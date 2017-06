Flamur Hoxha: Njerëzit besojnë në programin ekonomik të PD, presin fitoren e Lulzim Bashës

Flet kandidati i PD-së Tiranë: Pse iu bashkova projektit të Republikës së Re. Politika më e mirë është të jesh i sinqertë me njerëzit. Më duhet të përsëris se programi i PD realizon kushtet për të pasur një ekonomi të fortë që do të arrihet duke ulur TVSH-ën nga 20% në 15% dhe me taksën e sheshtë 9%. Jam i bindur, se duke votuar Partinë Demokratike, secili do të përmbushë interesat e veta dhe nuk do të ketë asnjëherë arsye që të pendohet

Kandidatin me numrin 15 në listën e PD në Tiranë, personifikon më së miri njeriun e duhur për të qenë deputet dhe përfaqësues i qytetarëve, në rastin konkret të Kamzës në Parlamentin e pas 25 qershorit. Ai plotëson kriterin e duhur brenda forcës politike që e zgjodhi të ishte përfaqësues i saj për të trokitur derë më derë, parë sy më sy qytetarët dhe shpalosur platformën e PD-së, duke kërkuar votën pas 17 ditësh për numrin 6 në fletën e votimit. Ai quhet Flamur Hoxha, antikomunist, me gjysh të pushkatuar ku për pasojë kalvari i vuajtjeve e ndoqi deri në shembjen e diktaturës, e sot ky zotëri është absolutisht një histori suksesi në biznes. Çfarë është më kryesorja teksa interesohesh për të bie në sy fakti se ai është tejet njerëzor, komunikues me shokë dhe miq por dhe ata që i ka punësuar. E në fakt njerëz si Flamur Hoxha i bëjnë nder PD-së, listës Basha. Në një intervistë ekskluzive për gazetën “55” Flamur Hoxha flet për besimin për ta kandiduar nga PD, përse vendosi t’i përgjigjej pozitivisht ftesës së Bashës, komenton dhe listën fituese të kryetarit të Partisë.

Gjatë kësaj interviste z.Hoxha flet si u prit në strukturës e degës së PD-së Kamëz, hallet dhe shqetësimet që po ndan me zgjedhësit këto ditë dhe si i ardhur nga biznesi në politikë komenton klimën me të cilën përballet biznesi sot nga “Rilindja” si dhe programin ekonomik të PD-së përgatitur nga ekspertët më të mirë vendas dhe çertefikuar nga CDU-ja Gjermane. Në mbyllje të kësaj interviste Flamur Hoxha flet dhe rreth qeverisjes së Ramën në këto 4 vite, harresën që i ka bërë Kamzës duke e trajtuar politikisht, bën një krahasim të dy qeverisjes së PD-së para 2013 dhe të “Rilindjes” për investimet në Kamëz, si dhe ka një mesazh për zgjedhësit. Ja si shprehet më tej z.Hoxha.

Zoti Hoxha, Partia Demokratike dhe kryetari Basha ju kanë besuar për të kandiduar për deputet i Qarkut Tiranë. Si ndiheni pas këtij vlerësimi?

Personalisht si Flamur Hoxha ndjehem shumë i vlerësuar. Kam arsye të plota për t’u ndjerë i vlerësuar. Mendoj se përfaqësoj një shtresë njerëzish të cilët në këto 27 vjet ndonëse u ndjenë të lirë, u çliruan nga prangat e së kaluarës, mbi ta rëndoi gjithnjë hija e dikurshme e persekutimit. Sa herë që bëhet fjalë për historinë e dhimbshme të komunizmit, mendja e secilit shkon pikërisht tek kjo shtresë që pësoi edhe dhunën më të madhe. Unë nuk jam thjeshtë i persekutuar politik, familja ime përfshihet tek të pushkatuarit politikisht. Në vitin 1975, kur unë isha shtatë vjeç, në klasën e dytë fillore, pas një farse gjyqësore publike, ku nuk synohej drejtësia, por terrorizimi i gjithë qytetarëve të Kukësit të vjetër, gjyshi im Haki Hoxha u dënua me vdekje, me pushkatim. Dikush i sheh ende të burgosurit dhe të pushkatuarit si fajtorë, ndonëse ata kanë marrë të gjithë pafajësinë nga parlamenti me iniciativën e Partisë Demokratike që në vitin 1991. Duke e konsideruar faj mosnënshtrimin e tyre dhe mungesën e përshtatjes me normat e ligjet e kohës. Dikush i konsideron ende këto ligje si “hyjnore”. “Ti e dije ligjin, pse e shkele, pse e more nëpër këmbë”, dëgjon të thuhet shpesh, sikur kjo të ishte një normalitet. Harrohet se kishte ligje të njohura e të panjohura, në shumë raste paragrafët ngjanin me minat e fshehura të cilat mund t’i shkelje edhe pa dashje. Por dua të them se përshtatja me anën çnjerëzore dhe kriminale të këtyre ligjeve, nuk është virtyt i një shoqërie, por është shprehje e skllavërimit të saj. Përpjekja për liri në çdo rrethanë edhe kur duket e pamundshme, së paku, duhet vlerësuar. Në këtë aspekt jam krenar për trashëgiminë time familjare. Kështu besoj se ndjehen të gjithë miqtë, dashamirësit e përkrahësit tonë. Duhet të ndjehen krenarë të gjithë shqiptarët, virtyti i të cilëve në shekuj, siç thuhet në librat e historisë, ka qenë krenaria dhe etja për liri.

