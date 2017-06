Grahmat e “Rilindjes” në ditëlindjen e vjedhur  

Edi Rama s’po mundet të mbajë gjallë një fushatë që s’duron dot më riciklimin e gënjeshtrave. Në ditën e përvjetorit të rithemelimit të Partisë Socialiste, kryeministri në ikje e gjen veten duke u mbledhur në një festë-vaki, ku s’ka më socialistë, por vetëm “rilindas” të klanit të abuzimeve skandaloze 4-vjeçare. Në ditëlindjen e vjedhur, socialistët panë se “rilindësit” janë në grahmat e fundit, prandaj ky ishte i vetmi lajm i mirë që morën me 12 qershor

Teksa vendi gjendet pranë mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe kryeministri në ikje po demonstron një fushatë pa program e bilanc, ditën e djeshme, ai u detyrua të mbaj një festë për rilindësit e fundit pranë vetes, në mënyrë që të fsheh panikun e madh për humbjen e thellë që do të pësoj më 25 Qershor. Në oborrin e selisë rozë ishin mbledhur rilindësit e fundit, pasi shumë të tjerë i ikën rrugës. Në këtë të ashtuquajtur ‘festë’, mungonin ata, themeluesit e vërtetë dhe kontribuesit ndër vite të Partisë Socialiste. Kjo pasi, ata ishin qysh në krye të herës, kundër kësaj organizate klienteliste që kishte si qëllim mbajtjen e pushtetit me bandat dhe kriminelët. Po të njëjtën linjë me socialistët veteran, ndoqën në këto katër vite edhe rilindësit e zhgënjyer, të cilët e lënë vetëm Edvinin, me dëshirën për një Shqipëri që do ishte në duart e tij. Të parët nuk mund ta pranonin që të udhëhiqeshin nga kanabistët dhe kriminelët. Të dytët, rilindësit që u shpërbën rrugës, kërkonin pushtet dhe dhurata të majme koncencionare, gjë që iu mungoi nga krye rilindasi Rama, ndaj dezertuan. Sot në fund të mandatit të tij katërvjeçar dhe në ditëlindjen e 26 të Partisë Socialiste, Rama gjendet në fund të rrugëtimit të tij politik. I braktisur nga miq, shokë, kolegë, socialistë, rilindas, ai u mundua të propagandonte për fitore, por në fakt e vërteta është krejt e qartë. Rama dhe rilindësit e fundit, më 25 Qershor, përmes votës do të marrin përgjigjen e merituar. Kjo braktisje totale nga shqiptarët po shihet dita-ditës dhe nga mitingu në miting. Brenda një mandati, qeveria Rama ia doli që të shëndrroi vendin, në të pajetueshëm dhe t’i syrgjynos shqiptarët larg nga tokat dhe shtëpitë e tyre. Në këtë klimë vrastare, po jetojnë gjysma e shqiptarëve që prej pamundësisë gjenden ende në Shqipëri. Krye mashtruesi i shqiptarëve, ka bindur qytetarët në këto 4 vite se është i gatshëm të bëj kurban për pushtet personal. Rama kërkon që pa ofertë, pa program, qytetarët ta votojnë që të vazhdoj qeverisjen me krimin dhe bandat. Edvin Rama, ky kryeministër i turpit që për katër vjet mbajti peng Shqipërinë, duke parë fuqinë e bashkimit popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës është gati të lërë fushatën, pasi rezultati më 25 Qershor është i qartë. Shqiptarët nuk e pranojnë më Edi Ramën në krye të vendit, ndaj më 25 Qershor do ta dërgojnë me votë në shtëpi.