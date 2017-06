Fushata e Republikës së Re në kryeqytet/“Diçka e madhe po ndodh anembanë vendit”

Kryetari i PD, Lulzim Basha nga Kombinati theksoi se diçka e madhe po vjen për shqiptarët, ndërsa pohoi gjithashtu se Republika e re po jetësohet. Ai ka sulmuar Saimir Tahirin, duke thënë se Tahiri është një trafikant që u bë ministër i Brendshëm dhe kriminalizoi vendin

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha nga Kombinati ka folur për diçka të madhe që po vjen, ndërsa pohoi gjithashtu se Republika e re po jetësohet. Basha theksoi se sheshet e qyteteve të Shqipërisë janë mbushur plotë në takimet elektorale që mban PD-ja. “Diçka e madhe po ndodh anë e mbanë vendit. Sot u ktheva nga Elbasani, paradite isha në Korçë. Sheshet e republikës së re po mbushen plotë. Momenti për t’i dhënë fund qeverisë së vjetër erdhi. Shqipëria u është mirënjohës atyre burrave dhe grave, që nga dhjetori ’90 dhe sot ku sprapsën Republikë e vjetër, rrëzuan gjysmën e kabinetit të krimit. Do çojmë dhjetëra zyrtarë për ndjekje penale. Detyruam republikën e vjetër që të firmos kapitullimin e saj. Detyruam republikën e vjetër të nënshkruajë në 18 maj fundin e saj”, pohoi kreu i PD. Mes të tjerash Basha tha se takimi në Kombinat ishte i fundit i hapjes së fushatës, duke e cilësuar këtë zonë si ‘qershia mbi tortë’. “Kushtetuta e re e Republikës së re do jete akti i pare i lëvizjes popullore qe filloi ne 18 shkurt. Për here te pare ne 27 vite si ne çdo vend europian nuk do jene politikanet qe do kenë ne dore qytetaret por populli do këtë ne dore politikanet, bashkiakët. Kjo do jete hera e fundit qe deputetet nuk burojnë nga gjykimi juaj. Nëse ata pasi vijnë ne pushtet nuk mbajnë premtimet do keni mundësinë ti shkarkoni sipas modelit europian. Do themelojmë Republikën e vërtetë të njerëzve të thjeshte. Numri 6 përfaqëson shumë më shumë sesa koalicioni opozitar. Përfaqëson kauzën qytetare të Republikës se Re ”, tha Basha.

Basha për Tahirin: Trafikant që u bëre ministër i Brendshëm/ Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka sulmuar Saimir Tahirin nga Kombinati, vendi ku ish-ministri i Brendshëm ka kaluar një pjesë të konsiderueshme të jetës së tij. Gjatë mitingut elektoral në këtë zonë, kreu i demokratëve tha se Saimir Tahiri është një trafikant që u bë ministër i Brendshëm dhe kriminalizoi vendin. “Ja ku jemi në Kombinat nën hijen e një trafikanti që na u bë ministër i Brendshëm. Saimir Tahiri është emblema e dështimit dhe kriminalizimit total të Shqipërisë, e vetmja arritje e Edi Ramës. Ja tek jemi në Kombinatin e papunë të zhytur në papunësi, në gjedje të rënduar ekonomike, me qindra familjarë pa ndihmë ekonomike, me fermerët e zonës përreth të braktisur”, tha Lulzim Basha.