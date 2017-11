Grupi i kokainës së Xibrakës, i lidhur me qeverinë, përfiton ulje dënimi, pa zbardhur publikisht kapot

Gjykata e Apelit vendosi dje pro gjykimit të shkurtuar për anëtarët e grupit të kokainës, ku sipas ish-kryeministrit Berisha është i përfshirë edhe Olsi Rama, vëllai i kryeministrit në detyrë. Përfituesi i madh është nipi i diktatorit Enver Hoxha, i cili besohet se mund të lërë qelinë pas 3 vitesh

Pyetja e Ditës: A u ndikua sistemi i drejtësisë nga një vullnet politik për grupin e Xibrakës?

Kanë kaluar më shumë se tre vite nga koha kur një operacion policor në fshatin Xibrakë të Elbasanit solli zbulimin e laboratori kokaine dhe një grupi të strukturuar kriminal që drejtonte rrjetin e trafikut të lëndës narkotike, ku bënin pjesë edhe dy shtetas kolumbianë. Përgjatë kësaj kohe e deri më sot grupi i Xibrakës, ku bën pjesë edhe Ermal Hoxha, nipi i ish-diktatorit Hoxha, është endur dyerve të gjykatave me synimin e vetëm përfitmin e disa viteve të ulura nga dënimi që duhet të kryejnë anëtarët e vetë. Gjykata e Shkallës së Parë që mori nën shqyrtim dosjen e Xibrakës kohë më parë i dënoi 9 të pandehurit me 104 vite burgim në total, që varionin nga 10 deri në 12 vite për secilin anëtar. Prokuroria përgjatë gjykimit këmbënguli se të nëntë të dyshuarit krijuan një grup të strukturuar kriminal me qëllim trafikun e drogës, duke importuar në Elbasan një sasi lënde në përmbajtje të të cilës fshihej kokainë. Për këtë qëllim, sipas akuzës, ata ngritën edhe një laborator të mirëfilltë, ku përpunohej lënda bazë derisa nxirrte formën përfundimtare të drogës të gatshme për t’u hedhur në treg. Gjatë operacionit të bazuar veçanërisht mbi përgjimet njërit prej të dyshuarve, shtetasit Saimir Batku ju sekuestrua në Tiranë në një mjet xhip 19 kg kokainë e prodhuar në të njëjtin laborator.

Dënimet e dhëna në korrik të 2017 nga Gjykata e Krimeve të Rënda për të pandehurit janë:

10 vite burg për Ermal Hoxhën

12 vite burg për Ilir Hysenin

10 vite burg për Arjan Dalipin

13 vite burg për Genci Xhixhan

11 vite burg për Gentjan Gjonaj

12 vite burg për dy kolumbianët Cesar Avila dhe Valter Moreno

11 vite burg për Kelmend Dalipin

13 vite burg për Sajmin Batkun

Por grupi i Xibrakës, ku sipas ish-kryeministrit Sali Berisha bën pjesë edhe Olsi Rama, vëllai i kryeministrit të vendit Edi Rama, e apeloi këtë vendim dhe Gjykata e Apelit për Krime të Rënda vendosi përfundimisht ditën e djeshme për të pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar të të pandehurve, duke sjellë uljen me 1/3 të dënimit të mëparshëm. Më këtë vendim nipi ish diktatorit Enver Hoxha, Ermal Hoxha, do të qëndrojë në burg për 8 vite e 8 muaj. Por duke parë kontekstin në të cilin u mor ky vendim i papritur për uljen e dënimit të grupit të kokainës, vlen të shtrohet me të drejtë pyetja: “A u ndikua gjykata nga një vullnet politik për grupin e Xibrakës?”. Nëse duam t’i japim përgjigjen e duhur kësaj pyetje duhet të marrim në konsideratë të gjitha denoncimet e ish-kryeministrit Berisha për komoditetin që kishin të arrestuarit e çështjes Xibraka në burgje, por mbi të gjitha aludimet për përfshirje të vëllait të Edi Ramës në tregëtinë e kokainës. Berisha e quajti këtë grup kriminal “Hakmarrja për Drejtësi” dhe deklaronte në kohën e arrestimit të tyre se Elbasani u zgjodh me kujdes nga banda si vendi i sigurisë maksimale, pasi aty me ndihmën direkt të Ramës, banda e Partisë emëroi drejtor të policisë, Nallbatin, i shkarkuar nga Policia nga ish-ministri socialist Igli Toska për lidhje kriminale me “Hakmarrjen për Drejtësi”. Sipas Berishës fitimet e bandës arrinin në shifrën 11 milionë euro në javë dhe pjesën më të madhe të tyre e merrte në dorëzim Olsi Rama, për të cilin është gjetur sistemin TIMS se në vitin 2014 ka dalë 4 herë jashtë vendit për të trafikuar kokainë me makinën AA 653 DN. Ky raport miqësor i Olsi Ramës me krerët e këtij grupi dhe vetë shtyrja e senacave gjyqësore për ta në harkun kohor të tre viteve është e dyshimtë. Një detaj tjetër që duhet të merret në konsideratë lidhet pikërisht me faktin se Gjykata vendos për gjykim të shkurtuar vetëm në rastet kur të pandehurit e pranojnë që në seancën e parë të qenurit fajtor për ngjarjen kriminale për të cilën janë arrestuar, por kjo gjë s’ndodhi kurrë me Ermal Hoxhën dhe bashkëpunëtorët e tij. Ata ju shmangën së vërtetës, madje duke munguar shpeshherë në sallën e gjyqit për shkaqe nga më qesharaket dhe sot si duket përfituan një shpërblim kaq të vyer prej lidhjeve të tyre me pushtetin dhe familjarët e të parit të qeverisë.