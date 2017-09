FEDinvest po konsolidohet si forcë elitë mikrofinanciare, në shërbim të komunitetit

Rezultatet e 6-mujorit të vitit 2017 paraqesin një rritje të kënaqshme në portofolin e kredisë dhe një trend rritës shumë pozitiv në portofolin e depozitave krahasuar me objektivat e plan biznesit për 6-mujorin e parë të vitit, si dhe me objektivat e vëna për tu arritur deri në fund të këtij viti. Ka 70 degë, shtrihet në mbi 1100 fshatra, me anëtarësi 46.000 individë, mbulon 80% të territorit dhe mbi 15.000 individë që kanë përfituar nga produktet e FEDinvest

Me shtrirje në mbi 1100 fshatra, me një anëtarësi që i kalon 46.000 individë, me mbi 70 degë që ofrojnë shërbimet e tyre në gati 80% të territorit të vendit, me mbi 15.000 individë që kanë përfituar nga produktet tona, FEDinvest po konsolidohet si force elitë mikrofinanciare, me objektiva real në shërbim të komunitetit. Rezultatet e punës në çdo sektor, janë tregues i profesionalizmit, ekspertizës dhe përgjegjshmërisë së lartë në funksion të realizimit të objektivave. Rezultatet e gjashtëmujorit të vitit 2017 paraqesin një rritje të kënaqshme në portofolin e kredisë dhe një trend rritës shumë pozitiv ne portofolin e depozitave, krahasuar me objektivat e plan biznesit për gjashtëmujorin e parë të vitit, si dhe me objektivat e vëna për tu arritur deri në fund vitit 2017.

Kredia/Portofoli i kredisë në fund të këtij gjashtëmujori është 3,312,667,140 ALL, që tregon realizim dhe tejkalim të BSPL 2017. Duke e krahasuar me fundin e vitit 2016, 3,013,272,934 është rritur me 10% ndërsa duke e krahasuar me të njëjtën periudhe të një viti më parë 2,809,891,089, ka rritje prej 20.59%. Kjo rritje e portofolit të kredisë tregon rritje të aktivitetit duke qenë gjithmonë në plotësimin e nevojave të anëtare/klientë. Vlen për t’u përmendur që rritja e portofolit të kredisë, është si në volum edhe në numër. Në këtë 6-mujor të parë 2017 janë dhënë 3284 kredi, në vlerë 1,164,431,914 ALL, kryesisht në sektorin e bujqësisë, blegtorisë dhe shërbime të ndryshme. Duke e krahasuar në gjashtë mujorin e parë të 2016 janë dhënë 2808 kredi të reja dhe në vlerë 927,319,936.00 ALL.

Depozitat/Portofoli i depozitave në fund të këtij 6-mujori është 2,975,251,584 ALL, që tregon realizim dhe tejkalim të BSPL 2017. Duke e krahasuar me fundin e vitit 2016 (2,711,661,163), është rritur me 10%, ndërsa duke e krahasuar me 6-mujorin e parë të vitit 2016, 2,443,912,229, ka rritje prej 23%.

Numri i Anëtareve/Në këtë gjashtëmujor të I-rë të 2017, numri i anëtarëve në tërësi ka arritur 46.327. Treguesit për numrin e anëtarëve, për këtë gjashtëmujor, rezultojnë:

Nr Të dhëna mbi anëtarët Numri i anëtarëve 1 Numri i anëtarëve në fund të vitit 31.12.2016 40 068 2 Anëtarësimet e reja 6-mujori parë 6 259 3 Numri i anëtarëve në 30.06.2017 46 327

Cilësia e portofolit të kredisë/Një objektiv shumë i rëndësishëm është dhe ruajta e cilësisë së portofolit të kredisë brenda standardeve të vendosura. PaR-i në këtë 6- mujor të parë është 5.30%. Në cilësinë e portofolit për këtë 6-mujor kanë ndikuar ndjeshëm edhe monitorimet e klientëve me problematika në aktivitetet e tyre nga stafi i degëve duke marrë suport të plotë nga Departamenti i Biznesit.

