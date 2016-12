Fakti/Edvini dhe “Rilindja” votojnë pro amnistisë për kriminelët që i sigurojnë pushtetin  

Analiza e “Gazetës 55” mbi shpalljen e amnistisë me rastin e festave të fundvitit nga qeveria Rama, e cila përbën amnistinë e tretë të firmosur prej kryeministrit aktual në tre vite që ai drejton vendin, dhe fakti se në 23 vitet e mëparshme amnistia për të burgosurit, që në thelb është një vendim qeverie është dhënë vetëm 5 herë në jubiletë e pavarësisë së shtetit shqiptar, duket se ka përbërë edhe linjën e debateve, të cilat kanë shoqëruar votimin e ligjit gjatë seancës plenare të ditës së djeshme. Në një kohë që deputetët e opozitës u përpoqën ta faktonin idenë se kjo amnisti është e gabuar dhe vjen si një përpjekje e kryeministrit Rama për të liruar prej qelive njerëzit e tij me influencë në botën e krimit dhe drogës, nga foltorja e kuvendit deklarata më shokuese ka ardhur nga vetë Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, i cili e ka pranuar se qeveria e “Rilindjes” e ka ushtruar në mënyrë të shpeshtë instrumentin politik të amnistisë përgjatë tre vite e gjysmë qeverisje, duke deklaruar gjithashtu se shpreson që kjo të jetë amnistia e fundit për katër vitet e ardhshme. E thënë nga vetë goja e njeriut më të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë në vend, se kjo amnisti do të jetë e fundit është konfirmimi se në shpalljen e saj ka luajtur rol të rëndësishëm kryeministri i vendit, i cili nëpërmjet lirimit prej burgut të miqve të tij me dosje voluminoze në botën e krimit dhe drogës synon të marrë peng pushtetin edhe për katër vite të tjera. Siç e kemi analizuar edhe në artikullin e një dite më parë, kjo amnisti e tretë në radhë është përpiluar nga mendja e kryekriminelit Edi Rama, sepse ai e di që pushtetin dhe një mandat të dytë në krye të Shqipërisë mund ta fitojë vetëm duke gjetur mbështetje tek kapobandat dhe klika e tij e inkriminuar, sepse këto janë dy alternativat e tij për të bërë presion mbi votuesit e për të blerë votën me para të pista. Ndaj amnistia e ardhur në këtë fundvit si formë dhurate nga qeveria e hienave nuk është aq e pastër, e sinqertë dhe humane sa qeveria jonë hajdute dhe kanabiste u mundua të na i shesë në ekranet televizive, por shkon shumë më shumë se kaq. Kjo amnisti është skema e hedhjes së themeleve për manipulimin e zgjedhjeve të qershorit, në mënyrë që “Rilindja” të mposhtë vullnetin e lirë të një populli demokratik me vota të vjedhura dhe padrejtësi nga më të ndryshmet. Duke qenë se analiza e djeshme mbi amnistitë në 26 vite demokraci na lejoi të kuptonim qëllimin e vërtetë të asaj që kjo qeveri edhe sot u mundua ta shiste si akt bamirësie, vlen ta mbrojmë hipotezën tonë me faktin se me urdhër të kryeministrit mazhoranca insistonte që të mos përfitonin prej këtij akti të dënuarit për vjedhjen e energjisë apo të sëmurët rëndë në burgje, sepse falë kësaj amnistie Edvini donte t’i hapte dyert e qelisë për një numër të konsiderueshëm shpërndarës droge dhe vrasësish, duke qenë se ata do t’i shërbejnë për të manipuluar procesin zgjedhor dhe jo njerëzit e varfër të arrestuar prej çmendurisë së tij me reformën në sistemin energjitik. Vetë ministri i kësaj mazhorance të inkriminuar, që kryebanditi Rama drejton doli ditën e djeshme dhe pranoi konstatimin që bëmë publik në artikullin tonë të një dite më parë mbi faktin se shpallja kaq e shpeshtë e amnistisë nuk është një instrument i sugjerueshëm për një shtet ligjor dhe se instrumenti i dënimit penal duhet lënë të funksionojë normalisht dhe jo të ndikohet prej tekave të Edvinit për t’i dhënë lirinë individëve përfaqësues të botës së errët të krimit dhe drogës, me të cilët ka ardhur në pushtet dhe për të cilët po e përdor pushtetin.

Bylykbashi: Qeveria ka grabitur masivisht paratë dhe pronat/ Sipas deputetit demokrat Bylykbashi, nisma e shumicës parlamentare për të lançuar amnistinë e radhës është vetëm një farsë, pasi ndryshe nga sa i paraqitet publikut, si një qeveri e së drejtës, kjo është qeveria e padrejtësive më të mëdha të bëra në kurriz të shqiptarëve. Deputeti opozitar e ka akuzuar qeverinë si mbështetëse të krimit, përderisa në harkun kohor të vetëm 2 viteve ka shpallur plot tre amnisti, që sipas opozitës janë forma e duhur me të cilat qeveria merr nën proteksion shpërndarësit e drogës dhe kriminelët. “Kemi të bëjmë me amnistinë e tretë që shpallni në 2 vjet. Dikë që rri në shtëpi pa drita e quani hajdut të energjisë. Pa dalë fare nga shtëpia. Ndërsa për shpërndarësit e drogës ju shpallni amnisti. Kjo ka qenë një qeverisje në shenjën e së keqes jo vetëm për kriminalizimin që i keni bërë politikës, por edhe jetës në Shqipëri. Qeveria juaj karakterizohet nga padrejtësia”, ka thënë Bylykbashi. Bylykbashi ka shtuar se një tjetër padrejtësi e kësaj qeverisjeje, është edhe presioni që është bërë ndaj administratës publike për të votuar koalicionin e majtë në zgjedhje. “Zgjedhësit votuan me frikën se mund të kishin pasoja për votën e tyre. Gjithashtu, mënyra se si ju po grabisni paratë publike është e padëgjuar deri më sot. Jeni bërë si hiena me paranë publike”, është shprehur deputeti i PD.