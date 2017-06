Forca e Shërimit të Meshës/ Atë Robert De Grandis S.S.J. 

Parathënie – M’u bë shumë qejfi që At Robert De Grandis e ka titulluar librin e tij të ri “Healing through the Mass”, [Shërimi përmes Meshës]. Prej shumë vitesh, jam i bindur, që i është dhënë shumë pak rëndësi fuqisë së mrekullueshme të shërimit që kryen Zoti Jezus përmes sakrificës së Meshës, shërim që vjen tek ne. Në vitet e fundit, edhe shumë bashkësi të tjera rregulltare katolike kanë ofruar shërbime shërimi, duke qenë se ka një nevojë të madhe për përvoja të tilla. Sa të bekuar jemi ne katolikët që kemi një “shumicë” shërbimesh shërimi çdo ditë, në Meshën e Shenjtë!

Shenjat dhe simbolet e përdorura në Meshë janë shprehje e dashurisë dhe e veprës shëruese të Zotit: uji i bekuar, shenja e kryqit, për të përmendur disa.

Liturgjia e Pendesës është një shenjë e mrekullueshme e shërimit shpirtëror dhe e faljes së Zotit. Përmes këngëve të lavdit, si “Lavdi Hyjit në Lartësitë Qiellore” dhe “Shenjt”, gjejmë dashurinë plot dhembshuri të Zotit që shëron.

Edhe leximi i Shkrimit të Shenjtë e bën të dukshme dashurinë dhe praninë shëruese të Zotit Jezus. Persona të panumërt kanë dëshmuar sesi Zoti i ka prekur thellë në shpirt dhe në zemër, përmes shpalljes së Fjalës së frymëzuar. Kjo nuk duhet të na habisë, nëse vërtet u besojmë fjalëve të autorit të letrës së Hebrenjve që thotë: “Vërtet, fjala e Hyjit është e gjallë dhe vepruese. Është më e mprehtë se çdo shpatë dy tehesh”. (Heb. 4, 12).

Bashkë me Fjalën e Tij të Shenjtë, jemi të pasur me Trupin dhe Gjakun e çmuar të Jezusit në Eukaristinë e Shenjtë. Është domethënës fakti, që të gjithë ne lutemi në çdo Meshë, menjëherë para Meshës: “O Zot, unë nuk jam i denjë që të marr pjesë në tryezën tënde, por thuaj një fjalë të vetme, dhe shpirti im do të shpëtohet”. Në fakt, shumë persona kanë dhënë dëshmi të shërimeve të fuqishme (fizike, psikike dhe shpirtërore) të përjetuara përmes Eukaristisë. Një numër gjithnjë e më i madh të krishterësh të kishave të tjera të krishtera ka zhvilluar një vlerësim të thellë për Eukaristinë tonë, meqë edhe ata e dëshirojnë me zjarr hirin, ushqimin dhe shërimin që rrjedhin nga altari.

Qoftë falënderuar Hyji ynë i dashur, që është kaq bujar në dhënien dhe faljen e dashurisë dhe forcës së shërimit të Birit të tij Jezus. Mundemi kështu, ne, gjymtyrët e Trupit të Tij, t’i hapim jetët tona më plotësisht ndaj dhuratës së tij bujare, në mënyrë të veçantë, kur marrim pjesë në Meshën e Shenjtë. Kam besim të plotë se ky libër do të jetë një ndihmë e madhe për ju dhe për të dashurit tuaj. Është një libër që nuk lexohet i gjithi për një herë, por që duhet të jetë një burim i vazhdueshëm meditimi, në përgatitje të Meshës së Shenjtë.

Paul V. Dudely, Ipeshkëv i Sioux Falls, SHBA.

