Figura e shenjtë e mësuesit u njollos nga propaganda partiake e rilindjes

Figura e mësuesit gjatë qeverisjes Rama vazhdon të lakohet negativisht dhe të mos meritojë respektin e duhur. Nëse mirënjohja duhet të zërë një vend të veçantë në stimulimin dhe vlerësimin e tyre për atë që bëjnë në shkollimin e fëmijëve dhe të rinjve, ata po përdorën për qëllime tërësisht partiake, duke e përdorur dhe njollosur edhe këtë figurë të nderuar ashtu si vetëm rilindja di të bëjë me dinjitetin njerëzor. Mësuesit me përvojë të gjatë dhe shumë vjecare në edukim u detyruan të kryejnë provimin e licensimit, i cili duhet të vlente për të diplomuarit për herë të parë dhe jo duke testuar ata që dhanë edukimin e brezave që sot luajnë dhe tallen me profesionin e tyre. Figura e shenjtë e mësuesit po dëmtohet nga arbitrariteti dhe revanshi dëmtues i rilindjes. Problematikat dhe ngërçet fillojnë që me Drejtoritë Arsimore Rajonale duke i kthyer ato vatra të militantëve partiakë, duke i lejuar të shkelin ligjin dhe të bëjnë emërime në kundërshtim me kriteret e përzgjedhjes, ndërkohë që sipas ligjit kompetenca e emërimit nuk është e ministrit apo drejtorit rajonal por është e komisionit të vlerësimit në shkollën ku krijohet posti vakant. Dështimet vijojnë edhe në fushën e investimeve konkrete në shkolla apo për ristrukturimin dhe gjallërimin e ambienteve shkollore. Shpeshherë ata janë ngritur në protesta për të kërkuar të drejtat e tyre ashtu si pagesat e transportit, duke e llogaritur largësinë e vendit të punës nga qendra e njësisë administrative ku banojnë. Pagesat e orëve mbi normë, të provimeve të fundvitit, të maturës shtetërore e të tjera. Edhe shpërblimi prej 10 mijë lekësh për çdo mësues në fund të vitit si detyrim ligjor që rrjedh nga Kodi i Punës, neni 114, pika 2 dhe neni 10.11 i kontratës kolektive të punës atyre ju është mohuar edhe këtë vit. Në shkëmbim të një të drejte legjitime ata shpërblehen me ahengje të detyruara që të demonstrojnë mediatikisht kujdesin fiktiv të kësaj qeverie ndaj tyre. Për të demonstruar këtë vetë Ministri Tahiri ka qenë prezent si përfaqësuesi më i denjë i qeverisë së aparencave dhe krimit. Dhe nëse një darkë dhe disa foto sipas Ministrit të Brendshëm do të mjaftojnë për të humbur gjurmët e propagandës së fushatës elektorale, ato nuk mjaftojnë për t’ju hedhur hi syve me arrogancën e qeverisë që mundohet të nënshtrojë edhe këto figura të nderuara. Rama nuk ka për ta shpërblimin qe parashikon kodi i punës por pjatat e lëmoshës në një drekë për të bërë vetëm një set fotografik dhe për tu tallur me ta. Mediatizimi i bëmave të tyre është kthyer qartë në pikën më të dobët edhe pse ata e përdorin si avantazh për të arritur qëllimet tërësisht fiktive dhe mashtruese në sy të qytetarëve. Nga qeveria e krimit shqiptarët do të kenë mjaft prova evidente, Rama dhe ministrat e tij janë të pandarë me krimin dhe përkrah tij, arrogance e tyre pozon me të arrestuarit dhe të emëruar mësues si rasti i Ermal Myrtos. Ofezë për shqiptarët, për mësuesit dhe për një rini që po rritet me modele kriminale, ku mësuesve të ndershëm që kanë edukuar breza me vlerat më të larta si ndershmëria dhe morali, po ju serviren modelet e Elvis Rroshit apo Armando Prengës dhe vlerat e pastra po përlyen paturpësisht nga qeveria Rama.