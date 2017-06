Fushata e Republikës së Re/Klevis Balliu në Mokër dhe Çërravë: “Turizëm katër stinor për Pogradecin”  

Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Pogradec, z. Klevis Balliu zhvilloi një tur takimesh me banorët e fshatrave Proptisht, Slatinë dhe Debrovë të zonës historike të Mokrës. Në takime, banorët u shprehën se ndihen të fyer nga deputeti i zgjedhur me votën e tyre, sepse nuk ka ngritur asnjëherë zërin për ta, ndërsa nënvizuan se një tjetër shqetësim madhor është mungesa e qendrës shëndetësore. “Është gjithmonë ndjesi e veçantë të takohesh me banorët e fshatrave të Pogradecit. Punimet e lëna varur nga qeveria Rama në aksi rrugor Qukës – Qafë Plloçë, një projekt dhe investim i qeverisë Berisha, kanë izoluar fshatrat dhe kanë penguar qarkullimin e lirë të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale të këtyre fshatrave. Do të fokusohemi në investimet për turizmin, pasi Pogradeci ka potenciale të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit katër stinor, ku mund të shfrytëzohen bukuritë natyrore të zonave malore dhe klima e veçantë pogradecare“, u shpreh Balliu.

Kandidati demokrat gjithashtu u ndal në fshatrat Lumas, Grabovicë, Bratomirë, Blacë, Alarup dhe Petrushë të njësisë administrative Çërravë. Fermerët e kësaj zone shprehën shqetësimet e tyre lidhur me infrastrukturën rrugore dhe mungesën e tregjeve për produktet bujqësore e blegtorale, ndërsa Balliu i siguroi se Republika e Re do të kujdeset për subvencionimin e fermerëve dhe do të vendosë tarifa doganore që të bëhet i mundur shitja e prodhimit vendas. Ndërkohë banorët e fshatit Lumas ndanë shqetësimin e mungesës së një edukatoreje, ku 15 fëmijë duhet të bëjnë 3 km rrugë që të shkojnë në kopshtin e Çërravës. “Nuk mund t’i njohësh problemet e pogradecarëve sipër një podiumi. Rruga e vetme është të përballesh me secilin prej tyre. Peshqeshi i borxhit prej rreth 6 miliardë lek që hajnia qeveritare i la Bashkisë Pogradec dhe pogradecarëve si dhe mungesa e fondeve nga qeveria i ka prerë ujin e pijshëm banorëve të fshatrave. Një tjetër pasojë e këtij izolimi që i është bërë pogradecarëve është mungesa e infrastrukturës, e cila po bën që prodhimet bujqësore dhe blegtorale të shkojnë dëm”, tha Balliu. Ai gjithashtu i siguroi që do të përkushtohet maksimalisht për çështjen e rrugës pasi banorët njihen si fermerë ndër më të zotët dhe janë vetëpunësuar duke shfrytëzuar pronat e tyre dhe investimin në to. Duke theksuar se Republika e Re është zgjidhja e problemeve, Balliu deklaroi se në çdo seancë parlamentare do të bëj publike shqetësimet e qytetarëve pogradecarë.

Takim në Hudenisht me të rinjtë që votojnë për herë të parë/Takim me votues për herë të parë, të fshatit Hudënisht, ku u gjeta i rrethuar nga të rinj vizionarë që duan të ndryshojnë Pogradecin. Me këtë rast, i urova maturantëve suksese në provimin e nesërm. I prita me kënaqësi idetë e tyre inovative për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore për t’i dhënë gjallëri qytetit të Pogradecit. Ata kërkuan anulimin e reformës në arsim, nëpërmjet të cilës “Rilindja” rriti tarifat e studimit dhe penalizoi maturantët me mesatare të lartë. I sigurova se me Republikën e Re do të ofrohen 10 mijë stazhe në vit me pagesë 200 mijë lekë të vjetra në muaj për studentët më të mirë. U sugjerova që të ngrenë zërin për çdo problematikë dhe të bëjnë aktiv senatin në shkolla për të ndalur padrejtësitë që në hapat fillestarë.

