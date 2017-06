Financimi i partive/Zv/Kryeministrja Mandija: Tërheqje parash nga bankat, një rast në Prokurori

Brenda dy javësh nga emërimi i ministrave teknikë, në administratën e lartë shtetërore është shënuar një numër i lartë shkarkimesh. Por, zv/kryeministrja Ledina Mandija në një intervistë të dhënë për Ora News, sqaron se nuk janë flamujt, bluzat, fotot apo simbolet e partive politike ato që kanë prodhuar largimet apo pezullimet e punonjësve apo titullarëve të drejtorive. Sipas drejtueses së Task Forcës për fushatën, çdo denoncim ka kaluar më parë në proces hetimi dhe vetëm pas kësaj është vepruar. “Nuk është e vërtetë që me një fotografi direkt filloi një procedurë, u bë një kallëzim ose u hoq një person nga puna por në këtë moment ne po bëjmë verifikime. Kemi referuar raste dhe ministri i ka raportuar që janë shumë të vjetra, i përkasin muajve mars-prill, ndërkohë që nuk kishte filluar fushata elektorale dhe nuk kishin hyrë në fuqi ndryshimet e Kodit Penal për sa i përket veprave penale. Kështu që në këto raste nuk është marrë asnjë masë”. Në përgjigje të deklaratave se më të goditurit në shkarkime janë drejtorët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Mandija sqaron se: “Unë nuk e di sesa drejtorë ka PS, LSI apo PDIU por të paktën për rastet që kam dëgjuar që janë shkarkuar, jam informuar nga ministrat përkatës që i takojnë forcave të ndryshme politike. Nuk kam një shifër përfundimtare por raportet kanë qenë pothuajse njësoj. Mos të themi 50 me 50 por 60 me 40.” Por hetimet kanë zbuluar dhe një tjetër fenomen, atë të fshehjes së financimeve në fushatë. Zv/ kryeministrja Mandija thotë se Drejtoria e Pastrimit të Parave ka konstatuar një rast kur janë tërhequr para nga një bankë e nivelit të dytë. Tashmë çështja është dërguar në Prokurori për hetime të mëtejshme. “Drejtoria e Pastrimit të Parave kishte zbuluar një rast të cilin e kishte referuar në Prokurori, ku edhe për këtë nuk mund të jepet më tepër informacion pasi janë informacione sekrete dhe konfidenciale për shkak të hetimit”. Zv/kryeministrja Mandija sqaron po ashtu se nuk janë të vërteta pretendimet se ministrat apo titullarët nuk po lejojnë punonjësit të marrin pjesë në Komisionet Zgjedhore.