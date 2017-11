Përpjekjet për ta nisur hetimin nga rrënjët, kur murtaja e drogës është kudo, s’ka kuptim. Betejat e vogla për shpërndarësit, shitësit dhe policët si hamenj të kanabisit, u konfirmuan me arratisjen me urdhër të celulës policore të Tahirit në Vlorë. Strukturat qeveritare janë të paralizuara, prandaj apeli për prokurorinë, opinionin publik dhe ndërkombëtarët mbetet: Hetoni Ramën…dhe del gjithçka

Në një kohë që vendi zien nga skandali i dosjes ‘Tahiri-Habilaj- Sota’ si dhe përfshirja e ish zyrtarëve të lartë të Policisë së Shtetit të implikuar në rrjetin e trafikut ndërkombëtar të drogës, përpjekjet për hetime janë pa rezultat, sa kohë që Rama vazhdon të jetë në krye të vendit. Edhe pse prej më shumë se 4 vitesh opozita, qytetarët, shoqëria civile, mediat e pa kapura kanë dënuar me forcë shndërrimin e Shqipërisë në një hambar droge dhe implikimin e drejtë për drejtë të kabinetit qeveritar të Edvinit, sërish nuk pati rezultat pasi vendi vijon të cilësohet nga fqinjët e partnerët si më problematiku dhe nyja kyçe e trafikut ndërkombëtar jo vetëm të drogave të lehta, por të heroinës e kokainës. Sot, Shqipëria gjendet në një greminë ekonomike, ndërsa si pasojë e milionave të siguruara nga kanabisi, pritet që me vendim qeverie të Edvinit, këto para të pastrohen në vepra publike, duke sjellë më afër qytetarëve krimin dhe bandat. Në kohën kur të gjithë flasin për skandalin e dekonspirimit të operacionit të Prokurorisë për tre ish zyrtarët e lartë të Policisë të përfshirë në trafik droge, Rama dhe kasnecët e tij flasin për ‘aksione’ dhe ‘beteja’ me shpërndarësit, shitësit ambulantë, duke i siguruar mbrojtjen baronëve të drogës. Shqipëria përbën një rast të paprecedentë të futjes në parlament dhe në nivelet më të larta të qeverisjes e të drejtimit persona me precedentë kriminal, të dënuar për trafik droge, prostitucion, ndërsa qeveria shpall aksionet e suksesshme të goditjes së ‘trafikantëve’ me 100 gramë hashash. Sot të gjithë janë koshient se vendi ndodhet në fazën e një destabiliteti të thellë vetëm si pasojë e Ramës. Ishte Rama me bashkëpunëtorët e tij, ata që vendosen që ish funksionarët e lartë të Policisë të dalin jashtë vendit para zbatimit të urdhër arrestit të kërkuar nga Prokuroria, nga frika se mos ndonjë prej tyre nxjerr në skenë emrin e tij. Me bllokimin e fletë-arresteve për këta krerë policie, që të gjithë besnikë dhe të afërt të Saimir Tahirit, struktura qeveritare janë të paralizuara, për veprim, pasi janë duke u marrë me fshehjen e provave. Prandaj apeli për prokurorinë, opinionin publik dhe ndërkombëtarët mbetet: Hetoni Ramën…dhe del gjithçka. Lufta e vërtetë kundër krimit, baronëve të drogës, bandave mund të arrihet vetëm me pastrimin e Qeverisë, duke filluar nga Edvini. Vendosja përballë drejtësisë e kryeministrit bandit është rruga e vetme e shpëtimit për shqiptarët në kushtet e varfërisë së tejskajshme.