Është bërë prezantimin juaj dhe i kandidatëve të PD-së në shkallë qarku. Si u pritët nga strukturat e partisë dhe si po shkojnë takimet me zgjedhësit?

Jam pritur nga zgjedhësit më mirë nga sa e kisha menduar. Mirëpritjen e ndjeva që ditën e parë në kontaktin me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike në Kamëz, me veprimtarët pasionantë të përkushtuar të kësaj partie që vazhdimisht përcjellin me devocion mesazhet njerëzore të kësaj fushate. Ndjej një mirënjohje të madhe për ta. Ata kanë ndjekur dhe ndjekin vetëm urdhrin e shpirtit të tyre. Kanë punuar me idealizëm pa menduar kurrë për shpërblimin e tyre. Në këtë pikë ata bashkohen plotësisht me mua. Më bashkon me ta mirëkuptimi, dëshira që ky vend të futet në udhën e një zhvillimi të shpejtë, që ekonomia të forcohet, që shqiptarët ta gëzojnë jetën në vendin e tyre. Po shkoj derë më derë për të takuar njerëzit. Askush nuk më ka lënë jashtë derës. Ecjen tonë udhë më udhë e kanë përshëndetur të gjithë. Edhe ata që ndoshta nuk do ta japin votën për ne, por kanë vlerësuar gatishmërinë tonë për të dëgjuar, për të qarë hallet, për të mbajtur shënim kërkesat e tyre gjithmonë të drejta e legjitime. Askund nuk dëgjova qiqra në hell, askush nuk pret të ndodhë mrekullia, por të gjithë presin të shtohet punësimi që djemtë e vajzat të mos sorollaten udhëve e kafeneve, që djemtë e vajzat e rritura me një mijë mundime mos t’i rrëmbejnë veset dhe krimi. Ky vend nuk meriton të jetë ishull kotësie, ishull mashtrimesh, bixhozi e prostitucioni. Lugjet e bjeshkët tona nuk duhet të pushtohen nga kultivuesit dhe ushtarët e drogës. Duhet ta çlirojmë me urgjencë territorin tonë, ta bëjmë të lirë për t’u mbjellë e korrë nga drithërat e pemët frutore, ta bëjmë të lirë për t’u kullotur nga kopetë e bagëtive. Të huajt mrekullohen nga bukuria e pejsazheve tona. Si mund t’i burgosim këto bukuri në prangat e krimit. Mirëpritja nuk vjen thjeshtë për shkaqe personale. Është e padiskutueshme që fjalët e mira nuk i merr era. Njerëzit kanë dëgjuar për mua e për punën time, kanë dëgjuar se si unë sillem me bashkëpunëtorët e mi në bizneset e mia. Është krijuar një ide e mbrapshtë se gjithë industria fason i skllavëron njerëzit, nuk i shpërblen aq sa e meritojnë. Ndjej gjithnjë detyrim për rritjen e shpërblimit të punonjësve. Por mirëpritja, siç thashë, nuk është vetëm për këto cilësi personale por tek besimi që kanë njerëzit tek Partia Demokratike, tek Lulzim Basha, tek programi politik dhe ekonomik i tij. Ka entuziazëm dhe besim tek ndryshimi. Njerëzit presin fitoren e Partisë Demokratike.