Sektori AGRO&SME/Sektori AGRO&SME si një risi për institucionin, e gjen veten më të kompletuar nën konsulencën e vazhdueshme të Rabo Bank, sektori i ka kushtuar rëndësi ngritjes profesionale përmes pjesëmarrjes në seanca të ndryshme trajnimesh me qëllim diversifikimin e portofolit të kredisë së FED invest SHKK, duke zgjeruar gamën e klientelës, jo vetëm në financim për kreditë Mikro, por edhe përfshirjen dhe financimin në kreditë SME, përmes financimeve të cilat përfshijnë aktorë të ndryshëm në zinxhirin e vlerës. Fokus i sektorit do të jetë jo vetëm qasja e klientëve në sektorin Agro, por edhe në atë Urban, rritjen e shumave të kredive të ofruara, rritjen e numrit të anëtareve, etj. Në kuadër të zhvillimit dhe evidentimit të aktorëve të zinxhirit të vlerës, sektori Agro ka organizuar takime me biznese që operojnë në fushën e grumbullimit të fruta-perimeve, për të krijuar marrëdhënie të mundshme biznesi dhe financimi. Për të realizuar këtë projekt, janë organizuar takime ndërmjet sektorit Agro, konsulentit nga Rabo Bank dhe kompanisë e cila është aktore kryesore në treg, për financimin e këtij zinxhiri vlerë. Në kuadër të projektit për krijimin e sistemit te Credit Scoring është ofruar suport për marrjen e informacionit në treg rreth kontove kulturale Agro, informacion ky që do të merret dhe do të përmirësohet në vazhdimësi. Sektori SME ka ofruar konsulencë të vazhdueshme për degët, jo vetëm në trajtimin e analizës së bizneseve SME, por edhe në krijimin e një orientimi e kulture përkundrejt klientëve tipik SME. Për një ndjekje efikase të objektivave dhe detyrave të sektorit janë hartuar matrica, Plan veprimi – Agro, i cili është përfunduar tashmë dhe është në proces Plan veprimi–Urban, të cilat do të shërbejnë si tablo dhe si pikë orientimi në vazhdimësi.

Sektori Marketing&PR/Gjatë gjashtëmujorit të parë, puna është fokusuar në procesin e arritjes së standardizimit të degëve nga pikëpamja e imazhit të jashtëm dhe të brendshëm, zhvillimit të një imazhi unik si dhe zgjerimi i rrjetit të degëve në përshtatje me nevojat e tregut dhe në plotësim të BSPL-së 2017. Rëndësi e veçantë i është kushtuar promovimit të të gjitha aktiviteteve dhe produkteve përmes shfrytëzimit optimal të kanaleve informuese të cilat çojnë në një nivel me cilësor imazhin e FED invest në të gjithë vendin. Në këtë gjashtëmujor janë hapur 3 degë të reja si: dega Gjirokastër, një rajon i ri për FED invest, dega Cërrik dhe dega Kamëz. Njëkohësisht janë ristrukturuar 4 degë të rrjetit; dega Elbasan- qytet, dega Kavajë, dega Allgjatë (21 dhjetori) dhe dega Sukth – Durrës. Në sajë të kuadrit të përmirësimit të rrjetit FED invest po punohet për ambientet e reja të degës Vlorë–qytet dhe hapjen e degëve të reja në Levan të Fierit dhe në Vorë–Tiranë. Gjithashtu po bëhen përpjekje për gjetjen e hapësirave të reja për rrethet Shkodër-qytet dhe Korçë. Gjatë muajit prill u organizuan votimet në Njësitë Bazë&Grup Njësi për të zgjedhur Bordet e reja drejtuese në rrethe si dhe përzgjedhjen e delegatëve për Asamblenë e Përgjithshme të SHKK FED invest. Në 29 prill në Lefkada – Greqi u organizua Asambleja e Përgjithshme Vjetore e FED invest. Rekrutimi dhe selektimi efektiv i burimeve njerëzore janë të një rëndësie vendimtare në funksionimin e suksesshëm të FED invest. Kjo gjë është e lidhur nga njëra anë me gjetjen e punonjësve me aftësitë, kualifikimet dhe eksperiencën e nevojshme, por nga ana tjetër edhe me përcjelljen e parimeve bazë, objektivave dhe vlerave të institucionit, në mënyrën më të qartë të mundshme. Gjatë kësaj periudhe janë hapur degë të reja në rrethe dhe sektorë të rinj në Drejtorinë Qendrore. Konkretisht është hapur dega e Gjirokastrës dhe Kamzës, si edhe Sektori i Operacioneve, Logjistikë&Administrim i zyrave, në Drejtorinë Qendrore. Rekrutimet në Drejtorinë Qendrore kanë patur një vëmendje të veçantë, me qëllim arritjen e një kontributi efektiv në zbatimin e projekteve dhe arritjen e objektivave institucionale. Për këtë qëllim është punuar për përzgjedhjen e personave me eksperienca dhe kualifikime të përshtatshme me kërkesat e sfidave të sipërpërmendura. Në kuadër të respektimit të ruajtjes së balancave gjinore, si pjesë e politikave të Institucionit, kemi një përbërje të stafit prej 53.54 % punonjëse femra. Gjithashtu, vlen për tu përmendur se mosha mesatare e punonjësve është 41 vjeç.

