Fakt/Banderolë në ndeshjen Genoa-Inter: “Faleminderit Edi Rama që na solle marijuana”

Teksa kanabisi i kultivuar në Shqipëri me ‘suksesin’ që korri në 2016 është afirmuar si një brand ndërkombëtar, duket se fama e kryeministrit që ideoi dhe zbatoi skemën për kanabizimin e vendit gjithashtu ka mbërritur në Evropë. Kështu ditën e djeshme në ndeshjen e kampionati italian Genoa-Inter, dhjetëra tifozë të pranishëm në stadium kanë zgjedhur ta “falenderojnë” Edi Ramën për këtë të keqe që i bërë peshqesh shqiptarëve, e me transportin e së cilës në vendet fqinje ka prodhuar pasiguri dhe tension. Gjenialiteti i këtyre tifozëve, që me shumë mundësi janë emigrantë shqiptarë të vendosur në Itali është shprehur me një fjali të vetme në një banderolë, ku janë ndalur disa herë kamerat e televizioneve. “Faleminderit Edi Rama që na solle marijuana”, ishte mesazhi ironik për Ramën që për asnjë çast nuk mori përsipër përgjegjësitë për kanabizmin e vendit dhe përdorimin e strukturave të policisë së shtetit në funksion të tij. Padyshim që mesazhi lidhet fortë me tonelatat e drogës që trafikohen thuajse çdo ditë nga Shqipëria në Itali. Kështu kryeministri i turpit që përdori çdo formë për të larguar veten nga historia e kanabisit, nuk është vetëm në qendër të akuzave të opozitës dhe ndërkombëtarëve për kanabizimin e vendit, por edhe në qendër të vëmendjes së shqiptarëve të thjeshtë, të cilët kanë kuptuar se alternativa e tij e vetme mbetet ndërtimi i shtetit të drogës dhe krimit.

Denoncimi Dyshja Rama – Xhafaj zëvendësoi narko-drejtorët me narkotrafikantë të policisë / Dy javë më parë në të gjithë Policinë e Shtetit pati ndryshime të drejtorëve në qarqet e vendit. Drejtorët e emëruar kur Saimir Tahiri u bë ministër i Brendshëm u zëvendësuan të gjithë pasi postin e mori Fatmir Xhafaj. Të gjithë ish-drejtorët janë akuzuar nga opozita si të përfshirë në trafikun e drogës dhe me precedent penal. Por, mesa duket edhe drejtuesit e rinj të policisë në të gjitha qarqet janë të përfshirë në këtë trafik. Kështu denoncon në Facebook ish-Kryeministri Sali Berisha, i cili shkruan me emra të gjithë drejtuesit e rinj të policisë dhe përfshirjen e tyre në trafik të lëndëve narkotike. “Unë qe po ju shkruaj jam një punonjës ne Drejtorinë e Përgjithshme te Policisë se Shtetit, ju lutem mos nxirrni te dhënat se kam frike se mund te me pushojnë nga puna. Ne radhe te pare dua t’ju uroj për fitoren e ne Kavajë dhe urojme qe te ndodh ndryshimi sa me shpejt dhe te shpëtojmë nga hataja qe na rrethon. Po ju shkruaj për rokadën e ashtuquajtur ne Polici e cila ka sjelle drejtues edhe me negative dhe ka forcuar klanin e narko-trafikut te Haki Cakos dhe hajdute votash te komunistit Xhafa. Ministri Xhafa dhe Haki Cako kane caktuar drejtore njerëz politike dhe te lidhur me drogën. Bert Nushi, lushnjari Cakos është emëruar Drejtor Policie ne Fier. Ky deri dje ishte Shef i Delta Force ne Vlore dhe kishte për detyre te kontrollonte trafikun e drogës nga deti ne Vlore, dhe ne fakt i niste vete skafet. Kushërira e tij, Lindita Nushi, është emëruar Drejtore ne Kufirin e Portit Durrës direkt nga Haki Cako me qellim qe kontrollojnë shume mire trafikun e drogës nga Jugu ne Portin e Durrësit. Linja e drogës do kontrollohet tani nga dy kushërinj me lidhje direkte me Cakon. Josif Shtembari, qe ishte deri dje shef i parandalimit te kultivimit te kanabisit për vitin 2016, sot është bere drejtor se e di mire ku duhet mbjelle dhe si vilen leket. Alfred Cepe, burri I kandidates se PS te Tiranes Silda Cepe për çudi, megjithëse Elbasani ka pat shtim te madh te prodhimit te kanabisit është ngritur ne detyre nga Elbasani ne Durrës se aty duhet te vjedh mire votat e Gjushit. Gruaja e tij është kushërirë e Edi Rames dhe kuptohet sa mire do ruhen kutitë e votimit ne 18 qershor. Neritan Nallbati, ish drejtor ne Fier por edhe ne Elbasan I lidhur direkt me Hakmarrjen për Drejtësi, aksioner tek laboratori me i madh i drogës ne Elbasan ne Xibrake është emëruar këshilltar Ministrit Xhafa dhe i Cakos, i duhet ta këshilloj mire sesi prodhohet dhe transportohet droga. Arben Skendo, qe deri dje na ishte Drejtor i Shkb, një fundërrinë qe i vinte gjoba gjithë policeve duke i bere presione dhe me parcela kanabisi te veta ne gjithë Shqipërinë është emëruar Drejtor i Policisë Korçe ku kontrollon prodhimin dhe trafikun e drogës ne atë zone. Ky lugat sa ka nis punën ne Korçe ka filluar me gjoba dhe me presione për leke dhe vota te policet. Ardi Veliu, ky këlysh qelbës i Shpëtim Gjikës, rrjepës gjobash dhe ryshfetesh vartës direkt ne Policinë Bashkiake Vlore, anëtar i PS dhe i kthyer ne polici ne 2013, është katapultuar Drejtor i Policisë Tirane si garant i ‘zgjedhjeve te lira dhe te ndershme’. Ja pra z.Berisha, këta narko-trafikante te emëruar nga komunisti Fatmir Xhafa duhet te garantojnë zgjedhje te lira dhe te ndershme ne 18 qershor.”

