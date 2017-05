Franca i “dorëzohet” bankierit Macron, Le Pen arrin rezultatin historik të 35 përqindëshit

Franca votoi dje në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që shihen si përcaktuese për të ardhmen e Francës, nëse ajo do të mbetet në rrugën e saj të globalizimit apo do të ndjekë një rrugë të ndarë nga Bashkimi Evropian. Në një konkurrencë të dominuar nga punësimi, imigrimi dhe siguria, francezët ishin të detyruar të zgjidhnin ndërmjet politikanit të qendrës, ish ministrit pro evropian të ekonomisë, Emmanuel Macron dhe nacionalistes kundër migrimit, Marine Le Pen, meqenëse ne raundin e pare, kandidatet e partive te medha te se majtes dhe te djathtes nuk u renditen ne dy vendet e para. Të gjithë kandidatët me përjashtim të politikanit në vend të tretë në raundin e parë, komunistit të vjetër Jean-Luc Mélenchon, bënë thirrje për mbështetjen e Macron. Mélenchon me këtë qëndrim doli nga „fronti republikan” i njohur në vend, që organizohet kundër populistëve të djathtë. Ai tha ne mbrojtje te tij, se është sigurisht kundër Le Pen, por edhe kundër Macron. Kjo mund të bëjë që shumë francezë të mos votojnë asnjërin, pra të kthejnë letrën e votimit të bardhë, pa asnjë zgjedhje, ose të mos votojnë. Politologu, Vivien Pertusot thotë se sistemi partiak francez këtë herë ishte përzier i gjithi. Asnjë nga partitë tradicionale nuk ia doli të nxjerrë kandidatin e saj në balotazh, gjë që analisti e sheh si shenjë të pasigurisë brenda shoqërisë franceze. “Jemi në gjendje hutimi, ku nuk dallohet dot qartë drejtimi. Kjo reflekton një shoqëri tërësisht të polarizuar, ku prej kohësh shohim humbës dhe fitues. Humbësit e harruar nga elita politike, po ngrihen tani për të ndryshuar gjendjen”. Edhe kishës franceze iu desh të dëgjonte shumë kritika, sepse nuk pozicionua qartë për zgjedhjen e Emmanuel Macron. Kur në vitin 2002, babai i Marine Le Pen doli në balotazh, ipeshkvit bënë thirrje për pengimin e Front National.

Sondazhet e para të mbrëmjes konfirmuan parashikimet, Emanuel Macron do te jete presidenti i ri, me një fitore bindëse. Exit-poll-et e realizuara nga Ipsos, Ifop dhe BVA kanë parashikuar fitore të centristit të pavarur Emmanuel Macron ndaj udhëheqëses së Fronit Kombëtar, ekstremistes djathtiste Marine Le Pen. Sipas parashikimeve, Macron ka marrë rreth 65 për qind të votave, nderkohe qe Le Pen renditet mbi 35 perqind, nje rezultat i shkëlqyer, po te kemi parasysh se kunder saj ishte renditur thuajse i gjithe spektri politik dhe kur i ati Zhan Mari le Pen ne perballjen e raundit te dyte me Zhak Shirak u ndal ne shifren e 22 perqindeshit. Ajo qe vlen per tu përmendur eshte fakti se ne turin e dytë, abstenimi ishte 25,3 %, nje rekord qe prej presidencialeve të 1969-s. Ky rezultat meriton nje analize te thelle nga te gjitha partite tradicionaliste ne Francë, por nje vektor i analizes duhet trajtuar edhe nga vende te tjera evropiane, harta politike e te cilave po përvijohet frikshem me formacione te ekstremit, qe i kane futur si ne sandviç partite tradicionale.