Imazhi kriminal dhe maskilist i “Rilindjes”, diskriminues ndaj gruas dhe frymëzues i një shoqërie të dhunshme

Gruaja dhe përfaqësimi i saj në politikë gjatë qeverisjes Rama ka qenë një zgjedhje e fasadës së tij teatrale, pasi ato thjesht përdoren si mburojë e kryeministrit para perëndimorëve. Serviret imazhi i një Shqipërie siç duhet të jetë kur në të vërtetë, mbrapa kuintave vazhdohet të përdoren kanonet e dhunës psikologjike, të mbylljes së gojës dhe shkeljes së emancipimit të saj. Gjatë qeverisjes së rilindjes përveç aparencës krimi maskilist ka marr hov dhe treguesit e dhunës ndaj grave dhe vajzave janë të ngjashme me një bilanc lufte. Më shumë se gjysma e krimeve të ndodhura në Shqipëri janë akte dhune ndaj grave, të denoncuara prej vetë atyre të regjistruar në polici dhe gjykata, por masat e marra deri tani janë inegzistente. Dhuna në familje është shkaku kryesor me numrin më të madh të viktimave në vend, gjendja e grave dhe vajzave vazhdon të mbetet kritike. Dhuna ndaj grave e vajzave ka marrë një përhapje të jashtëzakonshme, dhe arsyet e saj mbeten pot ë njëjtat, kushtet e vështira ekonomike dhe mungesa e infrastrukturave që duhet të garantojnë një vend të sigurt për gratë e rrezikuara. Ato kanë nevojë për mbështetje të gjithanshme; konsulta juridike, mbrojtje fizike dhe krijimin e hapësirave më të mëdha në vendim-marrje që ato vetë të hartojnë politikat për një shoqëri më tolerante dhe më të qytetëruar. Pasojat e këtij fenomeni pasqyrohen shpeshherë dramatikisht edhe tek fëmijët, dhe gjithnjë e më tepër shkojnë drejt konsumimit të tragjedisë. Askush nuk e di se ku përfundojnë të pafajshmit pas konsumimit të tragjedisë dhe rruga që ata marrin pas traumave që pësojnë, sigurisht nuk përkrahen dhe diskriminohen nga shoqëria. Mungon bashkëpunimi i faktorëve në zbatimin e ligjit kundër dhunës ndaj grave, dhe nuk ka asnjë reagim apo marrje masash nga instancat shtetërore dhe institucionet përkatëse ajo ç’ka e bën këtë fenomen edhe më të frikshëm,është heshtja e tyre. Papërgjegjshmëria dhe mos marrja në konsideratë dhe me seriozitet e situatës së rëndë dhe alarmante nga ana e qeverisë, po i shton ndërgjegjes së rilindjes viktima të pafajshme të nënave dhe vajzave shqiptare. Ata vazhdojnë të servirin modele të krimit të cilat jo vetëm mbeten të pandëshkueshëm por promovohen dhe mbrohen me statuse të veçanta. Imazhi i tyre frymëzon dhe ndikon drejtpërdrejt në rritjen e dhunës në shoqërinë shqiptare, një shoqëri ku ende mbizotëron i forti që mbrohet nga vetë shteti, dhe ku qeniet e pafajshme janë viktima që braktisen në mëshirë të fatit, ku nënat e reja vdesin korridoreve të spitalit, nëna që nuk mund të ushqejnë me bukë fëmijët e tyre , nëna që dëbohen nga rrugët ku mundohen të fitojnë bukën e gojës, nëna që shohin jetën e tyre tek konsumohet nga dëshpërimi, ku krimi gjen edhe strukat më të fshehta për ti diskriminuar ato. Arroganca kriminale e qeverisë reflektohet për fat të keq vetëm tek shtresat më delikate tek ata që nuk kanë mbrojtje dhe nuk janë afër krimit. Dhuna psikologjike dhe presionet ndaj figurës së karakterizuan më së shumti këtë mbyllje të 2016 nga qeveria Rama, ai tregoi se pushteti i tij është më i fortë, se mbrojtja që ka nga krimi i lejon atij të prozvalë figurën ë nënave dhe vajzave shqiptare, ti përdorë ato, t’ju mohojë të drejtat dhe ti kërcënojë me koleksionet e tij mbushur me kriminelë. Rilindja e tij është një dogmë që nuk ka vlera njerëzore që nuk njeh respekt, mirënjohje, është një ringjallje nga një hi i zi diktatorial shtypës dhe ç’ rrënjoses i themeleve që mbajnë në këmbë një shoqëri të lirë dhe demokratike, ku në piedestal duhet të qëndrojë gruaja, ajo që gjeneron jetën dhe shpresën e të ardhmes.