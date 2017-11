Gjykata e Krimeve të Rënda lë në burg Orest Sotën, Prokuroria ka dyshime të forta se 863 mijë euro i përkasin Tahirit

Në ambientet e Gjykatës së Krimeve të Rënda është zhvilluar ditën e djeshme seanca për të vendosur fatin e biznesmenit 25 vjeçar Orest Sota. Prokurorët kanë kërkuar nga trupi gjykues vendosjen e masës arrest me burg për Sotën, të cilit në makinë iu gjetën 863 mijë euro dhe dy patenta për drejtimin e mjeteve lundruese, që i përkisnin ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahirit. Ndërkohë avokati mbrojtës i Orest Sotës ka kërkuar lehtësim të masës së sigurisë për klientin e tij, me detyrim paraqitje. Biznesmeni Orest Sota, i cili ka edhe lidhje të hershme me ish-ministrin Tahiri, duke përfituar disa tendera me kompaninë e tij, nuk i ka ndaluar patrullës së policisë në Elbasan dhe është arrestuar afër kopmanisë “Kurum” dhe me pretendimin se do të shlyente disa fatura të papaguara tek “gjigandi” turk i çelikut është mbrojtur edhe dje në gjykatë. Kur biznesmeni ka dalë për masë sigurie, mbrojtja ka deklaruar se paratë e gjetura në makinë janë të Lefter Sotës. Sipas avokatit Fatmir Braka, babai i 25 vjeçarit kishte folur me pronarin turk dhe administratorin për një sasi hekuri dhe paratë do t’i linte si garanci. Më tej, mbrojtja ka theksuar se sipas bisedave në whatsApp ishte dhënë OK për këtë gjë. Avokati i Sotës ka paraqitur edhe bisedat e zhvilluara me përfaqësuesit turq, ndërsa për paratë është shprehur se ato janë përfituar nga aksionet e shitura në një bankë, 1.3 milionë euro dhe i ka mbajtur në shtëpi. Ndërkohë prokurorët e Krimeve të Rënda që kanë në shqyrtim dosjen “Tahiri”, Gentian Osmani dhe Elisabeta Imeraj në një deklaratë bombë kanë thënë se dyshojnë që paratë e sekuestruara në automjetin e biznesmenit Ores Sota, lidhen me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili sipas tyre përfitoi nga aktiviteti kriminal. Sipas tyre, itinerari që makina u nis nga Rinasi ishte i çuditshëm, ndërsa dyshimi shtohet prej faktit se nga shuma e sekuestruar prej 863 mijë euro, 250 euro ishin false. Sipas prokurorëve kjo vërteton se shume e madhe e parave nuk janë tërhequr nga banka dhe paratë ishin të hedhura kuturu në makinë. Edhe të ashtëquajturat prova, që janë paraqitur nga pala mbrojtëse, janë bërë shkrumb e hi, pasi organi i akuzës ka paraqitur përgjime ambientale të 25 vjeçarit. Prokurorët e Krimeve të Rënda kanë paraqitur përgjime ambientale të Orest Sotës me personat e tjerë të përfshirë në këtë çështje. Në një nga bisedat e regjistruara Sota pyet shoferin e tij, Leonard Almeta: “Kush i ka lënë patentat e Tahirit?”. Ndërkohë Alemta i thotë se patentat i ka lënë në makinë Genti Caka, i njohur si shoferi i ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. “I ka lënë Gent Caka, nuk e di pse i ka lënë aty”, përgjigjet Almeta. Nga përgjimet ambientale duket se Orest Sota nuk ka qenë në dijeni të patentave të lundrimit të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Gjithashtu prokurorët kanë paraqitur një përgjim të Genti Cakës dhe Leonard Almetës. “Nuk ka faj Oresti, i kam harruar unë aty”, i thotë Caka shoferit të Orest Sotës. Pasi dëgjoi të dyja palët Gjykata e Krimeve të Rënda la në burg Orest Sotën, duke u dakordësuar me pretendimet e prokurorisë, e cila ka dyshime të forta se paratë e gjetura janë të Tahirit. Sota akuzohet për pastrim parash, kundërshtim të punonjësve të policisë dhe drejtim automjeti pa leje drejtimi, ndërsa me këtë vendim është bashkuar dosja e Sotës me të Tahirit dhe të grupit të Habilajve. Ndërkohë nga bisedat në rrjetet sociale, që janë paraqitur nga avokati i Sotës përpara trupit gjykues në Gjykatën e Krimeve të Rënda, mësohet se biznesmeni 25 vjeçar pas ndalimit nga uniformat blu, ka telefonuar me urgjencë të atin, botuesin Lefter Sota, për ta informuar për atë çfarë i kishte ndodhur. Në bisedat e zhvilluara mes Orest Sotës dhe të atit, shihet se fillimisht ka një thirrje telefonike dhe më pas një bisedë të zhvilluar në whatsApp ku ai i ka shkruar babait të tij: “Ba…më ka kap policia”.