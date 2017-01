Erdhi Trumpi

Një ndryshim epokal në drejtimin e Shtëpisë së Bardhë dhe të diplomacisë ndërkombëtare ka ndodhur dje në orën 18. Donald Trump ka nisur detyrën si president i 45-të i SHBA-ve, me një fjalim mbresëlënës, ku ka premtuar se Amerika do të kthehet në krye të interesit të presidencës dhe pushteti do largohet nga establishmenti dhe nomenklatura dhe do t’i kthehet qytetarit.

Deklarata e fortë e Presidentit Trump: “Do ta shkatërrojmë nga faqja e tokës terrorizmin islamik”

Presidenti Bujar Nishani: Shqipëria gjithmonë përkrah SHBA-ve në realizmin e agjendës euroatlantike

Nisja e një epoke të re në Amerikë nën udhëheqjen e Donald Trump është komentuar herë si pozitive e herë si negative, por në thelb ajo përbën një start të ri për superfuqinë botërore, me energji të reja dhe një përpjekje për tu larguar nga establishmenti i vjetër e oligarkët e politikës. Pikërisht për këtë arsye reagimet e opozitës shqiptare në lidhje me këtë frymë të re demokracie kanë qenë pozitive dhe shembull për tu ndjekur në përmbushjen e qëllimit të rrëzimit të një qeverie të korruptuar dhe klienteliste si ajo e Edi Ramës. Që prej 2013-ës në Shqipëri me urdhër të një kryeministri dështak është promovuar kultivimi i një kaste oligarkësh që kanë shtrirë dorën mbi të gjitha pasuritë dhe institucionet e vendit, e ndaj ngjashmëria me përmbysjen e establishmentit të vjetër në SHBA, i paralajmëruar nga Trump dhe platformës së ndryshimit të promovuar nga opozita shqiptare është tepër e madhe. Realisht Shqipëria sot ka nevojë për reflektim dhe thyerje të barrierave të korrupsionit dhe krimit, për ndërtimin e të cilave u investua personalisht qeveria Rama në këto tre vite dhe mbështetja e administratës së re amerikane për demokratët shqiptarë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare është një shembull konkretizimi i këtij ndryshimi mbarë global. Inaugurimi i djeshëm i Trump ishte definitivisht konkretizimi i projektit për të stimuluar ndryshime të rëndësishme në politikën botërore, për të sjellë në pushtet politikanë vizionarë dhe me vullnet që kërkojnë të çojnë përpara vendet e tyre me “revolucione” ekonomike dhe shoqërore. Fitorja e Trump në thelb nuk ishte aspak një fitore e dhunshme, por një tranzicion liberal i pushtetit, ku vota popullore ndëshkoi ashpër ata që kishin kontrolluar vendin në dy dekadat e fundit, ndaj një fitore e tillë që buron nga fitimi i besimit qytetar po kërkohet të realizohet edhe në Shqipëri, duke sjellë rrëzimin dhe ndëshkimin e qeverisë së përvetësuesve të parasë dhe pronës publike. Konsolidimi i pushtetit të Trump dhe fitorja e tij e bindshme në zgjedhje është një model frymëzimi për demokracinë në Shqipëri dhe stimulon bashkimin qytetar për të vepruar kundër aleancës së kriminelëve në pushtet, duke shfrytëzuar mundësinë që iu jep vota e lirë. Ndaj edhe bindja e Presidentit Trump se që prej 20 janarit pushteti do të zhvendoset nga Uashington DC tek populli i thjeshtë është shembulli më pozitiv që opozita shqiptare po ndjek duke mbrojtur qëndrimin se era e ndryshimit të Shqipërisë do të vijë prej zhvendosjes së pushtetit nga politikanët tek qytetarët, me në krye një qeveri që në qendër të vëmendjes do të ketë pikërisht shqiptarin e thjeshtë. Donald Trump ditën e djeshme gjatë orës 12:00 (me orën lokale amerikane) ka bërë betimin e tij si President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një ceremoni madhështore në Capiton Hill, ku merrnin pjesë shumë personalitete nga e gjithë bota, Donald Trump është bërë zyrtarisht Presidenti i 45-të në historinë e SHBA-ve. Pak minuta përpara betimit të Donald Trump mbi Biblën e Abraham Linkolnit dhe atë që nëna e tij i kishte dhuruar në 1955 u betua edhe zv/Presidenti i ri i SHBA-ve, Mike Pence. “Unë Donald Trump betohem se në mënyrë besnike do përmbush detyrën time si President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe se me mundësitë më të mira do ruaj mbroj dhe zbatoj detyrimet e mia në respekt të Kushtetutës. Zoti më ndihmoftë!”, tha Trump në ceremoninë e betimit. Gjatë fjalës tij të mbajtur pas ceremonisë zyrtare të betimit, Presidenti Trump deklaroi se data 20 janar 2017 do të mbahet mend në histori si dita kur pushteti nisi rrugën e tij për tu transferuar nga kryeqyteti Uashington DC tek populli amerikan. “Së bashku do të vendosim kursin e Amerikës në përballje me sfidat. Sidoqoftë ceremonia e sotme ka një kuptim të veçantë, sepse sot jo vetëm po transferojmë pushtetin nga një parti tek tjetra, por po transferojmë pushtetin nga Uashington DC tek ju, po ja kthejmë popullit. Për një kohë të gjatë, një grup i vogël ka marrë frytet e qeverisjes ndërsa populli ka marrë pasojat. Politikanët janë pasuruar por fabrikat janë mbyllur. Triumfet e tyre nuk kanë qenë triumfet tuaja. 20 janari 2017 do kujtohet si dita kur populli do të bëhet drejtues i këtij vendi”, tha Donald Trump.