Hyrje – “Tani, ndërsa ata po hanin, Jezusi mori bukën dhe, pasi tha lutjen e bekimit, e theu dhe ua dha nxënësve të tij, duke u thënë atyre: ‘Merreni e hani; ky është Trupi Im’. Pastaj, mori kelkun dhe, pasi tha lutjen e falënderimit, ua dha atyre, duke u thënë: ‘Pini të gjithë prej këtij, sepse ky është Gjaku Im, i Besëlidhjes së Re dhe të amshuar, i derdhur për ju dhe për shumë veta, për faljen e mëkateve’”. (Mt. 26, 26-28). Flija e Meshës është tamam zemra e besimit tonë dhe është themelore në marrëdhënien tonë me Hyjin. Në Meshë, misteri i madh i Jetës, Vdekjes dhe Ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit, kremtohet në mënyrë të shenjtë. Duke marrë pjesë në këtë akt dashurie, duke marrë të mirat dhe duke i zbatuar në jetën tonë, ne ndryshojmë, shndërrohemi, shërohemi. Një nga qëllimet kryesore të këtij libri, është që t’i ndihmojë katolikët të qartësohen për këtë gjë: është i shkruar për të gjithë, për rregulltarë e të kushtuar Zotit dhe për laikët, por edhe për ata që, për arsye të ndryshme, janë kritikë ndaj Kishës.

Në këtë libër, do të marr në shqyrtim çastet kryesore të Meshës, duke ilustruar për secilin prej tyre, një element shërimi. Për më tepër, në këtë botim, të rishikuar dhe të zgjeruar, janë përfshirë përgjigjet e një grupi personash ndaj një ankete të veçantë, mbi temën e vetë librit; qëllimi i një ankete të tillë ishte që të merreshin “copëza urtie” rreth elementeve të shërimit në Meshë dhe të zbulohej se çfarë do të donin këta persona që të zgjerohej në këtë botim. Në fakt, ata kanë kërkuar shtimin e shumë argumenteve: donin të dinin për mëshirën, për besëlidhjen, për shenjën e paqes dhe donin një reflektim më të thellë rreth lutjes “Ati ynë”. Kanë kërkuar, për më tepër, një numër më të madh dëshmish të personave që janë shëruar gjatë Meshës. Ndonjëherë, shihej një ndjenjë frustrimi, një vetëdije që shërimi duhej të ishte fryt spontan i Meshës, por që, në një farë mënyre, ky fryt po u ikte atyre; donin, pra, të dinin përse dhe çfarë të bënin në këtë rast.

Mësimet tradicionale katolike mbi kremtimin e Eukaristisë, si banketi i Zotit dhe flija, janë tashmë të njohura për shumë nga ne. Ja se çfarë thuhet në njërin nga dokumentet e Koncilit II të Vatikanit: “Shpëtimtari ynë, në darkën e fundit, natën në të cilën u tradhtua, themeloi flinë Eukaristike të Trupit dhe të Gjakut të tij, për ta përjetësuar në shekuj, deri në kthimin Tij, flinë e Kryqit, dhe për t’ia besuar kështu Nuses së tij të dashur, Kishës, kujtimin e vdekjes dhe të ringjalljes së tij: sakrament dashurie, shenjë bashkimi, lidhje dashurie, gosti Pashke, në të cilën merret Krishti, ku shpirti mbushet plot hire dhe na është dhënë kapari i të ardhmes së lavdishme” (Sacronsanctum Concilium, 47). Në këto vitet e fundit, është vënë re një interesim i ri për Flinë Eukaristike si funksion shërimi. At Ted Dobson vë mjaft mirë në dukje forcën mrekullibërëse të Meshës, duke pohuar se ajo është pjesë e trashëgimisë sonë katolike. Në fakt, që nga fillimet e Krishtërimit, Eukaristia konsiderohej si sakrament shërimi dhe shndërrimi, një rit që sillte hire të mëdha tek populli që e kremtonte.