Zoti Hoxha ju jeni i ri në politikë por vini si shembulli i një njeri i suksesshëm në botën e biznesit dhe se me fitoren tuaj do të jeni një zë i fuqishëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve dhe biznesit. Si e pritët ftesën për tu kandiduar në qarkun e Tiranës dhe a mund të marrim një koment tuajin për listën “Basha” në Tiranë, por edhe në shkallë vendi?

Janë mbushë më shumë se 20 vjet që kam hyrë në udhën e biznesit. Edhe si një mundësi për tu ndjerë i lirë në marrjen e vendimeve të mia jetësore, për të siguruar mirëqenien time personale, por dhe për tu dhënë një mundësi pune dhe jete këtu të gjithë bashkëpunëtorëve që janë përfshirë e do të përfshihen në bizneset e mia. Shfrytëzova modelet e njohura të suksesit në Itali, mësova nga përvoja e tyre dhe nga sensi i bashkëpunimit të tyre me njerëzit.

Sa për listën Basha ku dhe unë jam pjesë e saj mendoj se përfshihet gjithë mozaiku shumëngjyrësh i shoqërisë shqiptare, përfaqësohen me dinjitet shtresa, grupmosha të caktuara, interesa që kanë të bëjnë me zhvillimin e progresin e vendit. Nuk ka lista të përkryera, siç nuk ka edhe njerëz të përkryer. Kjo listë kandidatësh, sipas besimit tim, është hartuar edhe për të dhënë me efektivitet imazhin e suksesshëm të ndryshimit të sotëm e të nesërm. Besoj se gjithçka është vënë në shërbim të fitores së 25 qershorit. Kjo listë nuk është basti i Bashës siç thuhet shpesh, por kjo listë është sfida e shoqërisë shqiptare për ta pranuar dhe përkrahur ndryshimin. Entuziazmi që shprehin njerëzit në takimet tona lidhet me ndryshimin, të cilin ata e duan. Jo thjeshtë për ndryshim emrash e karrigesh të pushtetarëve, por për të ndryshuar jetën e tyre. Për ta futur vendin në një rrjedhë tjetër zhvillimi.

Besimi ka ardhur edhe për shkak të kësaj liste. Në Shqipëri brezat janë ndërruar dhe lista përmban këtë ndërrim. Kam vlerësimin maksimal për të gjithë kontribuuesit dhe drejtuesit historik të Partisë Demokratike, të cilët gjithashtu vlerësojnë urgjencën e ndryshimeve pozitive në të gjitha sferat e jetës. Politika më e mirë është të jesh i sinqertë me njerëzit.

Pavarësisht premtimeve të politikës, biznesi është ai që gjeneron vende pune. Si paraqitet klima e biznesit sot dhe ku dallon platforma e opozitës nga ajo e mazhorancës në këtë pikë?

Jam i një mendje me ju se zhvillimi dhe punësimi nuk rrjedh automatikisht nga cilësia dhe premtimet e partive politike. Është dëshmuar shpeshherë se pjesa më e madhe e këtyre premtimeve të pambështetura janë zhytur në harresë. Përkundrazi premtimeve vendi është zhytur në llumin e basteve, llotove, shpresës tek fallxhorët, tek mënyrat që nuk të çojnë te prodhimi e mirëqenia e njerëzve, por tek fitimet e shpejta, të pandershme dhe deri përfitimet kriminale. Pa nxitur prodhimin vendas, prodhimin bujqësor dhe industrial, vendi nuk futet në udhën e zhvillimit të shpejtë. Nevojën e investimeve e parashikojnë të gjitha programet e partive politike, por nxitja e tyre nuk është bërë aq sa duhet. Shpesh herë kemi trembur investitorët e brendshëm, të cilët përveç taksave janë kërcënuar edhe me gjoba, duke ua ndërsyer edhe qentë e krimit. Besoj se i duhet hequr mundësia rikthimit të mashtrimeve elektorale. Nëse arrijmë ti ndalim mashtrimet, atëherë besoj se jemi në një mendje, kemi hyrë realisht në udhën e ndryshimeve pozitive. Njerëzit janë lodhur nga demagogjia, nga fjalët e bukura dhe gurët në trastë. Pse duhet të gënjejmë vazhdimisht, pse duhet të pranojmë të nënshtrohemi nga qeverisja e rrenave. Partia Demokratike me programin e saj, të përgatitur me kujdes nga ekspertët më të mire të CDU-së gjermane, synon pikërisht ndërprerjen e një cikli shumëvjeçar gënjeshtrash të realizuara me sukses si premtime të pambajtura. Në disa takime me këto ekspertë, ku kam marrë pjesë, ndjehem mirë të pohoj se kam edhe personalisht kontributin tim. Kam konstatuar se në Shqipëri ekzistojnë njerëzit dhe në përgjithësi ekziston ekspertiza e duhur për të hartuar dhe parashikuar programe e platforma të plota zhvillimore. Kam kënaqësinë të pohoj se edhe miqtë tanë të CDU e kanë konstatuar një fakt të tillë. Më duhet të përsëris se programi i PD realizon kushtet për të pasur një ekonomi të fortë që do të arrihet duke ulur TVSH-ën nga 20% në 15% dhe me taksën e sheshtë 9%. Në programin ekonomik parashikohet krijimi i kushteve për zhvillimin e industrisë prodhuese dhe mbështetja e drejtpërdrejtë financiare për fermerët. Edhe unë jam i mendimit se ka ardhur koha të mbajmë përgjegjësi për të vërtetat tona. Që premtimi të mos të kthehet në mashtrim,i bashkohem vizionit të Lulzim Bashës, që edhe deputetët të ndëshkohen nga shkelja e premtimeve, që zgjedhësit të kenë të drejtën t’i largojnë ata pa pritur përfundimin e mandatit të tyre.