Projekti: “Përmirësimi dhe zgjerimi i shërbimeve financiare, me qëllim zhvillimin ekonomik të Shqipërisë rurale.”

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2017, në kuadër të këtij projekti puna ka vijuar në drejtimet e parashikuara. Më konkretisht ekspertët e huaj së bashku me ata të FEDinvest kanë punuar për modulet e Teknologjisë të Informacionit, Agri, SME, dhe Qeverisjes. Sërish në kuadër të këtij projekti dhe kërkesave në rritje të institucionit për zgjerim dhe financim gjatë datave 12-16 Qershor 2017, EFSE dhe FEDinvest zhvilluan me sukses procesin përkatës të Due Diligence.

Projekti: “Përfshirja Financiare e Fermerëve të Vegjël”/Gjatë datave 13-17 Mars 2017, delegacioni i Agjencisë Japoneze për Zhvillim Ndërkombëtar vizitoi zyrat qendrore të FEDinvest. Qëllimi i kësaj vizite ishte diskutimi dhe finalizimi i strukturës të projektit që pritet të fillojë nga zbatimi në Tetor të këtij viti. Ky mision arriti plotësisht pritshmëritë e tij dhe u finalizua me nënshkrimin e marrëveshjes midis FEDinvest, JICAs, dhe Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Vlerësim Institucional nga MicroFinanza Rating/Pas përfundimit me sukses të procesit të konsolidimit institucional, FED invest në kuadër të programit të asistencës teknike të Komisionit Europian – EaSI – është përfitues edhe i vlerësimit institucional që do të kryhet nga MicroFinanza Rating. Në këtë drejtim, gjatë datave 27-30 Qershor 2017, FEDinvest u vizitua nga përfaqësuesit e MicroFinanza Rating të cilët kryen intervista me të gjitha departamentet e institucionit. Në optikën e përfaqësuesve të MFR vlerësimi paraprak për FEDinvest është në nivele të përshtatshme. Gjithsesi, vlerësimi final pritet të zyrtarizohet gjatë muajit Gusht 2017. Analizë makro/Rritja ekonomike ishte 3.94% në tremujorin e parë, pavarësisht ngricave të janarit. Ndërtimi, shërbimet financiare, projekti TAP dhe rritja e investimeve publike nga buxheti i shtetit kanë qenë kontribuuesit kryesorë në rritjen e ekonomike të vendit. Ndërsa në tremujorin e dytë kemi një ngadalësim të rritjes ekonomike, për shkak të pasigurisë së bizneseve dhe individëve në prag të zgjedhjeve të qershorit dhe të thatësirës së tejzgjatur me ndikime negative në bujqësi, energji e sektorë të tjerë të prodhimit.

Inflacioni vjetor shënoi vlerat 1.9% dhe 2.0%, respektivisht në muajt prill dhe maj, duke ardhur në rënie nga niveli mesatar prej 2.4% i regjistruar në tremujorin e parë të vitit 2017. Në total, në krahasim me fundin e vitit të kaluar, huaja për ekonominë ka rënë me 3.1 miliardë lekë, ose 0.6%, duke treguar një ngërç të investimeve në ekonomi, teksa huaja për biznesin ka rënë me gati 8 miliardë lekë gjatë të njëjtës periudhë. Standardet e kreditimit në tregun bankar janë shtrënguar për huatë në investime dhe për kapital qarkullues, kryesisht përmes kërkesave për kolateral shtesë dhe uljes së shumës së kredisë. Ndërsa kushtet e kreditimit për individët (si për kredi për shtëpi, ashtu edhe për kredi konsumatore) vazhdojnë të lehtësohen. Banka e Shqipërisë ka intensifikuar përpjekjet për de-euroizimin e ekonomisë. Sistemi bankar shqiptar mbetet tepër likuid dhe i mirëkapitalizuar, me një normë të mjaftueshmërisë së kapitalit aktualisht 16%, mjaftueshmërisht mbi nivelin minimal rregullator prej 12%.