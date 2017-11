Fakti/Konfirmohen denoncimet e opozitës, ja kronika e konferencave të PD ku përmendeshin policët e Saimirit

Urdhër-arreste për disa ish-drejtues të policisë, mes tyre Jaeld Çela, ish-drejtori i përjetshëm i Saimir Tahirit

Prokuroria për Krimet e Rënda ka lëshuar të mërkurën urdhër-arreste për disa ish-drejtues të lartë të Policisë së Shtetit. Mësohet se mbi këta ish-drejtues komisariatesh, identiteti i disa prej tyre ende nuk është publikuar, rëndon akuza e përfshirjes në trafikun e lëndëve narkotike. Mes emrave që pritet të arrestohen është edhe ish-drejtori i Policisë së Vlorës, Jaeld Çela. Këto urdhër-arreste kanë mbërritur në polici dhe pritet ekzekutimi i tyre. Këta ish zyrtarë të Policisë së Shtetit në fakt janë denoncuar qysh prej 10 Gushtit të vitit 2016 nga Partia Demokratike.

Në një dalje për media asokohe, Edi Paloka ka theksuar se drejtuesit e uniformave blu nën bekimin e Tahirit i kanë hapur krahun bandave. “Jeart Çela, drejtor i Policisë në Vlorë, lidhje e fortë e Tahirit dhe vëllezërve Habilaj. Menaxhon drogën në Novosellë, Mifol, Vjosë, Nartë, Panaja, Zvërnec, Trevllazer. Më tej në Risili, Llakatund, Trevëllazer, Mekat, Kaninë dhe zona e tretë Vranisht, Llakatund, Tebaq, Mesaplik, Gjorm, Brataj, Ramic, Pocem që lidhen me fshatrat e Tepelenës kontrollohet nga grupi i shoqërimit të ministrit Tahiri”, denoncon Paloka në emër të PD-së. Edhe ish kryeministri Berisha në denoncimet e tij në facebook, më vonë shkruan për një sasi droge të kapur në Triport, Zvërnec dhe thekson se ishte e Drejtorit të Policisë së Vlorës. “Përshëndetje doktor!Jam oficer në Komisariatin e policisë Vlorë. Disa ditë më parë Policia e Shtetit (Policia Vendore Vlorë) ka kapur në zonën e Triport-Zvërnec në një furgon 52 paketime me mbështjellje plastike dhe 10 çanta sportive me hashash si dhe një Fuoristradë që transportonte një gomone me 3 motorë e cila do të shërbente për transportin e ngarkesës. Theksohet se ngarkesa ka qenë e “Jaert Çelës” – Drejtorit te Policisë Vendore të Qarkut Vlorë dhe organizimin e saj e bënte në terren “Gjergj Koila” – Shefi Krimit të Organizuar në këtë Drejtori. Ngarkesa e këtij transporti ka qenë e mirë organizuar dhe me dijeni të plotë të strukturave vendore të SHKB-së dhe konkretisht të Drejtorit të SHKB-së Vendore “Endri Mema” lidhje e “Arben Skëndo” Kapja e kësaj ngarkese është bërë fare rastësisht nga ana e strukturave të Komisariatit të Policisë Vlorë dhe konkretisht nga shefi i këtij komisariati “Behar Caka”. Ky i fundit nuk ka pasur dijeni lidhur me këtë ngarkesë pasi Drejtori i Vlorës “Jaert Çela” ka kërkuar nga Shefi i Krimit të Organizuar të Policisë Vlorë “Gjergj Koila” të përjashtonte shefin e Komisariatit “Behar Caka” duke bërë një pagesë tek SHKB Vendore e Vlorës për të qenë të sigurt për çdo eventualitet. Këto fakte të risjella më sipër konfirmojnë luftën vazhdueshme të PD-së përmes provave dhe fakteve për kultivimin dhe transportin e drogës që bëhej në Shqipëri me bekimin e ish ministrit dhe vartësve të tij. Gati 2 vjet me pas, te gjitha akuzat e Partise Demokratike po provohen si te vërteta, jo vetëm per emrat e perfshire ne kultivimin dhe trafikimin e kanabisit, por edhe per qellimin e Rames per blerjen e zgjedhjeve nepermjet krimit dhe parave te droges.