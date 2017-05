Hidhet shorti, Kolegji Zgjedhor vendos të enjten e ardhshme fatin e “18 qershorit”

Të enjten e ardhshme vendoset fati i 18 Qershorit. 5 anëtarët e Kolegjit Zgjedhor që do shqyrtojnë kërkesën e opozitës për ç’ regjistrimin e listave të zgjedhjeve të përgjithshme në 18 Qershor janë përzgjedhur përmes shortit me gogla ditën e djeshme. Relator i çështjes do të jetë Gjin Gjoni

Reagimi/Bylykbashi-Denar Bibës:Të ka thënë edhe Pandeli Majko:‘Shut up’

Partia Demokratike me anë të deputetit Oerd Bylykbashi ka reaguar ndaj deklaratave të kreut të KQZ-së, Denar Biba. Përmes një postimi në facebook, Bylykbashi i shpjegon Bibës se PAA i plotëson të gjitha kushtet për të bërë animimin. “Ka dalë sot Kryetari i KQZ dhe paska bërë përsëri doktrinë. Me ç’ nuk e kemi dëgjuar deri më sot, teori pas teorish, se si afati nuk është afat e plot doktrinllëqe që në 20 vitet e fundit as KQZ, as ata që kanë hartuar Kodin ndër vite (dhe janë një numër ekspertësh me reputacion), dhe mbas ata që e kane zbatuar, nuk i kishin dëgjuar ndonjëherë! Pasi çuditi dynjanë duke na shpjeguar sesi periudha 49 dite është e barabarte me 50 dite, sot po na shpjegon sesi një parti e regjistruar si subjekt zgjedhor me vendim KQZ-je nuk na qenka subjekt zgjedhor! Unë e kuptoj z. Biba qe nga zelli politik thotë e këput ç’ të mundet që të ndihmojë partinë e tij. Madje z. Biba ne 2013 braktisi detyrën e anëtarit të KQZ me urdhër partie. Ketë e mbajnë mend të gjithë. Ndaj nuk çuditem. PAA është subjekt zgjedhor i regjistruar sipas procedurës së përcaktuar nga neni 64. Pike! Pra është subjekt zgjedhor me vendim KQZ-je dhe ka të gjitha të drejtat ankimore që i jep ky Kod! Të kërcejë përpjetë Kryetari Biba. Të lexoj me poshtë z. Biba dhe po gjeti listë shumëëmërore si kërkesë për regjistrim subjekti, do ta quajmë Neni Biba. Neni 64/ Regjistrimi i partive politike ne zgjedhje

Çdo parti politike duhet të paraqesë kërkesën për t’u regjistruar si subjekt zgjedhor ne KQZ jo me vonë se 70 dite përpara datës së zgjedhjeve. Për t’u regjistruar si subjekt zgjedhor për çdo lloj zgjedhjeje, një parti politike duhet të paraqes në KQZ: a) vërtetimin që partia është regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë; b) emrin, mbiemrin dhe adresën e kryetarit te partisë, i cili është personi i autorizuar për të paraqitur kandidatët; c) emrin zyrtar, shkronjat nistore dhe adresën e partisë; ç) specimenin e vulës se partisë; d) emrin, mbiemrin dhe adresën e financierit të partisë; dhe dh) emrin, mbiemrin dhe adresën e personit përgjigje për komunikimin me KQZ-në. Kaq duhet dhe PAA e ka bere ketë dhe është regjistruar. Do apo nuk do Kryetari Biba, sado doktrinar te jete, edhe po t’i bashkohet ndonjë koleg qe me akt normativ ndryshon Kushtetutën, nuk e ndryshon dot Kodin. Një shpjegim i thjeshte: një parti e regjistruar nga KQZ është subjekt zgjedhor dhe ka te drejta ankimore deri ne fund. Por nëse nuk ka liste, ai subjekt zgjedhor thjesht nuk regjistrohet ne fletën e votimit qe është akti përmbyllës për votimin. E kuptove! Apo duhet dërrasë e zeze? Për dijeni te Z. Biba, KQZ quhet KQZ dhe jo Biba, ka 7 anëtare dhe vendos kolegjialisht. Por z. Biba ka marre dhe huqin qe te beje edhe Kolegjin Zgjedhor tani. Shih bej aq pune sa te kane lenë me ligj për te bere! Mjaft dhe intervista! Ndaj jam shume dakord me kolegun Pandi! Njësoj si atë dite ne Komision te Ligjeve.

Kronika- Hidhet shorti, Kolegji Zgjedhor vendos të enjten tjetër fatin e “18 qershorit”/ Kolegji Zgjedhor do të shqyrtojë të enjten e 18 majit, ora 12: 30 ankimimin e Partisë Agrare Ambientaliste për shpalljen e pavlefshmërisë së regjistrimit të listave të kandidatëve. Ditën e djeshme, u hodh edhe shorti për pesë gjyqtarët që do të shqyrtojnë ankimimin. Kërkesa u bë nga Partia Agrare Ambientaliste. Shorti i hedhur paraditen e djeshme përzgjodhi 5 anëtarët e kolegjit që do shqyrtojnë kërkesën, pjesa më e madhe e të cilëve nuk ishin të pranishëm për arsye të ndryshme, por kishin përfaqësuesit që tërhoqën goglat. Po me short u zgjodh e dhe relatori i cili është Gjin Gjoni. Opozita këmbëngul se listat janë dorëzuar jashtë afateve ligjore, duke pretenduar se data përfundimtare ka qënë 28 prilli në orën 24:00 dhe jo 29 prilli, ditë kur partitë dorëzuan listat me emrat e kandidatëve. Me anë të shortit u zgjodhën gjyqtarët:1-Tomorr Skreli, 2-Gjin Gjoni, 3-Sotiraq Lubonja, 4-Ridvan Hado, 5-Artur Malaj