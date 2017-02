Fakt/Shqipëria nën pushtetin e bandave dhe tritolit

Shpërthimin që ndodhi pasditen e 25 shkurtit 2017 në një lokal pranë një karburanti në zonën e Vaqarrit, ka tronditur dhe shqetësuar qytetarët e zonës të cilët përveçse tmerrit të gjithë episodeve të shpërthimeve me tritol në të gjithë vendin që shohim çdo ditë në media, e përjetuan atë pranë vendngjarjes. Si pasojë e shpërthimit kanë mbetur të dëmtuar 5 shtetas, ku dy prej tyre ndodhen në gjendje jo të mirë shëndetësore. Përveçse vendi i bandave kriminale dhe kanabisit tashmë edhe tritoli është bërë pjesë e përditshmërisë së jetës së qytetarëve, që jetojnë me pasigurinë nga njëra anë dhe me ekonominë e stërmunduar nga ana tjetër. Ngjarja tjetër që ka i shtohet vazhdimësisë së tritoleve është ajo e automjetit të shpërthyer ndërkohë që ishte ne ecje dhe është përfshirë nga flakët, mbrëmjen e së premtes në qytetin e Fierit, ku si pasojë e shpërthimit i plagosur rëndë ka mbetur drejtuesi i makinës Armando Sulo, i cili ka humbur të dyja këmbët, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nuk dihen ende shkaqet dhe rrethanat si makina është përfshirë nga flakët por dihet klima e pasigurisë që rrethon qytetarët. Mbi këto ngjarje është prononcuar edhe Ish Kryeministri Sali Berisha Në faqen e tij zyrtare në rrjetin social “Facebook” ku shkruan sesi në vend ka vetëm shpërthime me tritol. Tre tritole në 6 orë, Vaqarr, Burrel dhe Fier duke shkaktuar 6 të plagosur dhe sesi atentatorët kanë ikur në drejtim të paditur ndërkohë që nuk dihet se ku është Ministri Tahiri. Deri tani, këto ngjarje kanë mbetur pa autorë. Policia ka kryer disa aksione, por pa mundur të verë në pranga përgjegjësit, ndërkohë që Rama mundohet të bindë shqiptarët se shkaku i tritoleve, i vrasjeve të njëpasnjëshme, trafikut të drogës nga deti, toka dhe ajri nuk është ai dhe lidhjet e tij me krimin. Situata e rendit dhe e sigurisë publike vazhdon të rëndohet gjithnjë e më tepër, dhe siguria e qytetarëve rrezikohet në ambientet private dhe publike ku kriminelët dhe terroristët kanë akses kudo dhe pa u shqetësuar nga askush, jo më nga policia. Krimi vazhdon të rritet kryesisht për shkak të rritjes së madhe të grabitjeve, vjedhjeve me thyerje dhe shpërthimeve me tritol. Edhe krimi i rrugës është i zakonshëm në zonat urbane, kryesisht gjatë natës. Situata e përkeqësuar nuk ka shqetësuar aspak Kryeministrin Rama i cili përkundrazi përfiton nga klima e kaosit dhe krimit për të sprovuar shqiptarët dhe ashtu lë lodhur në mes të rrëmujës totale t’ju vjedh votat me nënqeshjen e tij prej krimineli i rrethuar nga kriminelët.