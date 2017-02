Europarlamentari Kukan: Historia vazhdon të përsëritet, nuk po bëhet mjaftueshëm për përgatitjen e zgjedhjeve

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Eduard Kukan deklaroi se zgjedhjet janë kusht për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Abcnews, europarlamentari shpreh shqetësimin se nuk po bëhet sa duhet për përgatitjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Eurodeputeti Eduard Kukan gjithashtu thotë se mes palëve duhet të ketë një marrëveshje politike, me qëllim që rezultati i 18 qershorit të njihet nga të gjithë aktorët politikë në vend

Zoti Kukan, ju i keni bërë apel forcave politike në Shqipëri që të përshpejtojnë përpjekjet për përgatitjen e zgjedhjeve të 18 qershorit. Ju shprehët edhe një shqetësim lidhur me disa ligje që s’po kalojnë në Kuvend. Ku qëndron problemi?

Ne i rikujtojmë vazhdimisht miqve tanë në Shqipëri që zgjedhjet janë gjithnjë të rëndësishme dhe që duhen zbatuar rekomandimet e OSBE/ODHIR bazuar në zgjedhjet e shkuara mjaft kohë para zgjedhjeve. Por duket se historia vazhdon të përsëritet dhe po shohim që nuk po bëhet mjaftueshëm për përgatitjen e tyre. Dhe pastaj vijmë në pikën ku thuhet që është tepër vonë që të përfshihen amendamentet apo reformat për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODHIR. Ne theksojmë se zgjedhjet duhen përgatitur me përgjegjësi në marrëveshje midis partive politike, në mënyrë që procesi zgjedhor dhe rezultati i tyre të njihet nga të gjithë. Vetëm kur zgjedhjet njihen nga të gjithë mund të konsiderohen si të besueshme. Ato përbëjnë një moment shumë të rëndësishëm për t’a nxitur vendin përpara për fiksimin e një date për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Të gjitha marrëveshjet, ligjet apo direktivat lidhur me zgjedhjet duhet të përgatiten shumë kohë përpara zgjedhjeve dhe nuk duhet pritur momenti i fundit. Fatkeqësisht, ne duhet të apelojmë sërish që nuk ka kohë për të humbur.

Raportuesi Knut Fleckenstein konsideron se negociatat e anëtarësimit mund të hapen vetëm pas zgjedhjeve dhe vetëm pas fillimit të zbatimit të reformës në drejtësi, ndërkohë që raportuesi në hije Ilhan Kyutchyuk u shpreh se zgjedhjet janë test për hapjen e negociatave. A do jenë zgjedhjet vërtet një test?

Secili raportues ka qëndrimet e tij për situatën në vend, por akush nuk e ve në dyshim rëndësinë e përhershme të zgjedhjeve në një vend veçanërisht si Shqipëria ku fokusi është te fakti se si ecën dialogu politik midis forcave politike dhe si zbatohen reformat. Sigurisht që në këtë perspektivë, zgjedhjet do të ndiqen me vëmendje të veçantë dhe do të shqyrtohen. Unë dëshiroj që të përçoj mesazhin e marrjes së të gjitha masave për përgatitjen e tyre sesa të spekulloj mbi skenaret e këqija për Shqipërinë nëse zgjedhjet nuk do jenë OK. Sigurisht që zgjedhjet do të jenë një faktor i rëndësishëm në analizën e situatës në vend për dhënien e një date për hapjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Le të jemi pozitivë dhe të presim përgatitjet. Ne do të dëshironim të gjithë një lajm të mirë për Shqipërinë, që të mund të na lejonte të hidhnim një hap të mëtejshëm në integrimin evropian të vendit. Ju keni prezantuar një amendament lidhur me luftën kundër krimit të organizuar, që u përfshi në një nga kompromiset e votuara.

Ajo ç’ka bie në sy dhe duket e rëndësishme aty është përgjegjësia që ka policia dhe prokuroria për identifikimin e atyre që qëndrojnë prapa kultivimit dhe trafikut të drogës. A ishte po kaq e rëndësishme për ju kjo pjesë?

Ishte e rëndësishme për mua për ta përfshirë në rezolutë në mënyrë objektive, pasi bëhet fjalë për një çështje shumë të rëndësishme. Duhet vlerësuar puna e raportuesit Fleckenstein për kompromiset e arritura që përfshijnë të gjitha detajet e nevojshme. Qëllimi i draftrezolutës Fleckenstein është nga njëra anë të japë përkrahjen e Parlamentit Europian për vendin në rrugën e integrimit, por nga ana tjetër të vendosë theksin te hapat që mbeten për t’u bërë. Ka pasur progres dhe ne e njohim, por njëkohësisht i kërkojmë vendit që të mos humbë më kohë.

Gjatë debatit në komisionin e punëve të jashtme ju mbështetët edhe amendamente kritike për lirinë e shtypit, çështjet e mjedisit apo 21 janarin. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht?

Ka një situatë ku në disa institucione si AMA apo RTSH, situata nuk është objektivisht e drejtë për të gjithë dhe për të gjitha forcat politike. Kjo duhet të ndryshojë. Lidhur me çështjet e mjedisit, ka qenë grupi i gjelbër që paraqiti amendamente me argumente. Në Shqipëri ka lumenj unikë si Vjosa, që konsiderohet si lumi i fundit i egër në Evropë dhe që duhen mbrojtur. Të shfrytëzosh këtë lum për qëllime industriale ? Unë mendoj, se qeveria duhet të peshojë të gjitha shqetësimet pertinente dhe pastaj të marrë vendim. Është një apel i drejtë për t’i thënë qeverisë që të vijojë me këtë dhe të mos shkatërrojë trashëgiminë mjedisore të Shqipërisë. Çështja e 21 janarit është një pikë e errët e pazgjidhur dhe ajo duhet trajtuar për drejtësinë e atyre që vuajtën nga kjo ngjarje, për një ndërgjegje të pastër dhe për një histori të pastër.