A mund të na thoni cilat janë hallet dhe shqetësimet të cilat ju janë ngritur dhe po ndani në fushatë me zgjedhësit?

Ankesa që dëgjoj më shpesh nga të gjithë është se Kamza po boshatiset përditë nga të rinjtë të cilët punën nuk e gjejnë në Kamzë ndaj e kanë kërkuar dhe e kërkojnë larg Shqipërisë. Nevojat e punësimit janë kryesoret. Natyrisht ka ankesa të drejta për infrastrukturën dhe mungesën e investimeve qeveritare. Një lumë e ndan Kamzën nga Tirana. Pajtohem se Tirana, si pasqyrë e krejt vendit, ka nevojë për investime edhe më të mëdha, por nuk mund të pajtohem kurrsesi me faktin e diskriminimit të njerëzve: dikush i nënës e dikush i njerkës. Ky dallim, sipas mendimit tim, ka influencuar edhe hartën e ndarjes territoriale dhe administrative të vendit. Kam dijeni se edhe qeveria e mëparshme e Partisë Demokratike është përpjekur me sukses t’i tejkalojë qëndrimet partiake ndaj rajoneve e zonave ku ajo ka qenë në minorancë. Duke investuar në këto zona Partia Demokratike ka nderuar veten, sepse ka respektuar bindjet e njerëzve, të cilët kanë të drejtë gjithmonë të votojnë lirshëm për atë që duan dhe besojnë. Kjo fitore është realizuar para 27 vjetëve. Akoma të vihet në dyshim?! Si mund të përligjet fakti që banorëve të kësaj zone u shërbehet me investime buxhetore 35 herë më pak se banorët e Tiranës?!. Vetëm për barazi këtu nuk mund të flitet. Si mund të pajtohen kolegët e mi, kundërshtarë në këtë fushatë elektorale, që do të përfaqësojnë këtë zonë me këtë diskriminim?! A e bëjnë ata presionin e duhur që kjo pabarazi të marrë fund? Një pabarazi që na bën me turp dhe na shëmton në sytë e botës së civilizuar. Kjo është Shqipëria që duam, ky është shteti që bën shoferi, që e do timonin vetëm për vete, që të ketë të drejtë të aksidentojë të gjitha ata që i dalin para dhe e kundërshtojnë, që t’u vejë gjoba kundërshtarëve të vet politik, që t’u rezervojë grushta, shqelma e burg për ta?!. Për mua dhe për Partinë Demokratike të gjithë njerëzit, ashtu siç sanksionohet prej kohësh në Kushtetutën tonë, të cilën Kryeministri i sotëm në detyrë e ka shndërruar në paçavure, do të jenë njëlloj dhe nëse ka patur dikur praktika të gabuara diskriminuese, ne i kemi njohur si të gabuara e nuk do të lejojmë kurrë përsëritjen e gabimeve.

Në këto 4 vite të qeverisjes së Edi Ramës a mund të na bëni një bilanc, nëse ka, të asaj çfarë “Rilindja” ka bërë në Qarkun Tiranë dhe veçanërisht në Kamëz për të ndikuar në përmirësimin e jetesës së qytetarëve aty dhe ku keni kandidat?