Policia Italiane: Në Mars bllokuam 7.8 ton kanabis të ardhur nga Shqipëria/ Në një kohë kur tensioni që po prodhon kriza politike në vend ka rrëmbyer vëmendjen e mediatike dhe atë të opinionit publik, duket se një fenomen tashmë i mirënjohur si kanabisi vazhdon të shqetësojë maksimalisht vendet tona fqinje. Pas zbulimit të disa laboratorëve e magazinave, të mbushura me tonelata kanabis të gjithë dyshuan me të drejtë se qeveria kishte nisur fazën e dytë të trafikut të drogës, ku sasitë e magazinuara në depot e qeverisë do të pushtonin rrugët ujore dhe tokësore drejt Italisë e Greqisë. Këtë dyshim së fundmi e ka konfirmuar Drejtoria Qendrore për Shërbimet e Antidrogës në Itali, në deklaratën e së cilës thuhet se vetëm gjatë muajit mars të 2017 janë bllokuar në shkallë vendi rreth 10,3 tonë lëndë narkotike. Më tej theksohet se rreth 7,8 tonë drogë nga ajo që është sekuestruar është e llojit marijuanë me prejardhje në masën dërrmuese nga Shqipëria, ndërsa rreth 2,5 tonë është hashash. Antidroga italiane bën me dije se uniformat blu kanë arrestuar zhvilluar gjatë marsit rreth 2300 operacione dhe kanë arrestuar 2170 persona, nga të cilët 1109 të huaj, shumica e të cilëve shqiptarë. Ndërkohë sipas Zërit të Amerikës policia greke ka bërë me dije se trafikantët po përdorin mënyra të reja për të transportuar kanabisin shqiptar në destinacion dhe këtu hyjnë makinat me qera të marra në kompanitë greke. Sipas policisë greke trafikantët e kanë më të lehtë t`i shpëtojnë gjurmimit të policisë me këto makina, ndërsa më parë trafikantët përdornin makina shoqëruese, të cilat i paraprinin në segmentet rrugore makinave të ngarkuara me lëndë narkotike dhe sinjalizonin trafikantët nëse kishte kontrolle policore.