Eurodeputeti Eduard Kukan vjen në Tiranë, në krye të misionit mbikëqyrës për zgjedhjet

Eurodeputeti Eduard Kukan nëpërmjet një statusi në Facebook ka deklaruar sot se është zgjuar në Tiranë. Pasi thotë se i pëlqen Shqipëria dhe se sa herë që vjen ndihet si në shtëpi, jeo lajmin se kësaj radhe ka mbërritur si kreu i misionit mbikëqyrjes së BE-së, në zgjedhjet parlamentare të së dielës. “Këto zgjedhje janë të rëndësishme për drejtimin e ardhshëm të vendit, vazhdimin e reformave dhe integrimit me be-në. Shqipëria është partneri ynë në NATO dhe një kandidat për anëtarësimin në BE. Unë kam takime sot me krerët politikë të partive të ndryshme. Të dielën, së bashku me kolegët e mi nga parlamenti europian, ne do të ndjekim zgjedhjet anembanë vendit”, deklaron ai.

Zgjedhjet do monitorohen nga 330 vëzhgues të huaj, në 26 qershor japin opinionin

Vetëm një ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, vëzhguesit ndërkombëtare dhe OSBE/ODIHR që monitorojnë procesin zgjedhor do të dalin në një konferencë për shtyp ditë e hënë në datën 26 qershor. Misioni ndërkombëtar i vëzhgimit të zgjedhjeve përbëhet nga 330 vëzhgues nga 43 vende, duke përfshirë 255 vëzhgues afatgjatë dhe afatshkurtër të vendosur nga OSBE/ODIHR-i, 36 parlamentarë dhe punonjës nga Asambleja e OSBE-së, 25 nga APKE dhe 11 nga PE-ja. “Deklarata do të paraqitet nga Roberto Battelli, Koordinator i Posaçëm dhe udhëheqës i misionit të vëzhguesve afatshkurtër të OSBE-së, pasuar nga Paolo Corsini, Kreu i delegacionit të APKE, Marietta Tidei, Kreu i delegacionit të Asamblesë së OSBE-së, Eduard Kukan, Kreu i Delegacionit të PE-së dhe Ambasadori Peter Tejler, Kreu i Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të OSBE/ODIHR-it”, thuhet në njoftimin e OSBE/ODIHR.

Konferenca do të zhvillohet në orën 14:30 të së hënës.