Në librin e tij të famshëm “Qyteti i Hyjit”, ashtu sikurse edhe në veprën e tij të fundit “Mohimet e qëndrimeve të mëparshme”, Shën Agustini dëshmon se shërimet që ai vetë konstatonte në bashkësinë e tij, ishin pasojë e faktit që populli merrte Eukaristinë. Edhe Barbara Shlemon, vë në dukje të njëjtën fuqi, kur thotë: “Çdo herë që marrim pjesë në kremtimin e Meshës, marrim pjesë në një funksion shërimi. Duke iu afruar altarit, në fakt, ne themi: ‘O Zot, unë nuk jam i denjë që të marr pjesë në tryezën tënde, por thuaj një fjalë të vetme, dhe unë do të jem i shpëtuar’. Kjo nuk është gjë tjetër, veçse lutja jonë plot besim në fuqinë shëruese të Jezu Krishtit, që iu përgjigjet të gjitha nevojave tona fizike, psikike dhe shpirtërore. Nëse ne me të vërtetë besojmë se Jezusi është i pranishëm në bukën e shuguruar, atëherë duhet të marrim plotësinë e hireve, ndërsa marrim Trupin e tij brenda nesh”. Marsha ishte një aktore hebre, që ishte martuar me një lojtar hokeji me kuaj, që banonte në Londër. Një natë, gjatë së cilës ajo ishte e shqetësuar nga disa probleme, iu shfaq një grua që i tha të kërkonte një kishë. Ajo doli natën dhe u vu ta kërkonte, derisa u gjend para një kishe katolike. Më vonë, kur Marsha u pagëzua, e përshkruante ngjarjen e pagëzimit si një shi pastrues që depërtonte në të gjithë qenien e saj. Ajo tha që, në çastin kur mori Eukaristinë, u ndie sikur të ishte prekur thellësisht nga dashuria e Krishtit. Kthimi i saj i papritur dhe i mrekullueshëm, qe një dëshmi shumë e frytshme për shumë persona.

Duke filluar nga viti 1986 e në vazhdim, kam udhëhequr shumë takime mësimi për meshtarë, në pjesë të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në shumë shtete të tjera të botës, si në Filipine, Australi, Malajzi, Indi, Spanjë, Amerikë Latine. Në këto takime, kam theksuar sesi disa aspekte të Meshës së Shenjtë, janë me të vërtetë elementë të një funksioni shërues. Meshtarët, pastaj, ia ngulitën këtë vetëdije të re shumë njerëzve të tjerë dhe shërimet filluan të manifestoheshin në një masë të madhe. Lutem për vëllezërit e mi meshtarë, që të mund të arrijnë ta vlerësojnë sa më shumë dhe të kuptojnë më thellësisht Meshën si burim për shërimin e trupit, mendjes dhe shpirtit. Lutem për këdo që do ta lexojë këtë libër, që të përpihet plotësisht nga dashuria e Krishtit. Lutem edhe për ata që nuk e njohin Zotin Jezu Krisht dhe që nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë të marrësh bukën e jetës. O Zot, silli te banketi yt, sepse në flamurin që ke vënë mbi ta, është shkruar: “Dashuri”! (Kënga e Këngëve 2, 4).

Kjo vepër i kushtohet Shën Margarita Clitherow-t, që u martirizua në York, në Angli, në vitin 1586. Edhe pse nuk ishte katolike, ajo lejoi që shtëpia e saj të përdorej për kremtimin Eukaristik dhe, duke parë fenë dhe devocionin e katolikëve të persekutuar, përfundoi duke përqafuar fenë katolike. Në moshën tridhjetë vjeçare, u dënua me vdekje, me një dënim të tmerrshëm: të vdiste e bërë copa-copa, sepse kishte mundësuar kremtimin e Meshës në shtëpinë e saj. Kur u arrestua, zgjodhi që të mos e mohonte fenë e saj, por e pranoi martirizimin, duke lënë pas një burrë që e donte dhe tre fëmijë të vegjël.

Të lutemi që të kemi edhe ne fenë e atyre që kanë flijuar jetën e tyre për Meshën!