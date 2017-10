Ekspertja amerikane për VOA: Zgjedhja e Ruçit tregon se nuk po mësoni nga krimet që shkaktoi komunizmi

Zëri i Amerikës ka publikuar ditën e djeshme intervistën e profesoreshës amerikane Lori Amy, e cila merret me studimin e traumave që përjetoi shoqëria shqiptare nga komunizmi dhe me gjetjen e rrugës për shërimin e tyre. Amy në intervistë shprehet se krimet që shkaktoi komunizmi nuk mund të harrohen, por çështja është se si duhet kujtuar kjo e kaluar, në mënyrë që shoqëria të mos mbetet tek akuzat dhe viktimizimi. Ndër të tjera, Amy i përgjigjet edhe pyetjes mbi zgjedhjen e ish-ministrit të Brendshëm të komunizmit Gramoz Ruçi në krye të Kuvendit, duke u shprehur se nuk po mësojmë të mos përsërisim gabimet e së kaluarës. “Është pikërisht ajo për të cilën folën. Nëse nuk e shohim të kaluarën tonë me guxim dhe integritet, atëherë nuk do të mund të kuptojmë dot se po e përsërisim atë. Këtu vijmë përsëri tek ndjenja e mungesës së shpresës, e cila vjen kur ne mendojmë se çfarëdo që të bëjmë asgjë nuk do të ndryshojë”, thotë ekspertja amerikane.