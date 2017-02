Eksperimenti “vetting, triumf apo dështim?

A mundet të thuhet se “vetting”-u i trumbetuar aq shumë sidomos nga “Rilindja” në pushtet dhe institucionet e rëndësishme ndërkombëtare që monitorojnë proceset demokratike në Shqipëri, është një eksperiment që po bëhet vetëm në Shqipëri dhe eksperimentet në natyrën e tyre përfundojnë me triumf apo me një dështim. Suksesi i këtij operacioni sigurisht që do të ishte në favor të shëndoshjes së demokracisë, por dyshimet janë të tilla nga mënyra e ndërtimit të kësaj reforme dhe njerëzit që do të marrin përsipër suksesin e kësaj reforme. Dyshimet janë të tilla me deklaratën e Prokurorit të Përgjithshëm në një dalje publike se “vettingun” po kërkohet që ta bëjnë ish-sigurimsat e regjimit komunist”. Ishte një deklaratë bombë, që ka vënë në siklet mbarë opinionin mbarë këtu në Shqipëri, por edhe atë ndërkombëtar. Sigurisht që Prokurori i Përgjithshëm është një personalitet me shumë rëndësi në shtetin shqiptarë,por nga ana tjëtër rrjedh prej një familje të persekutuar nga diktatura që ka derdhur gjak për bindjet e sajë në lirinë dhe demokracinë e Shqipërisë,i lindur në kampet e internimit të diktaturës,një intelektual i spikatur, më shumë se gjithkush është i përkushtuar për konsolidimin e demokracisë. Është dyshues edhe fakti se çfarë është ky turr e vrap i Kryeministrit për këtë “reformën në drejtësi” bash në prag të zgjedhjeve parlamentare. Po citoj Napoleon Bonapartin se, “posaqë këtë e ka thënë Perandoresha, asgjë nuk vlen”. Po them se asgjë nuk vlen kurë Kryeministri që përfaqëson kreun e ekzekutivit, i futë hundët kaq thellë në një organ tjetër të pavarur siç është sistemi i drejtësisë, duke shantazhuar, kërcënuar dhe akuzuar sistemin e drejtësisë sikur gjitha të këqijat që demokracia në Shqipëri ka stonuar, “vijnë nga sistemi i kalbur i drejtësisë”. Po vallë a mundet të jetë i kalbur vet Edvin Rama dhe stani i tij enverist, që për 11 vite si Kryetar i Bashkisë Tiranës ka akumuluar me anën e vjedhjes me kartelet e ndërtimit 200 milion dollar të depozituara ne bankat offshore të Europës dhe Amerikës, kjo sipas institucioneve ndërkombëtare të BE. Edhe për këto 4 vite si Kryeministër, do të mbahet mend si Kryeministri më i pa aftë dhe i korruptuar në të gjithë historinë e shtetit shqiptar. Po vallë kush do t’i bëjë vettingun këtij hajduti ordiner? -“Ka filluar të dridhet pallati i korruptuar i drejtësisë”, kërcënon Edvin Rama, me mendjen e tij të sëmurë, sikur Shqipëria është Monarki dhe jo Republikë Parlamentare. Qëllimi është për të çoroditur opinionin e popullit për dështimet dhe korrupsionin e qeverisë, varfërinë deri në dhimbje, papunësinë masive, eksodin biblik të shqiptarëve, Shqipëria një Kolumbi në Europë etj. Edhe ky turravrap “për vettingun” nga institucionet ndërkombëtare që monitorojnë Shqipërinë është më tepër një “inerci” e administratës Obama që sot është duke u fashitur dhe është paradoksale deklarata e njërit nga vëzhguesit ndërkombëtarë për vettingun,duke folur pa asnjë kompetencë në funksion të detyrës se, “nga kjo reformë varet hapja e negociatave me BE”. Biem dakord se kjo reformë është njera nga kushtet e vendosura nga BE për hapjen e negociatave, por Bashkimi Europian ka theksuar se kushti themelor është një kod zgjedhor i pranuar nga palët dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme që janë detyrë e qeverisë. Në këtë këndvështrim shteti shqiptarë në përgjithësi duhet të jetë në radhën e parë i angazhuar për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe kjo është arsye se Shqipëria dhe demokracia në Shqipëri kanë qenë në një agoni të sindromit të transmetuar nga diktatura komuniste me motivin stalinist se, “populli voton, neve i numërojmë votat”. Dhe drejt këtij kolapsi me pasoja për destabilizimin e vendit, po e dërgon demokracinë Edvin Rama,duke projektuar vjedhjen, manipulimin dhe blerjen e votës në zgjedhjet e 18 Qershorit. Me qëllim të paracaktuar ai ka vonuar dhe sabotuar komisionin e reformës zgjedhorë të ngritur dhe të votuar nga Kuvendi i Shqipërisë me votat e mazhorancës dhe të opozitës. Puna e këtij komisioni ka rezultuar pa asnjë rezultat se