Presidenti Trump:Do të shkatërrojmë nga faqja e tokës terrorizmin islamik

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-ve, Donald Trump në fjalën e tij të parë mbajtur përpara të pranishmëve dhe gjithë syve të botës përveçse njoftoi se do të transferoj pushtetin tek populli, lajmëroi edhe se do të shkatërroj terrorizmin islamik. “Kam një mesazh për të gjitha kryeqytetet e botës, nga kjo ditë do të nisë një vizion i ri në qeverisjen tonë. Ne jemi mbledhur sot këtu, duke vendosur një dekret të ri që do të dëgjohet këtu. Një vizion i ri do të qeverisë tokën tonë. nga kjo ditë, do të jetë vetëm Amerika e para. Çdo vendim mbi taksat, emigrimin, çështjet e jashtme, do të bëhen në mënyrë të tillë që të përfitojnë punonjësit amerikanë dhe familjet amerikane. Mbrojtja do të çojë në prosperitet dhe forcë. Unë do të luftoj për ju me çdo forcë dhe nuk do t’ju zhgënjej kurrë. Do të kërkojmë miqësi me të gjitha kombet, por me mirëkuptimin se është e drejta e gjithë kombeve që të vendosin interesat e tyre në fillim. Nuk do të imponojmë interesat tonë, po do të jemi si një shembull për të gjithë. Do të forcojmë aleancat, do të krijojmë të reja, do të shkatërrojmë nga faqja e tokës terrorizmin islamik. Në themelet e politikës tonë do të jetë besnikëria ndaj SHBA, përmes kësaj do të zbulojmë besnikërinë ndaj njëri-tjetrit. Nuk do të ankohemi kurrë. Koha për fjalime të kota ka mbaruar. Tani vjen koha e veprave. Nuk dua të dëgjoj asnjë që thotë: Kjo s’mund të bëhet. Nuk do të dështojmë”.

Kronika:Presidenti Bujar Nishani i uron Donald Trump suksese në përmbushjen e angazhimeve presidenciale: Shqipëria gjithmonë përkrah SHBA-ve në realizmin e agjendës euroatlantike/Menjëherë pas ceremonisë së betimit të presidentit Donald Trump, urimet për marrjen e detyrës për të kanë ardhur edhe nga Shqipëria, ku i pari ka qenë Presidenti Bujar Nishani, i cili i ka dërguar një letër kreut të ri të shtetit amerikan duke i uruar suksese në përmbushjen e angazhimeve presidenciale. Nishani ka shprehur vlerësime për atë që SHBA-të kanë bërë në mbështetje të shqiptarëve për më shumë se një shekull, si dhe bindjen se partneriteti strategjik mes dy vendeve do të thellohet edhe më shumë gjatë presidencës Trump. Kreu i shtetit duke i cilësuar Shtetet e Bashkuara si mikun dhe partnerin kryesor strategjik të Shqipërisë, shprehet se shqiptarët do të vijojnë angazhimin e tyre në realizimin e agjendës amerikane kundër ISIS, terrorizmit ndërkombëtar, por edhe për forcimin e agjendës euroatlantike. Nishani në letrën e tij të urimit ka shprehur edhe dëshirën për realizmin e një takimi zyrtar me presidentin e ri të SHBA-ve.

Ish-kryeministri Berisha: Inaugurimi i Trump është nisja e një epoke të re për mbarë botën

Inaugurimin e presidentit Donald Trump e ka përshëndetur edhe ish-kryeministri Sali Berisha, i cili nëpërmjet një postimi në Facebook shprehet se ky është inaugurimi i shekullit për kombin amerikan dhe miqtë e tyre në të gjithë botën. Berisha i ka uruar suksese presidentit Donald Trump në misionin e tij të madh dhe njëkohësisht ka shprehur bindjen se marrëdhëniet e shkëlqyera që ekzistojnë midis dy kombeve dhe vendeve tona do të njohin dimensione të reja. Sipas Berishës ky kurorëzim i Trump është shembulli se si një frymëzues i revolucionit më të fuqishëm paqësor që Amerika dhe bota kanë njohur arriti të dëshmojë nevojën e përmbysjes së status-quosë të një establishmenti të vjetërsuar. Ish-kryeministri vijon më tej duke u shprehur se vendosja në zbatim e parullës së Trump për një “Amerikë më të madhe përsëri” do të thotë liri më e madhe edhe në mbarë botën. Në fund të shkrimit të tij, Berisha i fton edhe qytetarët shqiptarë që të frymëzohen nga ndryshimi, lëvizja dhe epoka Trump dhe me mençurinë, guximin e vendosmërinë qytetare të bashkohen për të larguar nga pushteti Edi Ramën, mercenarin e Xhorxh Soros, i cili u bë turpi i dheut duke sulmuar me fjalorin e një ordineri Presidentin e 45-të të SHBA-ve.

Basha: Zoti e ndihmoftë Trump dhe bekoftë miqësinë shqiptaro-amerikane!

Urime për marrjen e detyrës nga Presidentin Donald Trump kanë ardhur edhe prej Kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili e ka ndjekur nga afër inaugurimin e Trump me ftesë zyrtare nga kongresmenët republikanë. “Urime Presidentit Trump! Zoti e ndihmoftë në detyrën e tij! Zoti e bekoftë miqësinë shqiptaro-amerikane”, shkruan në Facebook kryedemokrati Basha.