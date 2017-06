Financial Times: “Një parlament vetëm me shumicë të artistit Rama të kthyer në politikan, mund të vonojë Reformën në Drejtësi”

Edhe gazeta e njohur, Financial Times ka komentuar rezultatin e zgjedhjeve të fundit në Shqipëri dhe çfarë do të ndodhë pas fitores me një shumicë të madhe mandatesh të Partisë Socialiste të udhëhequr nga Edi Rama. Sipas analistit Kerin Hope, rezultati i dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit i heq kufizimet kryeministrit që më parë ka qenë i detyruar të bashkë qeverisë me LSI-në. Sipas kësaj gazete prestigjioze, situate e re në parlamentin shqiptar mund të vonojë Reformën në Drejtësi. “Rezultati i zgjedhjeve të së dielës do të heqë kufizimet ndaj zotit Rama, një artist i kthyer në politikan, që më parë ka qeverisur në koalicion me LSI-në, por mund të vonojë ndryshimet e parashikuara për reformën në drejtësi, të miratuar me BE, që kërkon 94 vota për të kaluar në Kuvend”, shkruan gazetarja Kerin Hope.