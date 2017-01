Fakti/Veliaj “lëshon” policinë kundër zonjës që shiste fruta – e moshuara humb ndjenjat

Policët e Veliajt të veshur me arrogancën dhe uniforma që duhet të jenë në mbrojtje të qytetarit dhe jo kundër tij, nuk u përmbajtën përballë rastit të një zonje, shitëse ambulante në zonën e Laprakës në Tiranë. Forcat policore me uniformat që duhet të përfaqësojnë figurat mbrojtëse, dhe jo brutalitetin nën urdhrin e një kryebashkiaku që frymëzohet nga sheshet ku kalon pushimet dhe kërkon të “spastrojë” Tiranën, nga ndershmëria e një nëne që mundohet të mbajë familjen duke shitur fruta perime. Qytetarët ditën e djeshme kanë raportuar dhe publikuar videon në rrjetet sociale ku tregohet shitësja ambulante që është rrëzuar në tokë, e rrethuar nga policët e Bashkisë së Tiranës. Qytetarët që kanë filmuar videon kanë shpjeguar atë që ndodhi në një mesazh denoncues; “Shikoni çfarë terrori po i bëhet njerëzve të thjeshtë. Kjo grua po shiste fruta perime në Laprakë. Ka vite aty dhe është shumë zonjë e mirë dhe e respektuar. Vijnë 5 policë bashkiake dhe fillojnë t’i bërtasin e bëjnë presion. Dy prej tyre e kapën ta tërhiqnin zvarrë dhe asaj i bie të fikët. U tmerruam të gjithë. Si mundet policia të trajtojë hallexhinjtë si kriminelë dhe kriminelët si profesora??? Si mundet policia të sillet kështu me ata që kanë më shumë nevojë???” Në video shihet qartë skena brutale që ka tmerruar qytetarët dhe që e kanë denoncuar atë. Mënyra arrogante me të cilën Veliaj po lufton informalitetin cenon qytetarët dhe jetën e tyre. Ndërsa ata gjejnë të vetmen mënyrë për të mbajtur familjet duke u gjendur në varfëri ekstreme, metoda e dhunës së Veliajt është c’ njerëzore dhe një abuzim i pastër i mandatit të tij, në fasadën mediatike ushqen të varfëritë dhe nga ana tjetër as nuk shqetësohet t’ju ndërtojë atyre kushte apo ambient të përshtatshëm. Dhuna e spastrimit fsheh në të vërtetë arsyet e errëta me të cilat lali Eri ka zakon të punojë, heq shitësit e vegjël nga rruga për të ngritur biznesin e tij privat dhe 500 kioskat që ka planifikuar për ti shpërndarë në të gjithë Kryeqytetin. Dhuna psikologjike dhe fizike e ushtruar mbi familjarët punëtorë dhe të sakrificës që shisnin perime, kokoshka apo camcakiza, iu grabitën mallin që për ta përbënte gjithë pasurinë e tyre i la në skamje. Monopolizimi që ai po i bën qytetit i kalon kufijtë e pushtetit dhunues të hapësirës publike, të së drejtave të njeriut dhe dobisë së qytetarëve, politikat e tij janë klienteliste dhe përfituese duke shkelur me këmbë c’ do njeri të ndershëm që nuk ka njohjet e duhura apo nuk ka qenë i dënuar të paktën njëherë në jetën e tij. Dritat e zbehta të fasadave të tij nuk arrijnë të bëjnë dritë mbi problematikat e qytetarëve, dhe problemeve sociale të individëve. Bizneset individuale ekzistojnë në të gjithë kryeqytetet e botës, prandaj Veliaj duhet ta quajë informalitetin thjesht “spastrim” dhe eliminim të rivalëve për interesa personale!