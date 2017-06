Fushata /Klevis Balliu: Republika e Re, alternativa e vetme për të rritur punësimin në Pogradec

Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Pogradec, Klevis Balliu, është ndalur në fshatrat Rrodokal, Homezh dhe Golik të zonës së Mokrës për të diskutuar mbi problematikat dhe vështirësitë që përballen banorët e zonës. Në takimin me banorët e këtyre fshatrave, Balliu e konsideroi të trishtueshme që uji i pijshëm, infrastruktura rrugore dhe energjia vijojnë të mbeten ende kërkesat primare të këtyre banorëve. Sipas tij, programi që ofron Republika e Re e Lulzim Bashës është alternativa e vetme qeverisëse. “Me Republikën e Re do të vendosim taksën e sheshtë 9% për tatimin mbi fitimin e të ardhurat e tjera dhe do të ofrojmë mbështetje të drejtpërdrejtë financiare për fermerët”, u shpreh kandidati i djathtë. Një tjetër ndalesë e z.Klevis Balliu ishte fshati Vërdovë i njësisë administrative Buçimas, ku u takua me banorët e kësaj zone për t’u njohur me problemet e tyre. Ai i mirëpriti sugjerimet e banorëve për mënyrën sesi mund të punohet së bashku me qytetarët për një Pogradec me ekonomi të fortë e të nesërme të sigurt. “Taksimi progresiv i qeverisë rilindase i ka rritur taksat në 1.5 mld USD në fund të katër viteve; çdo fëmijë sapo lind, të rinjtë, pensionistët dhe çdo shqiptar paguan 500 USD më shumë taksa. Bizneset paguajë 50% më shumë taksa!”, theksoi Balliu. Ndërkohë, në vazhdën e fushatës elektorale, kandidati i djathtë zhvilloi një takim me përfaqësues të komunitetit Rom në Pogradec, ku u përball me gjendjen e mjerueshme dhe kushtet mesjetare të jetesës së këtyre qytetarëve pogradecarë, si pasojë e injorimit total nga qeveria. “Theksoj se mbrojtja e të drejtave të njeriut, veçanërisht të komunitetit Rom, është një nga 5 prioritetet kyçe të hapjes së negociatave të anëtarësimit me BE-në”, u shpreh Balliu duke theksuar se Republika e Re do të jetë republika e të gjithë qytetarëve!

Fushata e Republikës së Re – Mediu nga Kavaja: “Ndëshkoni me vota pushtetarët dhe kriminelët”/Kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu ka zhvilluar një takim elektoral më banorët e Synejit në Kavajë. Gjatë këtij takimi, ishte i pranishëm është kandidati i opozitës për kryetar bashkie në Kavajë, Isa Sakja. Në fjalën e tij, Mediu u shpreh se koalicioni opozitar ka në qendër të vëmendjes zonat rurale dhe bujqësore, të cilat nëpërmjet një taksimi të ulët dhe të ndershëm, nëpërmjet incentivave, do të jenë shtylla qendrore ekonomisë së fortë dhe të qëndrueshme kombëtare, që do të ndërtojë “Republika e Re”. Ai u bëri thirrje banorëve të Synejt dhe të gjithë Kavajës, që të distancohen nga pushtetarët që i mbuluan fushat e tyre me kanabis, duke sjellë vetëm varfëri për të pamundurit dhe kriminalizim të tejskajshëm të shoqërisë. Në përfundim të fjalë së tij, Mediu i bëri thirrje edhe një herë përkrahësve të Partisë Republikane, që të gjitha votat duhet të shkojnë për Partinë Demokratike, pasi vetëm kështu mund të arrihet në një maksimalizim mandatesh për koalicionin opozitar. Në takim, kandidati për kryetar bashkie, Isa Sakja, u shpreh i bindur se programi i hartuar nga Partia Demokratike për banorët e Kavajës, do të jetë jo vetëm tërësish i mundur, por me shumë më pak taksa dhe gjithëpërfshirës. “Ujë në çdo anë do të jetë motoja e jonë” u shpreh gjatë fjalës së tij Sakja.