Nuk më takon mua ta bëj një bilanc të tillë, i takon Edi Ramës ta bëjë bilancin e qeverisjes së vet. Me sa po shohim nga kjo fushatë Edi Rama nuk ka ndërmend të bëjë bilancin e tij. Ai e di shumë mirë dështimin e tij në të gjitha premtimet, prandaj mundohet ta fshehë. Ai mendon se turmat e njerëzve janë verbuar nga fanatizmi dhe do ta pranojnë atë gjithmonë vetëm për sytë e tij të bukur, do ta pranojnë atë për shtatëlartësinë e tij, për batutat, për gjestet sportive që nuk i ka ndritur as kur e ka patur moshën. Edi Rama ngatërron Kryeministrin me aktorin e dobët të komedisë. Ai harron se tashmë është vjetruar edhe fizikisht ka rënë. Kërkon me çdo kusht t’ua shesë zgjedhësve sapunin për djathë. Populli do të thoshte se ai “po qethet me sheleg”, po hiqet si adoleshent në vitin e dytë të gjimnazit. Por gjithkush i sheh thinjat, rrudhat dhe defektet e tjera fizike për të cilat askush nuk mund të turpërohet sepse i sjell natyrshëm mosha. Turp është të hiqesh ashtu si nuk je. Askush nuk mund të mashtrohet se e ndihmoka Lulzim Bashën nëse merr pjesë në një ballafaqim televiziv elektoral. Ballafaqime të tilla janë të domosdoshme në një fushatë elektorale siç bëhet në Amerikë e në vendet e civilizuara europiane. Ballafaqime të tilla duhet të jenë normë edhe brenda partive politike.

Pavarësisht se sot shkoni para zgjedhësve me një platformë tjetër për një qeverisje shumë më të mirë, qeverisjen që do të ketë në qendër qytetarin, jo si të Edi Ramës, por më të mirën e 27 viteve, duke qenë një nga deputetët që do t’i bënit nder Republikës së Re, a mund të bëjmë një krahasim të investimeve që qeveria e PD-së para 2013 ka bërë në Kamëz dhe sa qeveria Rama?

Partia Demokratike përmes investimeve që kreu në Kamëz gjatë kohës së qeverisjes së saj, inkurajoi e mbështeti njerëzit që erdhën dhe zhvilluan më tej këtë qendër të re banimi, këtë qytet të ri që sot është i gjashti në vend. Dhe falë përkrahjes e mbështetjes së Partisë Demokratike me infrastrukture dhe falë vitalitetit të banorëve të rinj që erdhën këtu nga gjithë Shqipëria, sot nuk jetohet më në plasmasë e në baraka por në vila të cilat i kanë zili gjithkush. Mund të thuhet se u përmbush profecia e atij që e quanin edhe si patriark i socialisteve, shkrimtari ynë i shquar Dritëro Agolli, që besonte fort se banorët e rinj do t’i japin vitalitet e gjallëri gjithë Tiranës. Natyrisht Agolli nuk kishte parasysh vetëm veriorët por edhe jugorët të cilët sipas statistikave, janë sërish në shumicë edhe si të ardhur në qytetin e Tiranës e në periferitë e saj në këto 27 vitet e fundit. Shpresoj që Edi Rama të ketë heqë dorë nga fyerjet e dikurshme ndaj këtyre banorëve, të cilat unë nuk dua t’i kujtoj, por ai bën mirë të skuqet sa herë që takohet me burra shteti të cilëve as nuk u shkon mendja të bëjnë dallime për shkaqe politike e rracore. Në botë sot ka një lëvizje të fuqishme antirraciste. Kur jemi një rracë, kur jemi pjesëtarë të një kombi kaq të vogël kush guxon të bëjë dallime?! Partia Demokratike nuk ka programe të veçanta për Kamzën. Zhvillimi nuk do të vijë vetëm në një zone, por në të gjithë vendin.

Si ju duket lista e kundërshtarëve politikë dhe a kanë ata moral të dalin sërish në fushatë sot për të ripremtuar ato që nuk i realizuan për 4 vite?

