjëherë drejtuesi i ri i këtij institucioni. Për ta bërë sa më të besueshme në sytë e opinionit publik dhe sa më konform ligjit këtë kërkesë të tijën, ditën e djeshme, përmes makinerisë propagandistike ka shpërndarë në media edhe “mendimin” e ekspertëve të EURALIUS dhe OPDAT, që kërkojnë zgjedhjen e Kryeprokurorit të ri. Kujtesa na flet për disa të ashtuquajtur ekspertë, të cilët u porositën për disa projekte të reformës në drejtësi dhe që të gjitha variantet i paraqitën si rrjedhime të zyrës së kryeministrit.

Mazhoranca ka paralajmëruar “zgjidhjen e situatës” në seancën e 30 nëntorit, pra pas 9 ditësh, ndërsa sipas Kushtetutës i gjithë procesi duhej të kishte nisur në datën 3 nëntor, pra 1 muaj përpara mbarimit të mandatit të kryeprokurorit që është në detyrë. E çuditshme është se kujt i drejtohet raporti i ekspertëve të Euralius dhe Opdat në kushtet që Kuvendi nuk ka nisur asnjë procedurë? Nëse Komisioni i Ligjeve do të kishte nisur procedurat, atëherë ai mund të kërkonte edhe mendimin e ekspertëve, qofshin vendas apo të huaj. Por në kushtet kur zyrtarisht nuk ka nisje procedure, të paktën publikisht nuk është deklaruar asgjë, duket se ekspertëve i është kërkuar mendimi jo zyrtarisht, ndoshta nga deputetë të mazhorancës, për ta bërë të besueshëm kërkesën e Edvinit për të zaptuar edhe institucionet që duhet të vepronin konform ligjit dhe Kushtetutës së vendit. Duke pasur nën kontrollin e vet gjithë sistemin e Drejtësisë, Rama do të vazhdojë i qetë megavjedhjet pa i hyr gjemb në këmbë. Prokurori në detyrë, Adriatik Llalla është i padëshirueshëm për Edvinin, pasi ai ka guxuar me zë e figurë të flas për abuzimet me e tij përmes postit.