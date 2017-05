Fakti/Edvinin me Trumpin s’e lan as ujët e detit

Përpjekjet e kryeministrit shqiptar duke vrapuar për t’u shfaqur në të njëjtin kuadër fotografik ku ishte presidenti Trump apo edhe kancelarja Merkel kanë gajasur dje mediat ndërkombëtare. Makineria e tij propagandistike u investua në Tiranë të nxirrte sikur ai i kishte dhënë dorën presidentit amerikan, por të gjithë e dinë se Edvinin me Trumpin s’e lan as ujët e detit

Mediat ndërkombëtare janë gajasur me përpjekjet e shëmtuara të kryeministrit shqiptar për të qenë sa më pranë presidentit të SHBA-ve, por edhe kancelares Merkel. Në filmimet që dolën nga ecja e përbashkët e liderëve të NATO-s gjatë ceremonisë së shkurtër të inaugurimit të godinës së re të NATO-s, Edi Rama ra në sy për tentativat për të qenë afër Presidentit Trump. Në videon që kanë shpërndarë mediat, shihet qartazi kur kryeministri psikik i vendit tonë nxiton hapin për të dalë në fillim të grupit, ku është Trump dhe Merkel. Megjithëse nuk i flet askush, Rama qesh me vete nga biseda që dëgjon mes liderëve botërorë. Por, pasi nuk e vë re askush, ngadalëson hapin dhe kthehet sërish në fund të grupit. Kur janë ende të freskëta deklaratat e papërgjegjshme të Edvinit për Trumpin, teksa theksoi se ‘Trump është turp i njerëzimit apo një e keqe e madhe’, sot ai shihet në përpjekje të dëshpëruar për të dalë në rresht të parë. Madje për këtë porosit edhe makinerinë e tij propagandistike në Tiranë që të nxirrte sikur ai i kishte dhënë dorën presidentit amerikan, por të gjithë e dinë se Edvinin me Trumpin s’e lan as ujët e detit. Rama, përveçse investoi për një Shqipëri kanabiste, me krim, korrupsion dhe varfëri, ia doli që në pak kohë të vendos në rrezik edhe marrëdhëniet diplomatike apo miqësore me vendet e tjera. Ky kryeministër që para 4 vitesh e ca premtoi se do investonte në ruajtjen e një klime dhe partneriteti miqësor me vendet ‘afër nesh’, e tregoi me qëndrimin që mbajti prej një të sëmuri psikik, karshi presidentit amerikan Trump. Tashmë nuk ka makineri propagandistike mediatike apo çfarëdo lobuesi me influencë që ta shpëtoj Ramën dhe të vendos një raport të ri në marrëdhëniet e tij me administratën Trump.