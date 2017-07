Gara për kreun e PD, përfundon afati i depozitimit të kandidaturave

Data 2 Korrik ka qenë edhe afati i fundit i depozitimit të kandidaturave për garën e postit të Kryetarit të Partisë Demokratike, që do të mbahet në 22 korrik. Kandidatët zyrtarë janë Lulzim Basha, Eduart Selami, ndërkohë së fundmi kanë shpallur kandidaturën Astrit Sinanaj nga Fieri dhe ish-nënkryetari demokrat Astrit Patozi, i cili ka vënë kushtin se do të kandidojë vetëm nëse Lulzim Basha jep dorëheqjen

Data 2 Korrik ka qenë edhe afati i fundit i depozitimit të kandidaturave për garën e postin të Kryetarit të Partisë Demokratike, që do të mbahet në 22 korrik. Deri tani, kandidatët zyrtarë janë Lulzim Basha dhe Eduart Selami. Dy kandidatët e tjerë që kanë deklaruar se do të jenë pjesë e garës janë Astrit Sinanaj nga Fieri dhe ish-nënkryetari demokrat Astrit Patozi i cili ka vënë kushtin se do të kandidojë vetëm nëse Lulzim Basha jep dorëheqjen. Ndërkohë gara ka qenë e hapur për të gjithë antarët demokratë. Nënkryetarët, Edi Paloka dhe Edmond Spaho referuar statutit të Partisë, ftuan të gjithë anëtarët që dëshirojnë të bëhen pjesë e garës, të shpallin kandidaturën. Do të jenë këta dy nënkryetarë që do të evidentojnë se për modalitetet dhe proceduarat e zgjedhjeve ngarkohet komisioni i organizimit dhe kontrollit të operacioneve elektorale. Pas zyrtarizimit të kandidaturave, 105 mijë anëtarët e Partisë Demokratike do të votojnë në 22 korrik se cili do t’i drejtojë në katër vitet e ardhshme. Gara dhe votimi për kryetarin e Partisë Demokratike do të zhvillohen në mënyrë të hapur, sipas statutit të Partisë.