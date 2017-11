Emri i qenit

Mbase Nikita Sergejeviç Hrushov (teksa vizitonte Shqipërinë në maj të vitit 1959), ende nuk kishte mbërritur në bazën shqiptaro-sovjetike të nëndetëseve, në Pashaliman të Vlorës, në fshatin Bitaj të Kolonjës së Lushnjës u krye një ndalim. Atëherë nuk mund të dëgjoje lajme zyrtare për arrestimin e njerëzve të dyshuar për një vepër penale, por kjo ndodhi u mësua menjëherë rretherrotull: një fshatar me origjinë nga Kosova u arrestua për shkak të emrit të qenit të vet. Palët u gjendën krejt të kundërta: sipas informacionit të marrë në terren, policia kreu ndalim politik për të mbrojtur dinjitetin e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ndërsa kosovari bëhej viktimë nga shteti i vet për shkak të emrit të qenit të shtëpisë.

Një ditë më parë ishte dhënë urdhër, që banorët e zonave përgjatë rrugës Tiranë – Vlorë, të qyteteve e të fshatrave, të dilnin në nderim dhe për të përshëndetur mikun e madh. Kjo porosi e prerë kishte mbërritur edhe në shkollën shtatëvjeçare të Remasit në Lushnjë, e cila ishte 16 kilometra larg fshatit Bishqethëm, pak më tej se aty ku sot është Pushimi i Shoferit, por që atëherë thirrej te Mulliri i Beut. Drejtori i shkollës dhe gjithë mësuesit, nxënësve të tubuar në oborr u prinë të përshkonin fushën e paanë përgjatë udhëve verore plot pluhur të fshatrave Remas, Babunjë e Vjetër, Babunjë e Re, Fierseman, Gradishtë, ndërsa më tej gjithkund xhadesë me kalldrëm – e ndërtuar qysh në kohën e pushtimit italian – nëpër Mërtish, Këmishtaj, Goriçaj për të mbërritur mbi skarpatet me barë të rrugës Lushnjë – Fier, pikërisht aty, në fshatin Bishqethëm. Ishin 32 kilometra udhë vajtje – kthim më këmbë, vetëm sa për të brohoritur e për t’ia bërë me dorë Hrushovit.

Turmat arritën në vendin e caktuar. Ashtu të lodhur nga rrugëtimi i gjatë dhe vapa, njerëzit rrinin ulur a shtrirë mbi barë të merrnin veten. Dikur, ata të kreut fare, e kishin pikasur pararojën me motoçikleta e vetura më të vogla. Kjo ishte shenjë se vargu i Zim-ave të zinj duhet të kishte kaluar qytetin e Lushnjës. Njerëzia u çuan menjëherë në këmbë, duke zgjatur kryet e mprehur vështrimin, për të kapur me sy Hrushovin, që për ta ishte i stërnjohur nga fotografitë e pafundme të vendosura nëpër mure zyrash, por që, ashtu, qënie të gjallë dhe fizikisht, e shihnin së pari dhe aq afër. Ata që mbanin parrulla shkruar mbi karton, me të cilat i thuheshin lavde miqësisë së pathyeshme me Bashkimin e madh Sovjetik, i morën nga aty ku i kishin lënë dhe i ngritën lartë. Me tu avitur karvani i shpejtë i veturave të zeza, të gjitha të markave sovjetike, turma stërgjatëshe brohoriste paida Enver – Hrushov, aqsa ushtonte fusha. Përmes atij gardhimi në të dy anët e xhadesë, nuk pati kurrfarë ngadalësimi të shpejtësisë së tyre nëpër atë tunel njerëzor. Fytyra e Hrushovit u rrëshqiti para syve si një vegim i dyshimtë “e pashë se pashë”, aqsa, saç kish nga ata që thoshin “unë e pashë”, kishte plot të tjerë që nuk ishin të sigurtë, nëse kishin mundur të shquanin kryet fort tullace të Hrushovit, në kabinën e hapur të Zim-it stërgjatësh. Por shfaqja aq qe. Gjithë koha e gjatë, para dhe pas saj, ishte rrugëtim i lodhshëm politik, i detyruar me urdhër.

Pasi u kthyem në shtëpi, ndër familjet kosovare në fshatin Babunjë e Re, qe përhapur lajmi se ishte arrestuar një kosovar nga ata të Bitajt. Policia e kishte marrë nga oborri me akuzën se, për të bërë politikë, qenin e vet e thërriste Sharov. Ndërsa, për të ndaluarin, emri Sharov kishte plot kuptim, për urdhëruesit e ndalimit e vërteta ishte ndryshe. Ata arsyetonin se Sharov ishte shtrembërim i emrit Hrushov, thjeshtë qe një dredhi gjuhësore me qëllim të fyerjes së mikut të madh sovjetik.

Sado që i ngrati fshatar ishte munduar të shpjegohej, se atë emër ia kishte vënë qenit qysh këlysh, se atë emër e kishte formuar nga e folmja gegnisht, ngaqë në lëkurë kishte shara të zeza, domethënë ca blana të errëta, asgjë nuk u mor parasyshë, pasi me emrin Sharov e kishte fyer Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, madje qysh pa ardhur në Shqipëri. Ndërsa atë ditë që ai kaloi mespërmes Kolonjës, shumë afër Bitajve, sipas informacionit të marë në terren, fshatari përveç që nuk kishte dalë të brohoriste për mikun e madh të Shqipërisë, mu po atë ditë ishte dëgjuar të thirriste nëpër oborr Hrushov na na na…

Ky ndalim tregohej me tallje nëpër familje, por gatishmëria për ndëshkime të skajshme edhe pa patur vepër penale, përveçse përbënte një mosdije gjuhësore, ishte sjellje politike gjithmonë dyshuese edhe ndaj të ardhurve nga Kosova qysh nga koha e mbretit Zog. Emri Sharov i qenit ishte i ndërtuar me rrënjën e fjalës sharë,-a (Larë me ngjyrë të errët në trup të gjësë, sidomos të dhenëve. E ka ni sharë në bark. Me shara shpinës), dhe fjalës shara-shara (që është me shara. Kingji (lëkura) shara-shara), sipas Fjalor i Gjuhës Shqipe, të Mehmet Elezit, botim i vitit 2006, por që, edhe këto dy fjalë, janë të përjashtuara në Fjalor i Shqipes së Sotme, 1972.

I zoti i Sharovit, pak ditë më pas u la i lirë, por me kusht t’ia ndërronte emrin qenit. Ai nuk i gjeti emër tjetër, se qeni nuk i bindej. Por pati fat: mes Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik ndodhi prishja e madhe. Diktatori e shau Hrushovin më përtej se Sharov, deri sa thuhet që për të ka thënë një “revizionist qen bir qeni”.