Edvin Rama kërkon një kod zgjedhor të papranueshëm nga opozita. Mundet të kujtojmë se në zgjedhjet Parlamentare të vitit 2013, Kryeministri Berisha të drejtën e hartimit të kodit zgjedhor ja la opozitës, -ju hartoni ligjin, mazhoranca e Partisë Demokratike do ta votojë. Dhe kështu ndodhi. Qëllimi për të tërhequr vëmendjen e opinionit se parësore për demokracinë në Shqipëri është “vettingu”i përzgjedhjës së gjyqtarve dhe prokurorve sipas përzgjedhjës politike që do të bëjë personalisht Edvin Rama,jo sipas meritës, por sipas bindjes se këta njerëz do të jenë të lidhur me politikën dhe me lidhje familjare me të shkuarën e diktaturës komuniste në ndikimin e ish sigurimit komunist,është mjaft dyshues dhe i rrezikshëm për demokracinë. Për vet faktin se njëra nga kushtet e personave që do të përbëjnë “vettingun” duhët të jetë “vjetersia në profesion”, do të hapë shtegun e rrezikshëm të depërtimit të ish sigurimsave ne sistem.Reforma në sistemin e drejtësisë po bëhet e dyshimtë si eksperiment në Shqipëri edhe për arsyen se me zgjedhjën e Presidentit Trump, ka shumë mundësi që të ndryshojnë edhe politikat gjeostrategjike.Dalja e Britanisë nga “Bretix”dhe shumë zëra të dëgjuar në Francë nga kandidatja për Presidente Le Pen, zëra në Hollandë apo gjetkë në thirrje për daljen nga BE,e bën të paqartë triumfin e kësaj reforme. Duke qenë se Shqipëria edhe disa vënde të tjera të Europës kanë qenë të ndikuara në qeverisjen e tyre nga filantropi hungarez-amerikan Xhorxh Soros, është një dyshim tjetër se Soros shumë hapur ka kundërshtuar zgjedhjen e Presidentit Trump në Amerikë. Nga ana tjetër edhe Kabineti i Presidentit Trump po e akuzon Soros si njeri që ka ndikuar negativisht për demokracinë amerikane edhe në disa pjesë të Europës për përfitime financiare. Komenti i mediave ndërkombëtare edhe këtu në Shqipëri, se Soros ka ndërtuar një merimangë politiko financiare të tillë që janë përfshirë vet Edvin Rama me dy gratë e tij, Erion Veliaj me “Mjaftin”, ministra të rëndësishëm të qeverisë dhe politikanë të Partisë Socialiste,duhët menduar se kabineti i Presidentit Tramp është mjaft i interesuar që të shkatërrojë strukturat e Sorosit këtu në Shqipëri dhe korrupsionin qeveritarë që është kthyer në sistem. Po shihet shumë çartë se me këtë qeverisje të korruptuar asnjë reform nuk do të ketë sukses këtu në Shqipëri.Amerika nuk mundet që të jetë e angazhuar që të bëjë eksperimente me reformat në Shqipëri. Demokracia ka ligje të çarta dhe tërsisht transparente, çfarë e dallon nga diktaturat. Ka dështuar në vitet 50 të shekullit të shkuar Amerika dhe Anglia në përpjekje si eksperiment me mjete të diversionit të hedhjës së desantëve,për rrëzimin e regjimit komunist në Shqipëri. Dhe dështoj ky operacion nga trathëtia e Kim Filbit dhe vuajtjet ishin të shqiptarëve. Duke bërë një paralelizëm lind pyetja,nëse ky “vetting”është projekt i Soros për të kapur pushtetet e pavarura në Shqipëri nga marjoneta e tijë Edvin Rama, kjo reform është e dështuar? Këtë reformë duhet ta menazhojë dhe ta vëzhgojë administrate e re Amerikane Trump. Edvin Rama i shtyrë nga Soros me gafat e deklaratave të tijë kundër demokracisë amerikane,i biri i një krimineli të diktaturës komuniste, i vetëquajturi “lider i Ballkanit”, e gjithë bota është tallur edhe me ne shqiptarët,për një Kryeministër të tillë të budallepsur, që ndërhyn me mendjen e tij si fyell, në dëshirën e popullit amerikan se cilin duhet të zgjedhë për President. Po sharjet kundër Presidentit Trump nuk mundet që t’i faturohën popullit me proamerikan në botë, popullit shqiptar. Faturën e dështimit të kësaj qeverie mafioze dhe të korruptuar nuk mundet që ta paguajnë shqiptarët. Edvin Rama duhët të largohët sa më parë nga pushteti për t’i hapur rrugën demokracisë në Shqipëri,zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.Dhe kjo po ndodh.Partia Demokratike është ngritur në këmbë së bashku me të djathtën në përgjithsi,në një kualicion mjaft solid, që protesta masive qytetare paqësore e 18 Shkurtit do të jetë fillimi i një proteste mbarë popullore pa kthim në të gjithë Shqipërinë,për rrëzimin e qeversisë Edvin Rama si fatkeqësi të Shqipërisë,krijimin e një qeverie teknike që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme.