Gjykata e Lartë rrëzon Prokurorinë, merr në mbrojtje deputetin-oligark të “Rilindjes”

Alfred Peza është deputeti socialist, që u bë pjesë e Kuvendit për shkak të lidhjes miqësore me Edi Ramën dhe që aktualisht ndodhet në qendër të hetimeve të Prokurorisë së Përgjithshme. Prokuroria po kryen aktualisht hetime ndaj deputetit Peza për mospagim taksash, deklarim të rremë të pasurisë dhe pastrim parash dhe madje ka dyshime të forta se Peza, së bashku me bashkëshortem kanë ndërtuar pasuri në mënyrë të jashtëligjshme. Por Gjykata e Lartë duket se i ka dalë në mbrojtje “rilindasit” të PS, bashkëshortja e të cilit ka blerë aksionet prej1.1 miliardë lekë pranë një banke të nivelit të dytë në vend. Mësohet se ky organ ka rrëzuar kërkesën e Prokurorisë për sekuestro të pasurisë së deputetit Peza. Teksa nga Gjykata e Lartë nuk janë bërë me dije argumentat e vendimit, vlen të kujtojmë se Prokuroria ka sqaruar më parë që kërkesa në këtë organ të gjyqësorit ishte bërë vetëm për veprën penale të pastrimit të parave. Pavarësisht vendimit surprizues të Gjykatës së Lartë, që po i del për zot hajdutëve e banditëve të PS duke i mbyllur hesapet me drejtësinë, pasuria prej 1 miliardë lekësh e Pezës vijon të mbetet e sekuestruar pasi organi i akuzës ka bërë dy kërkesa paralele me njëra-tjetrën. Ajo që u refuzua ditën e djeshme është bërë në kuadër të hetimit të nisur për “fshehje të pasurisë” dhe “pastrim produktesh”, ndërsa në Gjykatën për Krime të Rënda është dërguar kërkesa për sekuestro në kuadër të ligjit Antimafia. Vendimi i Gjykatës për Krime të Rënda pro kërkesës së Prokurorisë bën që një nga përfituesit abuzivë të parave të taksapaguesve shqiptarë, që militon në rradhët e “Rilindjes” të vijojë të jetë nën hetim për të dhënë llogari sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.