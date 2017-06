Fitorja “Trump” vjen në Shqipëri

“Republika e Re” s’do të bëjë pazare me programin ekonomik që sjell në Shqipëri implementimin e platformës “Trump” për uljen e taksave, rigjallërimin e ekonomisë dhe rritjen e mirëqenies. Nga qyteti i Beratit, kreu i PD u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të mos dëgjojnë zërat për koalicion me kundërshtarët politikë, pasi Republika e vjetër po i kërkon dorën Republikës se re, por si shpërblim do të marrë vetëm grushtin me 25 qershor.

Basha nga Vlora: Ftoi sërish Ramën në debat publik për të ballafaquar planet ekonomike për 4 vitet e ardhshme

Kreu i PD në Kuçovë: Paratë e shqiptarëve nuk do të shkojnë për palma – Ulja e taksave, oksigjen për ekonominë

Kryetari i Partisë Demokratike tha se në 25 qershor nuk do të bëjë asnjë koalicion për pazare. Nga qyteti i Beratit në takimin e radhës elektoral, kreu i PD i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që mos dëgjojnë zërat se mund të bëjnë koalicion me PS. Basha deklaroi se Republika e vjetër po i kërkon dorën Republikës se re, por si shpërblim do të marrë grushtin në 25 qershor. “Ndaj dua sot t’ju kërkoj që kështu siç keni besuar në këto 110 ditë që nga fillimi i lëvizjes popullore të 18 shkurtit, mos dëgjoni sirenat që ju flasin për pazare, për koalicione. Jo do e bëjë koalicionin me këtë, jo do e bëjë me atë. Tani Republika e vjetër e di si është bërë apo jo? Nuk kanë pikë turpi kanë mbetur në derë të Republikës së re duke kërkuar dorën. Si thoni t’ia japim apo jo? Këtë, bërrylin në 25 qershor se grushtin e morën. Republika e re nuk ka nevojë për pazare. Është e qytetarëve kjo lëvizje dhe unë nuk e tradhtoj kurrë siç ju dhashë fjalën në 18 shkurt. Le të dalim masivisht, sepse kjo beteje nuk bëhet as për të bërë Pazar me Ramën dhe Metën, kjo betejë bëhet për shqiptarët”, tha Basha. Kreu i Opozitës gjatë takimit elektoral me banorët e Beratit, premtoi se me ardhjen e PD-së në pushtet do të bëjë realitet ëndrrën e çdo qytetari për një autostradë Tiranë-Berat, për të afruar çdo qytetar të kësaj zone me kryeqytetin. Basha gjithashtu tha se ky do të jetë një nga projektet më të mëdha të qeverisë së tij në 4 vitet e ardhshme. ‘Ky është projekti im. Boshti qendror jugor që do të Bashkojë Tiranën me Beratin. E kam ëndërruar që kur isha deputet në Elbasan. Pengesa më e madhe ishte Kërraba, por e mposhtëm. unë do e mbaroj këtë rrugë. Premtimi im i madh është që do të ndërtojmë boshtin Elbasan-Tiranë-Berat’, deklaroi Basha.

Basha në Kuçovë: Paratë e shqiptarëve nuk do të shkojnë për palma-Ulja e taksave, oksigjen për ekonominë/ Gjatë ecjes dhe takimeve me banore të Kuçovës, Basha ka diskutuar me një pronare fast food-i, e cila ishte e shqetësuar që dreka që do paguajë shteti për fëmijët e shkollave, me Bashën kryeministër, mund ta lërë atë pa punë. Mirëpo Basha e ka sqaruar se i gjithë plani i tij ekonomik është integral dhe i kombinuar dhe do të sjellë rritje të konsumit, pra dhe rritje të xhiros së saj. Plani ekonomik po pritet mire nga qytetarët sidomos nga pensionistet. Një i pamundur i tha sot Lulzim Bashës që merrte vetëm 23 mijë lekë të vjetra në muaj. As për bukë e ujë nuk më del, tha qytetari. Basha i sqaroi banorët e Kuçovës që paratë e shqiptarëve nuk do të shkojnë për pllaka e palma. Ulja e taksave do jetë oksigjen për ndërmarrjet e vogla qe do u mundësojë rritjen e krijimin e vendeve të reja të punës. Në shumë prej dyqaneve ku u ndal Basha, tregtaret thanë se sot s’kishin shitur asgjë. Ndaj, tha Basha, plani im rrit konsumin, sjell paranë në qarkullim, ndez motorin e ekonomisë.

Qytetarët e Kuçovës-Bashës: Me zor po përballojmë jetesën/ Kreu i opozitës Lulzim Basha gjatë takimit me qytetarët e Kuçovës, i ka njohur ata me planin ekonomik të Partisë Demokratike. Basha iu tha qytetarëve se ulja e taksave, rritja e pagave dhe pensioneve do të jetë prioriteti i qeverisë së re pas 25 qershorit. Ai ka ftuar qytetarët të votojnë numrin 6-të për të ndryshuar gjendjen e keqe ku është futur vendin. Ndërkohë që biznes e vogla dhe qytetarët e Kuçovës e kanë njohur bashin me të gjitha shqetësimet e tyre, ku taksat e larta dhe papunësia po e bëjnë shumë të vështirë jetën e tyre.