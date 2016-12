Fotografia politike e Kosovës nuk është duke ndryshuar për të mirë me dekada  

Në shtetet e zhvilluara politika nuk është e dorës së parë. Njerëzit e kulturës dhe të artit janë alfa dhe omega e një shteti të zhvilluar dhe demokratik. Zhvillimi i një shteti edhe shikohet me shkallën e zhvillimit të artit dhe të kulturës. Nuk thuhet kot se njerëzit e kulturës janë ambasadorët më të mirë të një vendi. Politika na është imponuar, sa po bijmë më fjetë dhe po zgjohemi me temat e politikës. Duket se sa më i pazhvilluar që të jetë një shtet edhe temat e politikës bëhen të pashmangshme. Politikë në familje, politikë në rrugë, politikë në kafene, politikë në mëngjes, politikë në mbrëmje, politikë në secilin mes! Madje njerëzit për tema të politikës dhe për politikanët edhe po grushtohen ndërmjet veti! Deri këtu ka shkuar puna sa militantët partiakë i injorojnë rivalet e vet politikë më të madhe duke i qitur në taborrin e armiqve. Tema e politikës i ka qitë nën hije të gjitha temat e tjera që lidhën me zhvillimin e një vendi. Kjo është një e keqe e madhe e jona. Thua se po lindim dhe po vdesim me temën e politikës. Politika është bërë e pashmangshme edhe për faktin së shumica e te rinjve tanë kanë mbetur të papunë, e këtë zbrazëti të them ashtu të kohës po e plotësojnë me temat e politikës. Fatkeqësisht nga njerëzit e politikës po varet edhe e ardhmja jonë. Po mvaret për shkak të stagnimit të madh në sferën ekonomike. Këta në krye të shtetit e kanë shkatërruar ekonominë, dhe po shkatërrojnë çdo gjë me vlerë para veti. Edhe fëmijët në djep po i njohin këta kauzipolitikanë, se politikanë të mirëfilltë njerëzit me biografi edhe kriminale nuk mundën kurrë të bëhen. Në vend që ti cilësojnë si njerëz të dëmshëm, ende bukur shumë po iu thurin edhe hymne. Kjo është ana më e errët e të logjikuarit. Të punohet kaq shumë kundër vetvetes, vetëm të ne shqiptarët mund të shohësh dhe mund të dëgjosh. Çfarë rëndësie ka se kush është në krye të shtetit, sa është e rëndësishme se ai a po punon mirë apo keq për shtet dhe për komb. Politika na ka depërtuar më së shumti përmes gazetave, televizioneve dhe rrjeteve të ndryshme sociale. Na është mbushur vërtet koka më politikë, dhe me çfarë politike se, fund e krye diletante dhe idioteske. Duhet të ndihemi keq të gjithë nga fotografia politike e Kosovës e cila nuk është ndryshuar për të mirë me dekada. Duke parë fuqinë e mediave secili pushtet në botë edhe bën përpjekje për futjen e ndikimit të madh në këto media, duke i bërë mjete për arritjen e qëllimeve të caktuara politike. Ende nuk po kemi medie krejtësisht të lira. Pa mediume krejt të lira, nuk kemi as liri personale dhe as liri politike. Mediat e lira i kanë rrëzuar diktaturat më të egra në Evropë. Kjo të ne ende nuk po ndodh dhe për atë edhe po iu zgjatet jeta kaq shumë pushteteve krejt autokratike dhe despotike…