Me listën e kundërshtarëve nuk kam ndërmend të merrem. S’kam patur kurrë në jetë kundërshtar personal. Në këtë fushatë mungesa e rivalitetit dhe alternativave do të ishte fatkeqësia më e madhe. Dikush fërkoi duart ndoshta se Partia Demokratike nuk do të futet në zgjedhje, se duke protestuar për votën e lirë ajo hyri në një udhë pa krye, se po shkonte në drejtime të panjohura dhe se do të shkrihej si kripa në ujë. Lista e kundërshtarëve të mi është lista e vjetër e republikës së vjetër. Kundërshtarët e mi pranuan të jenë kandidatët e një epoke që e kemi varrosur para 27 vitesh. Imoraliteti i rivalëve nuk qëndron tek cilësitë e tyre personale e njerëzore. Unë besoj se kanë vlera që nuk u mohohen, por tek qëndrimet e tyre politike të verbëra. Nuk kam dëgjuar ta kenë kundërshtuar pjesëmarrjen e tyre në një listë ku zgjedhësit do të votonin si dele pa asnjë mundësi tjetër zgjedhjeje. Nëse rilindje do të thotë rikthim tek praktikat enveriste, unë ndjej neveri të thellë për të. Nostalgjinë gjithkush ta mbajë për vete. Ndërkohë ne kemi Kushtetutë dhe ligje, të cilat nuk e kanë hequr dënimin për praktikat dhe sjelljet komuniste.

Një koment juaji i shkurtër për qeverisjen e Edi Ramës. Si do ta cilësonit?

Rama ka një aftësi të jashtëzakonshme me tjerrë fraza, me e ba ditën natë e natën ditë. Ndoshta mund të shkaktojë edhe një furtunë në gotën e tij ku i sheh se si mbyten aty anijet e kundërshtarit. Ai ka hapur ekspozita pikture brenda vendit. Pikturat e veta i ka vënë edhe në zyrat e Kryeministrisë. Ka arritur të hapë ekspozita, madje edhe në galeritë më prestigjioze në botë. Kam lexuar se nuk mungojnë lëvdatat për të. Në këtë sens ka urimet e mia më të mira. Mua më pëlqen edhe piktura moderne, por personalisht jo pikturat e Edi Ramës, pavarësisht vlerësimeve. Le ta konsiderojë gjithkush si mëkat timin një gjë të tillë. Qeveria e Edi Ramës si rilindje urbane ka konsideruar vetëm ngjyrosjen e njërës anë të pallateve, mundësisht ato anë që shihen në udhët e bulevardet kryesore. Ka përfunduar edhe disa sheshe qytetesh. Dikush mund të më qortojë, disa sheshe e dizajnime fasadash më kanë pëlqyer. Nëse zgjedhësve u mjafton kjo, le ta votojnë. Më duket krejt e pamjaftueshme për një qeveri që të ketë bilanc kaq të varfër. Kam konstatuar me keqardhje se Edi Rama ka një ndjenjë të fortë përjashtimi ndaj gjithë të tjerëve që nuk janë si vetja e tij. Është përpjekur dhe mbase dikujt ia ka mbushur mendjen se të gjitha sukseset e arritura në këtë vend lidhen me emrin e tij. Në çdo takim edhe të këtyre ditëve po këmbëngul se arriti ta bënte reformën në drejtësi se reforma e tij automatikisht do ta sjellë drejtësinë në këtë vend, duke mohuar kontributin e opozitës dhe të miqve tanë. Mezi arriti të pranojë se kishte përfshirë në listën e tij të deputetëve madje edhe në qeverisjen e tij kriminelë të dënuar në vende europiane. I pëlqen ta konsiderojnë feminist, por nuk i pëlqejnë gratë e pavarura si kryetarja e Bashkisë së Shkodrës. Ai don vetëm kukullat, preferon teatrin e kukullave, të qeverisë me kukulla. Besoj se një qeverisje e tillë, tashmë e deskretituar, nuk do të ketë të ardhme.

Cili është mesazhi që Flamur Hoxha jep për zgjedhësit?

Zgjedhësve u them, lutem më gjykoni jo sipas fjalëve të mia, as sipas kësaj interviste, por sipas sjelljes sime gjatë gjithë jetës. Mos ta tradhtojnë zemrën e tyre, të votojnë me zemër, sipas preferencave të hershme. Unë e pëlqej qëndrueshmërinë. Kam qenë gjithnjë besnik i bindjeve të mia. I kam qëndruar pranë Partisë Demokratike në ditë të mira e të vështira. Por gjithkujt i them me zemër në dorë që të votojë me mendje, me mendje të kthjelltë, të votojë me arsye, sipas interesave personale, familjare, por, në radhë të parë sipas interesave të vendit. Jam i bindur, se duke votuar Partinë Demokratike, secili do të përmbushë interesat e veta dhe nuk do të ketë asnjëherë arsye që të pendohet. Partia Demokratike ka treguar se ka një aftësi të mahnitshme refleksioni e ndryshimi në dobi të vendit.