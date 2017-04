Ervin Salianji: Me qëndrimet e LSI dhe PDIU, ‘Rilindja’ me 60 deputetë është pakicë në Kuvend

Pozicionimi i qartë i LSI-së dhe PDIU-së, të cilat i kanë shprehur Edi Ramës bindjen për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit pa praninë e opozitës së vendit, kanë bërë median, analistët dhe eksponentë të klasës politike që të nisin kalkulimi e shifrave në Parlament. Sipas Sekretarti për Aksionin Qytetar në Partinë Demokratike, Ervin Salianji qëndrimet e dy aleatëve të Ramës përkthehen automatikisht si votë kundër “Rilindjes” dhe kreut të saj, i cili i kapur ngushtë po propagandon pretendimet për arritjen e një zgjidhje kushtetuese. Salianji në një status të shpërndarë në Facebook nënvizon se Rilindja ka sot vetëm 60 deputetë, ndërsa forcat politike që duan të ndërtojnë ‘Qeverinë e besimit” ose “Qeverinë teknike” kanë së bashku plot 77 deputetë. Llogaritë e Salianjit arrijnë në konkluzionin se me zgjidhje kushtetuese Edi Rama është sot një pakicë në Kuvend. “Kuvendi tashmë me shumicë të re, kauza për zgjedhje të lira dhe me qeveri besimi merr më shumë se 77 vota, Rilindja 60, 3 janë deputetë pa grup të regjistruar! Ore po ky Rama si është shumicë tani? Se nëse do zgjidhje sipas Kushtetutës zgjidhja është e qartë…Me qëndrimet e LSI dhe PDIU, ‘Rilindja’ sot është pakicë. Ja një zgjidhje kushtetuese! PS sot ka zyrtarisht të regjistruar në Kuvend 59 deputetë, ndërsa fronti që do zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe qeveri besimi ose teknike janë; po i rendis sipas regjistrimit zyrtar në Kuvend, sipas grupeve parlamentare, PD 40+20LSI+7PR+7PDIU+2 Libra+Dule+Ndoka=78 – deputetin Xhindi që është dhënë borxh te grupi i PDIU! 77 deputetë! Të dhënat janë sipas regjistrimit zyrtar të grupeve parlamentare në Kuvend”, shkruan Salianji në Facebook.