Fallxhorët, listën e PD e përgojojnë, votuesit e nderojnë

Fushata për të përgojuar listën e kandidatëve për deputetë të opozitës së bashkuar tregon panikun që ka mbërthyer fallxhorët e Edi Ramës. Mungesa e alternativës dhe aferat e pafundme korruptive paralajmërojnë falimentimin politik të “Rilindjes”. Prej gati dy ditësh, Edi Rama dhe çeta e tij ka vendosur në shënjestër listën e kandidatëve të PD-së, duke e paraqitur si mjaft të dobët, ndërsa kanë lënë pas dore prezantimin e kandidatëve të vet. Duke mos pasur ofertë që do t’i siguroj zgjidhje problemeve të qytetarëve , Edvini po bën përpjekje të dëshpëruar që të sfumoj ekipin fitues të Lulzim Bashës. Teksa “Rilindja” i mori goditjet bindëse falë qëndresë qytetare dhe tubimeve madhështore të 18 shkurtit dhe 13 majit, frika nga ndëshkimi popullor për të gjitha dështimet e qeverisjes katër vjeçare e ka tronditur maksimalisht Edi Ramën. Edvini dhe kapo-banda e oligarkisë dhe botës së krimit i trembet konstitualizimit të “Republikës së re”, e cila është produkt i vullnetit dhe bindjes së shqiptarëve për një ndryshim kursit dhe braktisjes së linjës kriminale, ku qeveria e drejtoi vendin prej 2013. Pasi u shua ëndrra e Ramës për të zhvilluar zgjedhje moniste e për të qeverisur me një opozitë fasadë, misioni i radhës është fitorja e shqiptarëve përballë “Rilindjes” nëpërmjet votës masive për listën fituese të opozitës së vendit. Tashmë, shqiptarët e kanë braktisur Ramën. Në vetëm katër vite ai ia doli të qeveriste me bandat dhe për bandat, duke braktisur dhe injoruar shqiptarët e ndershëm dhe në mjerim. Duke qeverisur me kriminelët, ai iu dha poste drejtuese, ndërsa çoi pas hekurave qytetarin e thjeshtë. Në katër vite shkatërroi ekonominë, minimizoi ndjeshëm vendet e punës. Po në katër vite, shëndetësia degradoi, ndërsa qytetarët vuajnë për një shërbim mjekësor të specializuar. Kjo Republikë e Vjetër që u kujdes vetëm për bandat dhe kriminelët, tashmë po organizon soj e soj skenarësh që të përdhos listën e Bashës. Por, shqiptarët e kërkuan me ngulm këtë ndryshim. Kjo listë e kandidatëve të PD, solli ndryshimin që shqiptarët e prisnin dhe e meritojnë. Bashkimi i madh shqiptar dhe rezistenca 90 ditore do të shpërblehet me ekipin e vlerave, të cilët përmes projekteve të shumta do t’u sjellin shpresën shqiptarëve. Të gjithë këta kandidatë, me ide, me vizon, të suksesshëm në jetët e tyre edhe pse pak të njohur, janë pikërisht ata që i duhen Shqipërisë së shkatërruar prej krimit dhe drogës së Ramës dhe çetës së tij.