Gjykata e Krimeve të Rënda kërkon arrest me burg për Orest Sotën

Gjykata e Krimeve të Rënda ka kërkuar vendosjen e masës “arrest me burg” për biznesmenin Orest Sota që u ndalua pak javë më parë në Elbasan. Vendimi për Orest Sotën, të cilit ju gjetën në makinë shuma prej 863 mijë euro dhe dy patenta të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri pritet të jepet në seancën gjyqësore që do të zhvillohet ditën e sotme. Çështja e të akuzuarit nga opozita si ortaku i Saimir Tahirit dhe që kishte për synim fshehjen e parave të drogës, që posedonte ish-ministri i Brendshëm, i ka kalua Prokurorisë së Krimeve të Rënda, pasi Prokuroria e Elbasanit shpalli mos kompetencën për hetimet ndaj tij. Ndërkohë në hetim është përfshirë edhe task-forca që merret me rastet për pastrim parash dhe Orest Sotës i duhet të vërtetojë burimin e parave që iu sekuestruan.