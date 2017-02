Grevistët dhe banorët e Zharrëzës nisin në këmbë “Marshimin e Drejtësisë” drejt Tiranës

Fshati Zharrëz është pjesë e Fushës së Myzeqesë, prej nga prodhohen edhe sasitë më të mëdha të produkteve bujqësore në vend, ndaj problemi i atyre grevistëve që po zhvillojnë një marshim historik shumë shpejt do të jetë edhe problemi ynë, i të gjithë shqiptarëve. Perimet dhe drithërat e rritura në tokën e ndotur kanë përfunduar dhe do vijojnë të përfundojnë në pjatën e shqiptarëve në qoftë se qeveria vazhdon të hesht përballë problemit e të ketë prioritet lidhjen me privatin e jo shqiptarët

Në orët e para të mëngjesit të djeshëm në fshatin Zharrëz, 9 banorë, të cilët prej 20 ditësh kishin hyrë në grevë urie kanë ndërmarrë një hap historik në kërkim të drejtësisë për shkatërrimin e shtëpive dhe jetëve të tyre nga kompania kanadeze e naftës "Bankers Petroleum". Pikërisht në momentin që neglizhenca, përbuzja, censura dhe heshtja e qeverisë dhe mediave të saj të kazanit për kauzën e tyre kishte arritur kulmin, qytetaria dhe vullneti i tyre për të vendosur para përgjegjësisë fajtorët triumfoi teksa ata nisën në këmbë "marshimin e drejtësisë" drejt Tiranës. Dëmshpërblimin për shtëpitë e shkatërruara nga shpërthimet e Bankers dhe rinisjen e hetimeve për kompaninë përgjegjëse tashmë kanë vendosur t'ia kërkojnë Edi Ramës përpara zyrës së tij dhe të bashkojnë në qëndresën e tyre kundër një qeverie gënjeshtare mijëra shqiptarë të thjeshtë, që ky palo-kryeministër i preu në besë duke i braktisur dhe zhytur në llumin e varfërisë dhe papunësisë. Lëvizjen e tyre drejt Tiranës e kanë quajtur me të drejtë "Marshimi i Drejtësisë", por ajo që është shqetësuese lidhet me gjendjen shëndetësore të rënduar të 9 personave që nëpërmjet karrocave për individët me aftësi të kufizuara, që shtyhen me rradhë nga 40 të tjerë shfaqin në publik pasojën e grevës që kanë mbajtur për më shumë se dy javë, por që është shpërfillur nga qeveria e kriminelëve. Rrugëtimi i tyre maratonomak në këmbë e me karroca ka tërhequr vëmendjen e qindra qytetarëve që i kanë parë gjatë rrugës e që i kanë dhënë kurajo dhe forcë për të vazhduar përpara deri në triumfin e kërkesave të tyre, por edhe mijëra të tjerëve që kanë parë pamjet e shpërndara në rrjetet sociale, shumë prej të cilëve kanë konfirmuar bashkimin me grevistët në momentin e mbërritjes në Tiranë. Mitin e shurdhërisë së autoriteteve dhe Edi Ramës duket se shqiptarët që janë solidarizuar me këtë nismë historike do ta rrëzojnë duke u bërë me mijëra në përballjen me krye mashtruesin e Surrelit përpara zyrës së tij. Banorët e Zharrzës kërkojnë që Bankers Petrolium t'i ndërpresë punimet për nxjerrjen e naftës, ndërsa lëkundjet e tokës në zonën naftëmbajtëse vazhdojnë dhe qeveria po ashtu vazhdon të mbrojë klientin e saj privat duke mbyllur sytë teksa Bankers vazhdon punën e pa shqetësuar. Ajo që është tepër shqetësuese lidhet me heshtjen e gjatë të kësaj qeverie, e cila në 2013, kur sapo kishte marrë pushtetin akuzonte kompaninë kanadeze të naftës për shkatërrimin e fshatit Zharrëz dhe në vijim pas shpërthimeve të njëpasnjëshme dërgoi aty emisarët e saj që recituan vargje ku dominonte premtimi për rimbursim dhe drejtësi, por që fjalën e dhënë para banorëve nuk e mbajti kurrë, sepse e braktisi kauzën e tyre. Deri më sot, ku 9 prej banorëve kanë qëndruar edhe 20 ditë në grevën e dytë të urisë së organizuar prej tyre qeveria dhe media e kapur nga interesa klienteliste kanë heshtur, duke treguar se qëllimi i tyre është fshehja e kësaj qëndrese qytetare ndaj babëzisë, uzurpimit dhe shkatërrimit të pasurisë së shqiptarëve që mbështet Edi Rama me shokë. Të gjitha kanalet mediatike e kanë censuruar lajmin mbi marshimin e nisur nga banorët e Zharrzës në orët e para të mëngjesit të djeshëm. Por tentativa për të fshehur këtë përpjekje të qytetarëve për të kërkuar drejtësi përveçse nuk ka rezultuar e suksesshme, pasi po i bëhet jehonë e jashtëzakonshme në portalet online, ku kanë akses 90% e shqiptarëve, është në thelb edhe e gabuar dhe rëndon në kurriz të të gjithë qytetarëve të këtij vendi. Zona naftëmbajtëse Patos-Marinëz ku bën pjesë edhe fshati Zharrëz, më shumë i afektuar prej metodave të gabuara naftë nxjerrëse që përdor Bankers, është pjesë e Fushës së Myzeqesë, prej nga prodhohen edhe sasitë më të mëdha të produkteve bujqësore në vend, ndaj problemi i atyre grevistëve që po zhvillojnë një marshim historik shumë shpejt do të jetë edhe problemi ynë, i të gjithë shqiptarëve. Herët ose vonë uji i ndotur që rrjedhë nga nëntoka e Zharrzës do të përfundojë në lumë e më pas në detin, ku të ne shqiptarët lahemi të gjithë, ndaj kauza për të cilën protestojnë ata banorë është e të gjithëve dhe shqiptarët duhet të solidarizohen me grevistët, për t'i treguar qeverisë Rama se kur na pret në besë, na gënjen, mashtron, vjedh dhe uzurpon atë që është e jona, bashkimi qytetar do t'ia tregojë vendin duke bërë që të marrë përsipër përgjegjësitë. Qeveria që mbron interesat klienteliste gjatë ditës së djeshme u përball edhe me thirrjet për drejtësi të naftëtarëve të Patosit, ndërkohë me shumë mundësi që nga sot do të ketë në shesh edhe mijëra shqiptarë të ndershëm, të cilët do t'i bashkohen grevistëve të Zharrzës në kërkim të drejtësisë dhe vendosjes para përgjegjësisë së fajtorëve.